Этой победы на ЧМ ждали 36 лет! Шотландия вдруг первая в группе – это заявка на плей-офф

Встреча 1-го тура чемпионата мира между сборными Гаити и Шотландии получилась исторической. Почему? Гаитяне провели свой первый за 52 года матч на ЧМ. А Шотландия не участвовала в турнире с 1998-го. И после такого длительного отсутствия наконец-то появилась возможность оторваться!

Старт встречи остался за европейцами. Шотландия сразу же поджала Гаити: показалось, что это будет лёгкая игра для команды Стива Кларка. Но нет. С 10-й минуты гаитяне даже перехватили инициативу и переместились на чужую половину поля. Очень активно действовал экс-форвард «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор. Он стал главной силой Гаити в атаке, а ещё очень активно шёл в единоборства.

Однако первый опасный момент создали шотландцы, когда Скотт Мактоминей в касание приложился по мячу и пробил в штангу. А ещё через 10 минут после этого эпизода европейцы открыли счёт. Бен Гэннон-Доук вошёл в штрафную с правого фланга и прострелил, голкипер Гаити Джонни Плесид отразил удар в сторону. Но на подборе первым оказался Джон Макгинн: полузащитник нанёс не самый опасный удар, однако мяч после рикошета влетел в створ ворот гаитян.

Гаити – Шотландия – 0:1, момент с голом Макгинна Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

До конца тайма у представителей Центральной Америки было два хороших шанса на камбэк. Однако сначала голкипер Ангус Ганн отбил опасный удар Рубена Провиданса, а чуть позже защитник Аарон Хики в последний момент выбил мяч из штрафной во время опасной атаки Гаити. Команду Себастьена Минье в целом стоит похвалить. Гаитяне показали, что способны цепляться даже против не самой слабой сборной из Европы.

После перерыва Шотландия не потеряла концентрацию. Наоборот, команда Кларка владела инициативой и действовала так, будто уступала в счёте. Всё же шотландские футболисты привыкли к игре в европейских лигах и высокому темпу. У Гаити же далеко не все игроки имеют опыт выступлений в элитных чемпионатах. Поэтому напрягать соперника на протяжении 90 минут команда не смогла.

Шотландия действовала прагматично. Ещё перед матчем Кларк отметил атакующую линию сборной Гаити. Поэтому европейцы хоть и проводили чаще времени в нападении, но не теряли рассудок. Не хотелось поймать контрвыпад. Хотя на 72-й минуте Макгинн оказался на ударной позиции и метил в дальний угол – мог полузащитник Шотландии оформить дубль! И тогда у Гаити точно не осталось бы шансов.

Ближе к концовке команда Менье всё же проснулась. Накопили силы и пошли за ответным мячом. Сначала неплохой шанс был у Изидора: откликнулся на заброс на Вильсона в штрафную Шотландии, но форвард совсем немного не успел на передачу. Гаитяне и дальше продолжили душить защиту соперника, периодически заставляя тех садиться в низкий блок. Но оборона шотландцев справлялась с угрозами.

Вильсон Изидор Фото: Setterfield/Getty Images

Кларк попытался повлиять на игру заменами. Он освежил линию атаки Шотландии двумя заменами (а у Гаити поле покинул Изидор). Не хотелось угодить в ловушку Швейцарии, пропустившей обидный мяч от Катара на 90+4-й минуте. Однако голевых моментов для второго мяча у шотландцев так и не возникло. Поэтому приоритетом стала защита собственных ворот.

На 86-й минуте трагедия для Шотландии была близка: Пьерро классно пробил головой после подачи с фланга – чуть мимо створа пролетел мяч. Повезло. А на большее Гаити и не хватило. Хотя таких шотландцев соперник выше классом вполне мог дожать. Отметим, что это победа стала для европейцев первой на чемпионатах мира за 36 лет! Ранее Шотландия обыграла Швецию на далёком ЧМ-1990.

Команда Кларка возглавила группу С и сделала большой шаг в плей-офф чемпионата мира. Напомним, даже третье место даёт хорошие шансы на 1/16 финала. А у шотландцев уже есть три очка: если в ближайших матчах с Бразилией и Марокко команда зацепит хотя бы ничью, то с вероятностью в 90% окажется в следующем раунде. Хотя хватить может и трёх, всё-таки 8 из 12 третьих мест пройдут дальше. Гаити же теперь необходимо чудо, чтобы набрать хотя бы одно очко.