Винисиус положил из «офиса», старт звёзд «Зенита» на ЧМ. Самый топовый матч групп – ничья

Сборная Марокко забила первой и играла лучше. Но этого было мало.

Бразилия и Марокко в 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 выдали неоднородный по содержанию матч. Встреча четвертьфиналиста и полуфиналиста предыдущего чемпионата мира завершилась вничью. Вероятно, болельщики ждали от этой игры большего. Всё-таки играли шестая и седьмая команды мира (по рейтингу ФИФА) – вывески мощнее по рейтингу на групповом этапе нет.

В стартовом составе сборной Бразилии вышел один представитель «Зенита» – левый защитник Дуглас Сантос. А вот правый вингер Луис Энрике остался в запасе. Карло Анчелотти сделал ставку на атакующий квартет Пакета – Рафинья – Винисиус Жуниор – Игор Тьяго. Изначально правее располагался Пакета. Но и его тянуло в центр, когда Бразилия была на мяче.

Оппоненты у Дугласа Сантоса были что надо для дебюта на чемпионате мира – Диас из «Реала» и Хакими из «ПСЖ» с его постоянными рывками вперёд. Началось всё с того, что зенитовец, поскользнувшись, жёстко снёс Браима, а потом не дал себя обыграть один в один Ашрафу. Для самой сборной Бразилии стартовые 10 минут получились очень плохими. Команда при Анчелотти готова играть «вторым номером», чтобы использовать свободное пространство и скорость своих звёзд, но план вообще не работал. Марокканцы забрали мяч, спокойно заходили на чужую треть, легко комбинировали и едва не забили быстрый гол, когда Эль-Айнауи зарядил в лицо Габриэлу.

Лукас Пакета, Браим Диас и Дуглас Сантос Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Новый тренер сборной Марокко Мохамед Уаби пообещал сделать игру команды более атакующей и техничной. Действительно, шли вперёд его футболисты смело. Правда, потом бразильцы смогли покатать мяч, но с его продвижением возникали большие проблемы. Игроки просто не понимали друг друга, допускали элементарный брак, слабо взаимодействовали на половине поля соперника. Только на исходе четверти часа Винисиус Жуниор вскрыл оборону марокканцев проходом слева и кроссом на Игора Тьяго, однако рослый снайпер не попал головой по мячу из хорошей позиции.

Казалось, в этот отрезок матча Анчелотти мог чуть-чуть выдохнуть, но как раз в середине первого тайма Бразилия пропустила в переходной фазе. Какой же чудесный пас вырезал Диас из центра поля за спины центральным защитникам на ход Сайбари! Форвард ПСВ убежал от Габриэла с Маркиньосом и ловко перекинул Алиссона. Повела сборная Марокко абсолютно по делу.

Сборная Бразилии, пропустив, продолжала страдать при организации атак. Её футболом управлял хаос. Выручил Винисиус Жуниор. Ответный гол – тоже плод выдающегося мастерства футболиста «Реала». Вини разыграл слева двоечку с Бруно Гимарайнсом, без видимых усилий ушёл в штрафной от Эль-Айнауи и неотразимо пробил почти с линии вратарской на средней высоте. Если в футболе и есть аналог «офиса» Александра Овечкина, то эта позиция Винисиуса вполне под определение подходит.

Винисус после гола Фото: Dan Mullan/Getty Images

Это был лучший эпизод Бразилии в атаке до перерыва. В первом тайме Бразилия в два раза уступила Марокко по ударам.

В перерыве Анчелотти решился на двойную замену. При этом Дугласа Сантоса оставил на поле. Итальянец снял с игры тех, кто получил жёлтые карточки. Впрочем, и по игре правый защитник Ибаньес и опорник Каземиро вполне заслуживали отправиться на скамейку. Тренер выпустил опытнейших Данило и Фабиньо.

Во втором тайме сборная Бразилии улучшила контроль мяча и переходных фаз – у марокканцев исчезла контригра. Тем не менее, с созданием голевых моментов по-прежнему не клеилось. По истечении часа матча Анчелотти бросил в бой и Луиса Энрике, а вместе с зенитовцем – Кунью из «Манчестер Юнайтед» вместо Игора Тьяго.

Луис Энрике тут же раскрутил комбинацию с участием Бруно Гимарайнса и Рафиньи – хавбек «Барсы» немного не дотянулся до мяча, посланного вдоль ворот. Но после этого сборная Марокко словно вспомнила обещание Уаби и завладела инициативой. В штрафной бразильцев появилось напряжение. Тем не менее в целом складывалось впечатление, что команды Анчелотти и Уаби – фаворитов группы – устраивает ничья.

Словенский судья Винчич не хотел останавливать шоу – добавил 10 минут. Только в компенсированное время марокканцы впервые пробили в этом тайме. У бразильцев тоже был шанс забить в концовке, но свой голевой момент они не реализовали. В итоге команда Анчелотти уступила Марокко по xG (1,27 против 1,52) и общему количеству ударов (13:14), однако превзошла по попаданиям в створ (5:3) и касаниям мяча в чужой штрафной (22:13). А Дуглас Сантос провёл достойный матч – выиграл семь из девяти единоборств, совершил пять успешных отборов.