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Бразилия стартует на турнире топ-матчем — мы на игре! Четвёртый день ЧМ-2026. LIVE

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Друзья, всем привет! На чемпионате мира — 2026 наступил четвёртый день, и на фоне предыдущих трёх он уже выглядит максимально серьёзно. Сразу пять встреч!

Первыми уже в 1:00 мск сыграют Бразилия и Марокко. Это вообще один из главных матчей группового этапа. Бразильцы — это бразильцы, тут комментарии не нужны. А Марокко — полуфиналист прошлого розыгрыша и чемпион Африки (правда, с большими нюансами). Обеим командам хотелось бы выйти в плей-офф с первого места для потенциально менее жёсткой сетки, так что начинать надо с победы над конкурентом.

Гаити и Шотландия в 4:00 мск начнут выяснять, у кого будут шансы увязаться за Бразилией и Марокко в плей-офф. Правда, с фаворитом в этой паре всё кристально ясно — шотландцы явно сильнее и сыграннее. Гаити вообще сыграет на ЧМ благодаря новому формату. Но вдруг случится сенсация?

В 7:00 мск сойдутся Австралия и Турция. Австралийцы чемпионаты мира практически не пропускают, однако особых высот там, как правило, не добиваются. А вот от турок ожидания максимальные: поколение выросло сильное, звёзды на месте, проходить можно далеко. Но оправдаются ли эти ожидания? Или ждёт разочарование?

Днём поспали, вечером — снова футбол. В 20:00 мск стартует матч Германия — Кюрасао. Немцы приехали на ЧМ в противоречивом статусе. С одной стороны, в составе есть большие игроки. С другой — не на всех позициях, да и к фаворитам команду никто не относит. Впрочем, именно в матче с Кюрасао это проблемой стать не должно — новичок ЧМ будет аутсайдером во всех встречах.

Наконец, в 23:00 мск игровой день закроют Нидерланды и Япония. Отличная вывеска с двумя, как кажется, плюс-минус равными по уровню командами. Известные игроки есть и у тех, и у других. Да и амбиции явно на месте: на бумаге эти сборные могут спокойно претендовать на четвертьфинал, а дальше уже — как пойдёт. В общем, такой матч пропускать нельзя.

«Чемпионат» традиционно проследит за очередным днём чемпионата мира по футболу в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!