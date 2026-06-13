Топ-события воскресенья: старт Бразилии на ЧМ-2026, финал НБА, волейбол и гонка Формулы-1

Горячее 14 июня: Кюрасао Адвоката против Германии, Вембаньяма vs Брансон и Кими Антонелли в погоне за новыми рекордами!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Бразилия — Марокко, ЧМ-2026, группа C, 1-й тур

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Интрига: как Бразилия стартует на ЧМ-2026 под руководством Анчелотти?

Один из интригующих матчей 1-го тура группового этапа. Марокканцы, на минуточку, на прошлом чемпионате мира выступили лучше бразильцев. Африканская сборная добралась до четвёртого места, а южноамериканцы уступили в четвертьфинале. Бразилия не брала золото турнира с 2002 года, но сейчас её тренирует Карло Анчелотти. Великий итальянец умеет притягивать трофеи. Может, и с Бразилией получится? Права, сборная Марокко не проигрывает почти год — с августа 2025-го.

🏐 2:30: Турция — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: победят ли турки ещё одну топ-сборную?

Сборная Турции минувшей ночью обыграла Францию, да как, со счётом 3:0. Теперь команде Слободана Ковача предстоит сразиться с Италией. Чемпионы мира на этой неделе выступают не основным составом, но он тоже очень сильны. Итальянцы уступили Франции 2:3, а затем победили Германию. К тому же у них был день отдыха. Смогут ли турки навязать борьбу?

🏆🏀 3:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, финальная серия, пятый матч

Интрига: первый титул за 53 года?

В последний раз «Нью-Йорк» становился чемпионом НБА в далёком 1973 году. Теперь же «Никс» находятся в одной победе от заветного трофея. После последнего триумфа, в котором подопечные Брауна отыграли 29 очков и совершили самый крупный камбэк в истории НБА, нью-йоркцы готовы к главному противостоянию в карьере. Или же «Спёрс» ещё поборются?

⚽️ 4:00: Гаити — Шотландия, ЧМ-2026, группа C, 1-й тур

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Интрига: наберёт ли сборная Гаити первое очко на чемпионате мира?

Давайте честно: эта вывеска не такая крутая. Но за шотландцами стоит следить. Хотя бы потому, что в их составе есть гениальный Скотт Мактоминей. Полузащитник добился существенного прогресса после переезда в Серию А (играет за «Наполи») и нередко кладёт голы шедевральными ударами. Сборная Гаити — загадка для многих. Для неё нынешний чемпионат мира станет всего лишь вторым в истории. В 1974 году гаитяне заняли последнее место в группе, не набрав ни одного очка.

Сборной Гаити пришлось поменять форму перед стартом ЧМ: Сборная Гаити согласилась изменить форму для ЧМ-2026 после запрета со стороны ФИФА

⚽️ 7:00: Австралия — Турция, ЧМ-2026, группа D, 1-й тур

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Интрига: Турция сыграет на ЧМ впервые за 24 года. Наберёт ли команда три очка?

Сборная Турции не играла на чемпионате мира с 2002 года. К слову, тогда она добилась лучшего результата в своей истории — заняла третье место. Любопытно, что 24 года назад турнир проходил на территории нескольких стран (Японии и Южной Кореи), как и теперь. Правда, сейчас слабо верится, что команда Винченцо Монтеллы доберётся до медалей. Уж слишком многое должно сойтись. Австралийцы дважды доходили до 1/8 финала. Впервые это произошло в 2006 году при Гусе Хиддинке, второй случай был зафиксирован в 2022-м.

🏎 16:00: Формула-1, седьмой этап, Гран-при Барселоны, гонка

Интрига: начнёт ли Расселл погоню за титулом?

После нескольких где-то провальных, а где-то неудачных этапов Джордж Расселл завоевал поул-позишен в квалификации Гран-при Барселоны-Каталуньи и, кажется, впервые за долгое время объективно смотрится быстрее Андреа Кими Антонелли. Удастся ли британцу наконец начать сокращать отставание от напарника в общем зачёте? Отчасти это зависит и от того, насколько вмешается в борьбу двух «Мерседесов» стартующий вторым Льюис Хэмилтон. Отдельный фактор – повышенный износ шин, который ожидают в гонке… Посмотрим, насколько большую роль сыграет резина и кому она поможет.

🏐🎦 18:00: Германия — Франция, Лига наций, мужчины, предварительный этап

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Интрига: реабилитируется ли Франция?

Команда Андреа Джани здесь без многих лидеров, но в боеспособном состоянии. Тем не менее результаты пока не радуют. Обыграли Италию в матче-триллере, а затем последовали два поражения — от Канады и Турции. Болезненные результаты, которые могут сказаться на перспективах попадания в «Финал восьми». Германия — крепкий середняк европейского волейбола. Смогут ли французы реабилитироваться?

⚽️ 20:00: Германия — Кюрасао, ЧМ-2026, группа E, 1-й тур

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Интрига: удивит ли Адвокат сборную Германии?

Вопрос: кто-то верит, что Кюрасао наберёт хоть какие-то очки в матче с немцами? Конечно, в спорте бывает всякое, но кажется, это не тот случай. Или всё-таки будет сенсация? Команда Кюрасао впервые отобралась на чемпионат мира. Поездка на турнир такого уровня — огромное событие для сборной, с которой работает хорошо нам знакомый Дик Адвокат. Немцы провалились на двух предыдущих ЧМ — не вышли из группы ни в России, ни в Катаре. Но теперь-то они исправятся, если учитывать, что в плей-офф попадают сразу 32 команды?

⚽️ 23:00: Нидерланды — Япония, ЧМ-2026, группа F, 1-й тур

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Интрига: насколько тяжело будет Нидерландам в матче 1-го тура группового этапа?

Пока совершенно непонятно, чего ждать от сборной Нидерландов. Япония — достаточно непростой соперник для матча 1-го тура. Не забываем, что именно азиатская сборная оставила Германию без 1/8 финала на прошлом чемпионате мира. Нидерландам точно не будет легко. Правда, японцы понесли несколько серьёзных потерь перед турниром. В окончательный список не попали Каору Митома, Такуми Минамино и Ватару Эндо. Последний травмировался за несколько дней до стартового матча сборной Японии.