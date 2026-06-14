Германия — самая противоречивая топ-сборная на ЧМ-2026. Вся надежда — на двух звёзд

Сегодня сборная Германии сыграет свой первый матч на ЧМ-2026. Проверят на прочность Кюрасао. Юлиан Нагельсман против Дика Адвоката – как вам такая дуэль?

Немцы – наверное, самая противоречивая сборная на этом турнире. Играют в энергозатратный и авантюрный футбол с огромным креном в атаку – это радует публику и дарит большое количество опасных моментов. Но за яркостью прячется целый пласт проблем. Все детали – в нашем разборе.

Нагельсман внедряет в сборную клубные идеи

Бывший тренер «Лейпцига» работает с главной командой страны – сменил на посту Ханс-Дитера Флика, который «поплыл» после провала на ЧМ-2022. На домашнем Евро немцы смотрелись свежо, однако в 1/4 финала наткнулись на испанцев – в равной рубке нарвались на гол Микеля Мерино в овертайме. Также в голове держим ладошку Марка Кукурельи – до сих пор нет понимания, почему это был не пенальти.

Немецкий конвейер всё ещё производит звёздных футболистов, но на отдельных позициях уже много лет наблюдается дефицит. На Евро-2024 Германии очень помог вернувшийся Тони Кроос – контролировал весь центр поля и снабжал атаку радиоуправляемыми передачами. Без него возникла дыра величиной с кратер. Есть и другие проседающие позиции – фланги обороны, опорная зона, центр нападения.

Впрочем, это не смущает Нагельсмана. Германия играет как клубная команда – с контрпрессингом, высокой линией обороны и структурным нападением. В футболе сборных обычно всё проще – включите Чехию и попробуйте найти хотя бы 10 отличий от «Шинника». В топовых командах (если тренер адекватен) все системы заточены на раскачку лидеров (Аргентина на ЧМ-2022 – отличный пример). А вот Нагельсман использует клубные шаблоны. Выглядит жутко интересно, однако может развалиться в любой момент.

Юлиан Нагельсман Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Базовая схема Германии – 4-2-3-1 с вингерами-«десятками» (Флориан Вирц и Джамал Мусиала). При владении выстраиваются в агрессивные 3-1-6 – Йозуа Киммих поднимается выше и творит на правом краю. При потере мяча все летят в отбор. Это создаёт фирменные разрывы между линиями. В отборе ЧМ словаки наказали немцев в матче первого круга – использовали простые забросы за спину и победили 2:0. После этого Нагельсман оказался под огнём критики. Немцы собрались и выдали пять побед подряд в группе. В заключительной игре отомстили словакам в Лейпциге – разнесли их со счётом 6:0.

Типичный сценарий от немцев – взламывают низкий блок, отбиваются от забросов, давят через высокий класс атакующих футболистов. Головная боль для Германии – вертикальные команды с отлаженным механизмом контратак. Бундестим похожа на техничного бойца-легковеса с обезбашенным стилем – может забить любого соперника, а может и улететь после одного чёткого удара в челюсть.

Вратарь и оборона — возвращение Нойера и дилемма с левым флангом

40-летнего Мануэля Нойера уговорили вернуться. Бедный Оливер Бауманн – видимо, Нагельсман всё-таки поставит в старт голкипера «Баварии». На ЧМ не попал Марк-Андре тер Штеген – растворился в болячках и пересадил себе волосы.

Центр обороны – крепкий набор из Антонио Рюдигера, Вальдемара Антона, Жонатана Та и Нико Шлоттербека. В последних матчах в старте выходил именно Шлоттербек – у него отличный первый пас. За физику и мощь отвечает Та. Ещё есть Малик Тшау, который провёл неплохой год в нестабильном «Ньюкасле» – крайне опасен на стандартах у чужих ворот.

Нико Шлоттербек и Жонатан Та Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

На правом фланге никаких альтернатив для Киммиха – здесь он главный диспетчер. Его подключения в атаку – один из основных инструментов для взлома чужой обороны. На левом краю у Нагельсмана есть два варианта: Давид Раум из «Лейпцига» и Натаниэль Браун из «Айнтрахта». Оба равноценные, но Раум – опытнее.

Центр поля — солянка из самых разных футболистов

Кто в Германии вместо Крооса? Есть два человека с сильными созидательными качествами. Первый – 22-летний Александар Павлович из «Баварии», который не поехал на Евро-2024 из-за тонзиллита. Второй – 34-летний Паскаль Грос из «Брайтона». Один из лучших распасовщиков АПЛ последних лет (33+56 в 282 матчах за «Брайтон» во всех турнирах) ненадолго скатался в дортмундскую «Боруссию», однако потом вернулся в знакомую команду. Помог выйти в еврокубки.

А вот дальше — уже интереснее. Динамичный «трамвай» Леон Горецка, мощный Феликс Нмеча, умнейший Ангело Штиллер – все претендуют на старт. Ещё на ЧМ поехал лидер «Майнца» Надим Амири (17+4 в 35 встречах сезона). Очевидное наблюдение – нет «цепных собак». Раньше был Роберт Андрих из «Байера», но Нагельсман не позвал его на ЧМ. Центр поля у немцев очень творческий и техничный. Однако уязвим при игре без мяча.

Атака немцев — сильнейшее звено

Тут всё просто. За основную магию отвечают Вирц и Мусиала. Оба пережили сложный год. Вирц попал в воронку адаптации в кризисном «Ливерпуле». Мусиала набирал форму после тяжёлой травмы. Передачи, дриблинг, удары – эта парочка генерирует опасность в промышленных масштабах.

Судя по всему, в старте есть место для Лероя Зане – вингер «Галатасарая» набил вяленькие 7+9 в 43 матчах за сезон. На бумаге Зане крайне силён, но к 30 годам он так и не повзрослел. Если увидите, как он бьёт мимо ворот, когда можно отдать пас на партнёра – знайте, что мы предупреждали.

Центр нападения – давняя боль немцев. Есть проверенный и универсальный вариант – Кай Хаверц. Многие ругают его за меланхоличное выражение лица и отсутствие спортивной наглости. Однако в плане техники и мышления это топовый футболист. Для творческих красок есть техничный кудрявый гигант Ник Вольтемаде. Он пережил сложный сезон в «Ньюкасле», поэтому не совсем понятно, в каком состоянии подходит к ЧМ. Классический пробивной форвард – Дениз Ундав из «Штутгарта». На всякий случай Нагельсман подцепил ещё и Максимилиана Байера из дортмундской «Боруссии». Однако новый Мирослав Клозе у немцев так и не появился, это факт.

Состав сборной Германии на ЧМ-2026

Главная звезда

Сложный выбор. Назовём сразу трёх. Вирц – техничный мотор, который хорош как с мячом, так и без него. Мусиала – гений дриблинга с поставленным ударом. Нойер – единственный представитель чемпионского поколения немцев. Мануэль далёк от стабильной формы, но иногда зажигает как в старые добрые (и «привозит» тоже).

Мимо заявки

Очень обидно слетел 18-летний вундеркинд из «Баварии» Ленарт Карл – сломался на тренировке прямо перед турниром. Его заменил Ассан Уэдраого из «Лейпцига».

Нагельсман отцепил Максимилиана Миттельштедта из «Штутгарта» – если помните, на Евро-2024 он был основным левым защитником. Также в итоговую заявку не попали Серж Гнабри (травма), Карим Адейеми (травма), Кевин Шаде, упомянутый выше Андрих, Никлас Фюллькруг (сильно сдал из-за болячек), Юлиан Брандт и Крис Фюрих.

Прогноз на ЧМ

С ярким футболом могут добраться до 1/4 финала, где сломаются в битве с более прагматичной и хитрой командой.