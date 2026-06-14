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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 14 июня 2026, Бразилия — Марокко, Турция, Германия, Нидерланды — Япония

Бразилия стартует на турнире топ-матчем — мы на игре! Четвёртый день ЧМ-2026. LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Четвёртый день ЧМ-2026. LIVE
Комментарии
Следим за чемпионатом мира по футболу вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! На чемпионате мира — 2026 наступил четвёртый день, и на фоне предыдущих трёх он уже выглядит максимально серьёзно. Сразу пять встреч!

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
1-й тайм
0 : 0
Марокко

Первыми уже в 1:00 мск сыграют Бразилия и Марокко. Это вообще один из главных матчей группового этапа. Бразильцы — это бразильцы, тут комментарии не нужны. А Марокко — полуфиналист прошлого розыгрыша и чемпион Африки (правда, с большими нюансами). Обеим командам хотелось бы выйти в плей-офф с первого места для потенциально менее жёсткой сетки, так что начинать надо с победы над конкурентом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Гаити
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Гаити и Шотландия в 4:00 мск начнут выяснять, у кого будут шансы увязаться за Бразилией и Марокко в плей-офф. Правда, с фаворитом в этой паре всё кристально ясно — шотландцы явно сильнее и сыграннее. Гаити вообще сыграет на ЧМ благодаря новому формату. Но вдруг случится сенсация?

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 7:00 мск сойдутся Австралия и Турция. Австралийцы чемпионаты мира практически не пропускают, однако особых высот там, как правило, не добиваются. А вот от турок ожидания максимальные: поколение выросло сильное, звёзды на месте, проходить можно далеко. Но оправдаются ли эти ожидания? Или ждёт разочарование?

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Не начался
Кюрасао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Днём поспали, вечером — снова футбол. В 20:00 мск стартует матч Германия — Кюрасао. Немцы приехали на ЧМ в противоречивом статусе. С одной стороны, в составе есть большие игроки. С другой — не на всех позициях, да и к фаворитам команду никто не относит. Впрочем, именно в матче с Кюрасао это проблемой стать не должно — новичок ЧМ будет аутсайдером во всех встречах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наконец, в 23:00 мск игровой день закроют Нидерланды и Япония. Отличная вывеска с двумя, как кажется, плюс-минус равными по уровню командами. Известные игроки есть и у тех, и у других. Да и амбиции явно на месте: на бумаге эти сборные могут спокойно претендовать на четвертьфинал, а дальше уже — как пойдёт. В общем, такой матч пропускать нельзя.

«Чемпионат» традиционно проследит за очередным днём чемпионата мира по футболу в режиме онлайн. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

📋Бразилия — Марокко: стартовые составы
Live Никита Паглазов

Как опасно! Из убойной позиции Эль-Айнауи бил по воротам Бразилии, но заблокировали защитники удар.

01:09 Никита Паглазов

Удивительно, но на первых минутах Марокко чаще владеет мячом.

01:04 Никита Паглазов

ПОГНАЛИ! С центра поля за боковую выбили мяч игроки Марокко.

00:59 Никита Паглазов

Как всегда мощно исполнили гимн бразильцы.

00:58 Никита Паглазов

Андрей Панков передаёт прямо со стадиона.

00:56 Никита Паглазов

На поле вышли сборные Бразилии и Марокко! Атмосфера — кайф.

Фото: Al Bello/Getty Images

00:54 Никита Паглазов

А вот и наш Дуглас Сантос!

Фото: Трансляция «Матч ТВ»

00:53 Никита Паглазов

Неймар отправляется на скамейку.

Фото: Трансляция «Матч ТВ»

00:50 Никита Паглазов

Готовность — 10 минут! Уже скоро появятся на поле сборные и исполнят гимны.

00:39 Никита Паглазов

Интересную деталь подметил в своём телеграм-канале комментатор матча Константин Генич.

«Уникальная игра со всех точек зрения, потому что это единственный матч на всей групповой стадии, где встречаются две команды, входящие в первую десятку рейтинга ФИФА. Бразилия – шестая, Марокко – седьмая».
00:38 Никита Паглазов

Сегодня мы без Неймара. Форвард будет находиться на скамейке, но в заявку на матч не попал.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

00:35 Никита Паглазов

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос (имеет гражданство России) выходит в старте, вингер петербуржцев Луис Энрике — в запасе. У российских болельщиков есть дополнительная мотивация притопить сегодня за Бразилию!

00:33 Никита Паглазов

Марокканцы также на месте. А как иначе?

00:32 Никита Паглазов

«Чемпионат» в Нью-Йорке! Наш корреспондент Андрей Панков снял фанатов Бразилии перед игрой с Марокко.

00:30 Никита Паглазов

📋Бразилия — Марокко: стартовые составы

Бразилия: Алисон, Маркиньос, Магальяйнс, Ибаньес, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Рафинья, Пакета, Винисиус, Тьяго.

Марокко: Буну, Хакими, Мазрауи, Диоп, Риад, Унаи, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Буадди, Сайбари, Диас.

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Новости. Футбол
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