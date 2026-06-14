Первая сенсация ЧМ-2026! Швейцария допрыгалась и пустила от аутсайдера на 90+4-й!

А вот и первая сенсация ЧМ-2026! Сборная Катара сыграла вничью со Швейцарией, возглавляемой экс-тренером «Спартака» Муратом Якином. В этой группе после 1-го тура у всех команд по одному очку.

Наверняка многие ожидали, что Швейцария легко расправится с Катаром. Мы в России помним, как наша сборная осенью разгромила команду Хулена Лопетеги на её поле со счётом 4:1. Швейцарцы со стартового свистка полетели за быстрым голом – высоко поднималась даже тройка разыгрывавших мяч центральных защитников. Тем бо́льшим сюрпризом стал голевой момент Катара, созданный уже на второй минуте. Команда Якина увлеклась, прозевала контрвыпад, а опытный Аканджи ошибся на ровном месте. Натурализованный бельгийский бразилец Эдмилсон Жуниор выскочил один на один с Кобелем и пытался покатить между ног, но голкипер дортмундской «Боруссии» успел «закрыть створки».

Потом игра пошла так, как и прогнозировалось. Швейцария контролировала мяч и территорию в многочисленных позиционных атаках, а команда Лопетеги достаточно глубоко села в оборону. Катарцы, вероятно, не без труда адаптировались к смене позиций игроками соперника. Например, хавбек «Пизы» Эбишер мог то в «десятку» превратиться, то в правого латераля. Швейцарцы создавали численное преимущество и разрывали сборную Катара на флангах.

Фол вратаря Катара на пенальти Фото: Emilee Chinn/Getty Images

На исходе четверти часа Эбишер подал справа, Эмболо сделал скидку на свободного Фройлера, а того снёс вратарь. Судья Мартинес из Гондураса назначил пенальти. Абунада получил жёлтую карточку и… повреждение головы, которой врезался в бедро оппоненту. Голкипер выглядел несобранным, когда Эмболо исполнял 11-метровый, и легко купился на обманные движения центрфорварда. Не угадал, куда прыгать. Хотя в момент скидки нападающего «Ренна» на Фройлера было похоже, что швейцарец залез в офсайд, VAR пенальти не отменил.

Пропустив, катарцы решили пойти вперёд более крупными силами и попрессинговать. Но это длилось недолго. Сборная Швейцарии продолжала доминировать, при 75% владения нанесла 14 ударов и наиграла на 2,27 по xG за первый тайм. Тем не менее перед перерывом Эдмилсон получил и загубил второй шанс забить. Команда Якина опять недоработала в обороне – Жуниор бил с семи-восьми метров. Кобель ещё раз выручил швейцарцев.

После перерыва сборная Швейцарии не ослабляла хватку. В начале второго тайма прижала Катар к его воротам, заработала серию стандартов. Команда Лопетеги кое-как отбилась. У швейцарцев хорошо работал контрпрессинг – они быстро возвращали себе мяч, чтобы накрыть соперника новой волной атак. Катарцы захлёбывались, однако всё-таки не тонули. Лопетеги подвинул потерявшегося Афифа правее, надеясь, что там главной звезде сборной будет проще. Тем не менее контригра у азиатской команды фактически отсутствовала.

Гол в ворота сборной Катара назревал. Сладкий плод должен был упасть в ноги швейцарцев, а никак не падал. То Абунада спасал, то сама команда Якина мазала. Один только Ндой до своей замены сделал больше попыток атаковать ворота, чем все катарцы, вместе взятые. У Якина, вероятно, сосало под ложечкой – чувствовал экс-тренер «Спартака», каким конфузом может закончиться игра при такой реализации моментов.

Пожалуй, Швейцария и Катар выдавали самый малосодержательный тайм на ЧМ-2026. Играла только одна сборная, футболу сильно не хватало интенсивности. Команда Лопетеги не знала, что ей делать, лишь на 90-й минуте впервые пробила в створ во второй половине. И вдруг в концовке случилось невероятное! После рывка Аль-Амина слева и кросса защитник Хухи продавил на дальней штанге едва появившегося на поле Мухайма и забил головой! Вот так катарцы забрали ничью, уступив швейцарцам в разы по главным статистическим показателям: ударам – 7:26 (в створ – 4:7) и xG – 0,76 против 3,25.

Во 2-м туре Швейцария сыграет с Боснией и Герцеговиной (18 июня), а Катар – с Канадой (в ночь на 19-е).