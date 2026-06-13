«Я — максималист. Клуб должен быть в РПЛ». Первое интервью с Юраном в «Урале»

За одно межсезонье Сергей Юран трижды оказался в центре внимания — после неожиданного назначения, а затем не менее удивительной отставки из «СКА-Хабаровск» и вот теперь — после прихода в «Урал». В интервью «Чемпионату» тренер восстановил хронологию событий, раскрыл причины всех решений и рассказал о задачах на новом месте.

Почему Юран покинул СКА и как возник вариант с «Уралом»

— Последний месяц получился для вас насыщенным неожиданными событиями. Сами удивлены тем, как всё в итоге сложилось?

— Я рад, что всё так сложилось. На вопрос о желании вернуться к работе я всегда говорил: «Будет задача — будем рассматривать. Неважно, РПЛ это или Первая лига». Есть ответственность перед областью. «Урал» — клуб с большой историей. Здесь любят футбол, а руководство хочет вернуть команду в РПЛ. Серьёзный вызов, поэтому нужно понимать и ответственность.

— Почему так быстро закончилась хабаровская история?

— Я разорвал контракт с Хабаровском из-за моментов, которые не связаны с футбольной составляющей. Это было сделано по здоровью. Была рекомендация врачей — не летать на дальние расстояние ближайшие два-три месяца. Я был в больнице после небольшой операции, связанной с удалением камней из почек. Переговорил с руководством СКА, что есть такие рекомендации и хотелось бы прислушаться к ним. Вопрос не стоял резко: «Нельзя, и всё». Нет, просто нежелательно. Приняли решение разорвать контракт.

— В СМИ писали, что клуб не выполнил финансовые обещания по повышению оклада новичков.

— Это абсолютная неправда. Тема даже не затрагивалась. Могу сказать на 100%, что решение связано с рекомендациями врачей. Во-первых, когда мы вели переговоры с руководством клуба, к которому отношусь с уважением, я понимал бюджет СКА. Всё-таки я там работал и знаю все моменты, что на данный момент там есть бюджет, но не такой, что кого захотел — того возьмёшь. Когда мы встречались с генеральным директором и спортивным директором клуба, я всё чётко знал и понимал. Поэтому моё решение с этой версией никак не связано.

— Как возник вариант с «Уралом»?

— Буквально через два дня после ухода из СКА поступил звонок из Екатеринбурга от Григория Викторовича Иванова: «Хотел бы встретиться и переговорить». Я согласился. В итоге поступило предложение. Мне сказали, что два года пытаются вернуть команду в РПЛ и хотят, чтобы я возглавил команду. Опирались на то, что я решал разные задачи — с командами, которые спасались от вылета и которые я выводил в РПЛ. Мы пообщались, и за два-три дня я принял решение. Всё-таки это серьёзные вещи, к которым нужно соответственно относиться. Это ответственность перед болельщиками, руководством клуба и области. Естественно, сыграла роль задача выхода в РПЛ. Поэтому дал согласие.

— Как встретила команда?

— Встретили очень хорошо — и руководство, и команда. Мы уже третий день находимся на сборе. Началась работа, подготовка. Параллельно ведём селекционную деятельность. Я донёс руководству, что нужно точечное усиление. В «Урале» достаточное количество хороших футболистов, но всё равно есть определённые места, которые надо усиливать опытными игроками. Первая лига специфическая. Здесь очень важны футболисты, которые умеют решать задачи, проходили эти этапы. Будем укрепляться.

Сергей Юран Фото: fc-ural.ru

— Уже есть понимание, в каком стиле будет играть ваш «Урал»?

— Сейчас сложно об этом говорить. Мы должны доукомплектоваться, а затем уже — определиться, с каким футболом решать задачи. Самое главное — результат. Повторюсь, это специфическая и непростая лига. Руководство и я заточены на результат. Мне сказали: «Игра нас волнует, но нам нужно решить задачу. Ты опытный человек, сам знаешь, как это нужно делать». Есть полное доверие, за что я очень благодарен руководству «Урала». Мы это проговорили: «Для нас что самое главное — красивый футбол или результат?» Ответ был однозначным: «Результат». У меня в голове есть идеи, но пока футболисты не доехали, я в ожидании.

Какие задачи у «Урала» и допускает ли Юран, что останется в клубе надолго

— Вы дважды выводили команды в РПЛ. Есть амбиции сделать это в третий раз?

— Несомненно. Я — максималист и по жизни, и в своей работе. Однозначно да. Для любого амбициозного тренера решить задачу — это важно. Болельщик ждёт от меня решения задач, поэтому все силы будут прилагаться. Всё будет направлено на это.

— Контракт с «Уралом» подписан на год. Допускаете, что при выполнении задач останетесь у руля команды?

— Заключить контракт на один год было обоюдным решением. Я привык сначала сделать дело, а потом — говорить о дальнейшем работе. Мы всегда можем сесть, поговорить и принять решение. У «Урала» созданы все условия для работы: база, стадион, медицинские вещи, восстановительные. Руководство сделало всё, чтобы команда была в РПЛ с такими условиями. Повторюсь, за этот год самое главное — решить задачу выхода в РПЛ. А потом мы сядем и всё обговорим. Если будет предложение продлить контракт на два-три года, с такими условиями для работы я бы с удовольствием продолжил здесь работу. Возможно, появятся ещё какие-то варианты — будем рассматривать. Однако приоритет — работа с командой, где ты решал задачи.

— Как вы объясняете, что «Урал» дважды не смог вернуться в РПЛ? Что нужно изменить?

— Сложно сказать, потому что я не работал с командой. Нужно быть внутри клуба. Надо сыграть в правильный футбол в Первой лиге. Мы будем это делать. Самое главное, чтобы футболисты понимали, что на классе Первую лигу не выиграть. На первый план выходит запредельная самоотдача в каждом матче. Нельзя разделять соперников, каждый — очень сложный. Футболисты должны понимать, что каждый матч должен играться на пределе своих возможностей. Все команды очень опасные. Главное — психология. Ты должен чётко понимать, что не будет ни одной проходной игры.