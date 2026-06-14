Бразилия стартует на турнире топ-матчем — мы на игре! Четвёртый день ЧМ-2026. LIVE

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Друзья, всем привет! На чемпионате мира — 2026 наступил четвёртый день, и на фоне предыдущих трёх он уже выглядит максимально серьёзно. Сразу пять встреч!
Первыми уже в 1:00 мск сыграют Бразилия и Марокко. Это вообще один из главных матчей группового этапа. Бразильцы — это бразильцы, тут комментарии не нужны. А Марокко — полуфиналист прошлого розыгрыша и чемпион Африки (правда, с большими нюансами). Обеим командам хотелось бы выйти в плей-офф с первого места для потенциально менее жёсткой сетки, так что начинать надо с победы над конкурентом.
Гаити и Шотландия в 4:00 мск начнут выяснять, у кого будут шансы увязаться за Бразилией и Марокко в плей-офф. Правда, с фаворитом в этой паре всё кристально ясно — шотландцы явно сильнее и сыграннее. Гаити вообще сыграет на ЧМ благодаря новому формату. Но вдруг случится сенсация?
В 7:00 мск сойдутся Австралия и Турция. Австралийцы чемпионаты мира практически не пропускают, однако особых высот там, как правило, не добиваются. А вот от турок ожидания максимальные: поколение выросло сильное, звёзды на месте, проходить можно далеко. Но оправдаются ли эти ожидания? Или ждёт разочарование?
Днём поспали, вечером — снова футбол. В 20:00 мск стартует матч Германия — Кюрасао. Немцы приехали на ЧМ в противоречивом статусе. С одной стороны, в составе есть большие игроки. С другой — не на всех позициях, да и к фаворитам команду никто не относит. Впрочем, именно в матче с Кюрасао это проблемой стать не должно — новичок ЧМ будет аутсайдером во всех встречах.
Наконец, в 23:00 мск игровой день закроют Нидерланды и Япония. Отличная вывеска с двумя, как кажется, плюс-минус равными по уровню командами. Известные игроки есть и у тех, и у других. Да и амбиции явно на месте: на бумаге эти сборные могут спокойно претендовать на четвертьфинал, а дальше уже — как пойдёт. В общем, такой матч пропускать нельзя.
«Чемпионат» традиционно проследит за очередным днём чемпионата мира по футболу в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!
Как опасно! Из убойной позиции Эль-Айнауи бил по воротам Бразилии, но заблокировали защитники удар.
Удивительно, но на первых минутах Марокко чаще владеет мячом.
ПОГНАЛИ! С центра поля за боковую выбили мяч игроки Марокко.
Как всегда мощно исполнили гимн бразильцы.
Андрей Панков передаёт прямо со стадиона.
На поле вышли сборные Бразилии и Марокко! Атмосфера — кайф.
Фото: Al Bello/Getty Images
А вот и наш Дуглас Сантос!
Фото: Трансляция «Матч ТВ»
Неймар отправляется на скамейку.
Фото: Трансляция «Матч ТВ»
Готовность — 10 минут! Уже скоро появятся на поле сборные и исполнят гимны.
Интересную деталь подметил в своём телеграм-канале комментатор матча Константин Генич.
«Уникальная игра со всех точек зрения, потому что это единственный матч на всей групповой стадии, где встречаются две команды, входящие в первую десятку рейтинга ФИФА. Бразилия – шестая, Марокко – седьмая».
Сегодня мы без Неймара. Форвард будет находиться на скамейке, но в заявку на матч не попал.
Фото: Dan Mullan/Getty Images
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос (имеет гражданство России) выходит в старте, вингер петербуржцев Луис Энрике — в запасе. У российских болельщиков есть дополнительная мотивация притопить сегодня за Бразилию!
Марокканцы также на месте. А как иначе?
«Чемпионат» в Нью-Йорке! Наш корреспондент Андрей Панков снял фанатов Бразилии перед игрой с Марокко.
📋Бразилия — Марокко: стартовые составы
Бразилия: Алисон, Маркиньос, Магальяйнс, Ибаньес, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Рафинья, Пакета, Винисиус, Тьяго.
Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Риад, Унаи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Буадди, Сайбари, Диас.