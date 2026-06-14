Не все матчи ЧМ-2026 покажут в России на ТВ. Как и где смотреть турнир?

Чемпионат мира — 2026 стартовал, и ключевой вопрос у массовой аудитории всегда один: где всё это добро смотреть? Как правило, долго думать не приходится — для таких турниров существует федеральное телевидение. Планировалось, что так будет и в этот раз: задолго до начала ЧМ «Матч ТВ» разогнал рекламную кампанию, где обещал показать все матчи бесплатно. Но в последний момент кое-что поменялось.

В день старта турнира выяснилось, что «Матч» всё же покажет не все игры ЧМ-2026. Права на часть встреч, причём не маленькую, выкупил «Кинопоиск». Сервису эксклюзивно достались 35 встреч из 104 — то есть чуть больше трети. К примеру, ночная первая игра в США, где местная сборная принимала Парагвай, в прямом эфире прошла как раз на «Кинопоиске». «Матч» показал её лишь на следующий день в записи.

Ещё один нюанс: из 69 игр, которые остались в распоряжении «Матча», не все пройдут на федеральном канале. Встреч много, что-то можно будет увидеть на дополнительных платных каналах вроде «Премьера» и «Футбол 1». Либо просто использовать сайт.

«Кинопоиск» же, если кто-то не в курсе, — платный сервис. Тем, у кого уже оформлена подписка, ничего покупать не придётся. Для новичков доступен бесплатный период в 30 дней, но чемпионат мира длится дольше. Так что целиком покрыть турнир, не заплатив ни рубля, не выйдет.

Теперь давайте разбираться, что смотреть на «Кинопоиске». На «Матче», соответственно, этих игр в прямом эфире не будет точно. Как говорится: «Сохрани, чтобы не потерять».

Групповой этап:

1-й тур: Германия — Кюрасао (14 июня в 20:00 мск), Кот-д'Ивуар — Эквадор (15 июня в 2:00), Саудовская Аравия — Уругвай (16 июня в 1:00), Аргентина — Алжир (17 июня в 4:00), Гана — Панама (18 июня в 2:00);

2-й тур: Канада — Катар (19 июня в 1:00), Шотландия — Марокко (20 июня в 1:00), Бельгия — Иран (21 июня в 22:00), Уругвай — Кабо-Верде (22 июня в 1:00), Франция — Ирак (23 июня в 00:00), Панама — Хорватия (24 июня в 2:00);

Канада — Катар (19 июня в 1:00), Шотландия — Марокко (20 июня в 1:00), Бельгия — Иран (21 июня в 22:00), Уругвай — Кабо-Верде (22 июня в 1:00), Франция — Ирак (23 июня в 00:00), Панама — Хорватия (24 июня в 2:00); 3-й тур: Босния и Герцеговина — Катар (24 июня в 22:00), Марокко — Гаити (25 июня в 1:00), ЮАР — Южная Корея (25 июня в 4:00), Кюрасао — Кот-д'Ивуар (25 июня в 23:00), Япония — Швеция (26 июня в 2:00), Парагвай — Австралия (26 июня в 5:00), Сенегал — Ирак (26 июня в 22:00), Кабо-Верде — Саудовская Аравия (27 июня в 3:00), Египет — Иран (27 июня в 6:00), Хорватия — Гана (28 июня в 00:00), Колумбия — Португалия (28 июня в 2:30), Алжир — Австрия (28 июня в 5:00).

Плей-офф:

1/16 финала: 1E — 3ABCDF (29 июня в 23:30), 1I - 3CDFGH (1 июля в 00:00), 2K - 2L (3 июля в 2:00), 1J - 2H (4 июля в 1:00);

1E — 3ABCDF (29 июня в 23:30), 1I - 3CDFGH (1 июля в 00:00), 2K - 2L (3 июля в 2:00), 1J - 2H (4 июля в 1:00); 1/8 финала: A09 - A10 (5 июля в 23:00), A11 - A12 (6 июля в 3:00), A07 - A08 (7 июля в 3:00);

A09 - A10 (5 июля в 23:00), A11 - A12 (6 июля в 3:00), A07 - A08 (7 июля в 3:00); 1/4 финала: B01 - B02 (9 июля в 23:00), B07 - B08 (12 июля в 4:00);

B01 - B02 (9 июля в 23:00), B07 - B08 (12 июля в 4:00); 1/2 финала: QF1 - QF2 (14 июля в 22:00);

QF1 - QF2 (14 июля в 22:00); Матч за третье место: LSF1 - LSF2 (19 июля в 00:00).

Получается, в плей-офф 12 матчей 1/16 финала, пять — 1/8 финала, два — 1/4 финала, один полуфинал и, собственно, финал можно будет увидеть на различных каналах «Матч ТВ» или на их сайте. Остальное — у «Кинопоиска». Закрепили!