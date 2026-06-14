Сразу два новичка у «Тоттенхэма», манчестерские клубы готовы много тратить, легенда «Сити» переедет в Мадрид и новая команда Левандовского.

Главные трансферы и слухи о переходах за последнее время. АПЛ и «Реал» — в огне

Европейский трансферный рынок кипит, несмотря на старт чемпионата мира – 2026. В июне уже случилось несколько громких переходов, а слухов о возможных сделках с участием топ-клубов или топ-игроков – просто невероятное количество. Рассказ о самых интересных новостях летнего окна – в этом обзоре.

Главные состоявшиеся трансферы

Робертсон и Сенеси — в «Тоттенхэме»

Два подписания «Тоттенхэма» Фото: ФК «Тоттенхэм»

«Тоттенэм» усиливается, чтобы избежать повторения прошедшего сезона, который едва не завершился для клуба вылетом из АПЛ. Лондонцы подписали уже двух новичков с именем в линию обороны. Причём обоих – бесплатно! Центральный защитник «Борнмута» Маркос Сенеси и левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон перешли в «Тоттенхэм» как свободные агенты, поскольку не продлили контракты со своими прежними клубами.

Сенеси в минувшем сезоне АПЛ сыграл 37 матчей и сделал пять голевых передач. А 12 июня был вызван в сборную Аргентины на ЧМ-2026 вместо травмированного Леонардо Балерди. Робертсон поучаствовал в 24 встречах чемпионата Англии и набрал 1+0. Он выступает на ЧМ-2026 за Шотландию.

«Вулверхэмптон» забрал Триппьера и Хименеса

Новички «Вулверхэмптона» Фото: ФК «Вулверхэмптон»

Вылетевший по итогам сезона из АПЛ «Вулверхэмптон» подписывает опытных игроков, чтобы за год вернуться обратно. У «волков» также два новичка, которых взяли как свободных агентов. Клуб оформил трансферы правого защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера и нападающего «Фулхэма» Рауля Хименеса.

Для Хименеса это возвращение в хорошо знакомый клуб – он уже выступал за «Вулверхэмптон» с 2018 по 2023 год. В прошедшем сезоне АПЛ Рауль набрал 9+3 в 36 играх. А сейчас 35-летний форвард зажигает в сборной Мексики на ЧМ-2026, где забил ЮАР в матче открытия. Его ровесник Триппьер отдал один голевой пас в 21 игре сезона АПЛ.

В «Интер» вернулся Станкович

Александар Станкович Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Миланский «Интер» вернул своего воспитанника Александара Станковича уже через год после того, как продал его «Брюгге» за € 9,5 млн. Клуб оказался настолько впечатлён прогрессом сыном экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича, что воспользовался опцией обратного выкупа, несмотря на финансовые потери. Чемпиону Италии пришлось заплатить € 23 млн.

«Нерадзурри» подписали контракт с опорным полузащитником до лета 2031 года. В завершившемся сезоне Александар провёл 39 матчей в чемпионате Бельгии, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи. В Лиге чемпионов (с учётом квалификации) у Станковича 3+2 в 14 играх.

Хойлунд и Алиссон остаются в «Наполи»

Экс-чемпион Италии «Наполи» пока не подписывал новичков, но тоже решил важные задачи на трансферном рынке – выкупил футболистов, которые выступали за команду в прошедшем сезоне на правах аренды. Полноценными игроками неаполитанского клуба стали нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд и вингер лиссабонского «Спортинга» Алиссон.

За датчанина «Наполи» заплатил, конечно, более солидные деньги – € 44 млн (по данным Transfermarkt). В завершившемся чемпионате Италии Хойлунд забил 12 мячей и ассистировал пять раз в 33 встречах. Алиссон обошёлся клубу в € 16,5 млн. У бразильца четыре гола в 14 матчах.

Главные трансферные слухи

«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Каземиро

Эдерсон Фото: Marco Luzzani/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» вот-вот объявит о трансфере опорного полузащитника. Уходящего Каземиро заменит в составе манкунианцев другой бразилец – Эдерсон из «Аталанты». По информации The Athletic, английский и итальянский клубы договорились о сделке на сумму в € 40,5 млн. Кроме того, дополнительные € 4,5 млн бергамаски могут получить за счёт бонусов. Эдерсон подпишет контракт на четыре года с опцией продления ещё на один.

В прошедшем сезоне Серии А хавбек сыграл 30 матчей и набрал 2+1. Он не должен был ехать на ЧМ-2026, но в последний момент Карло Анчелотти вызвал его вместо травмированного Уэсли. Так что сейчас Эдерсон конкурирует с Каземиро за место в основе сборной Бразилии.

Восходящая звезда из Бундеслиги может оказаться в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» лидирует в борьбе за ивуарийского таланта «РБ Лейпциг» Яна Диоманда. Как утверждает The Athletic, английский клуб опережает в борьбе за 19-летнего вингера «ПСЖ». Инсайдер Джанлука Ди Марцио также подтвердил возможный переход Диоманда в «Ливерпуль», сообщив, что на игрока нацелен ещё «Манчестер Сити».

Камень преткновения для всех претендентов на ивуарийца – его высокая трансферная стоимость. «РБ Лейпциг» не хочет продавать Яна дешевле, чем за € 130 млн, а покупатели сомневаются, стоит ли платить такие деньги. В прошедшем чемпионате Германии Диоманд заработал 12+8 в 33 матчах. Стал настоящим открытием сезона Бундеслиги и поехал на ЧМ-2026 в составе сборной Кот-д’Ивуара.

«Ман Сити» не удаётся заполучить Андерсона даже за гигантские деньги

Эллиот Андерсон Фото: Molly Darlington/Getty Images

Продолжается сага с ожидаемым переходом полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона в топ-клуб АПЛ. Инсайдер Фабрицио Романо написал, что «Манчестер Сити» сделал уже второе предложение по 23-летнему игроку – € 123 млн! И это без учёта бонусов, которые могут составить € 17 млн. Сумма впечатляет, тем не менее «лесников» она не устроила. Боссы «Ноттингем Форест» хотят заработать для своего клуба более € 140 млн на продаже Андерсона. На Эллиота есть и другие претенденты, в частности, «Манчестер Юнайтед». Пока идут переговоры, хавбек отправился в составе сборной Англии на ЧМ-2026. В минувшем сезоне АПЛ Андерсон набрал 4+4 в 38 встречах.

«Брайтон» хочет забрать у «Тоттенхэма» одного из главных талантов среди защитников

Тем временем и «Тоттенхэм» может отдать своего таланта другой команде АПЛ. По сообщению инсайдера Флориана Платтенберга, 19-летний защитника Лука Вушкович уже согласовал контракт с «Брайтоном» и поговорил с главным тренером Фабианом Хюрцелером. А клуб предложил «Тоттенхэму» € 35 млн за одного из главных талантов мира среди центральных защитников, который в прошедшем сезоне просто разорвал Бундеслигу, выступая за «Гамбург».

При этом английские инсайдеры, в том числе приближённые к «Тоттенхэму», пишут, что клуб не хочет продавать защитника. А оценивает его больше чем в € 60 млн. Эта сага будет долгой, потому что лондонцы хотят забрать у «Брайтона» защитника сборной Нидерландов ван Хекке, у которого отличные отношения с Роберто Де Дзерби. Ну а первое предложение по Вушковичу «Тоттенхэм» сразу отклонил.

Левандовски уезжает в Америку

Роберт Левандовски Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Роберт Левандовски после ухода из «Барселоны» не останется в Европе – продолжит карьеру в МЛС. Как сообщил Sport.es со ссылкой на польский портал Prawda Futbolu, 37-летний нападающий перейдёт на правах свободного агента в «Чикаго Файр». Согласно источникам, Левандовски гарантированно будет зарабатывать в американском клубе € 15 млн в год, а ещё € 5 млн прописаны бонусами. Роберт отклонил варианты в Саудовской Аравии, так как поляка впечатлил план «Чикаго Файр», предложенный для него и его семьи. Ранее Фабрицио Романо писал, что Левандовски предложили выбрать контракт на два или на три года. В минувшем сезоне Примеры центрфорвард набрал 14+2 в 31 матче.

«Реал» выиграл борьбу за Бернарду Силву

Ещё одна немолодая звезда, ставшая этим летом свободным агентом, определяется с новым клубом. Бернарду Силва близок к переходу в «Реал» после расставания с «Манчестер Сити». Несмотря на то что у полузащитника сборной Португалии и участника ЧМ-2026 были предложения от «Барселоны» и «Атлетико», он решил присоединиться к «сливочным». Как утверждает инсайдер Романо, Бернарду Силва уже согласовал с «Реалом» двухлетний контракт с опцией продления на год. На подписании соотечественника настоял Жозе Моуринью. В прошедшем сезоне АПЛ 31-летний хавбек забил два мяча и отдал четыре голевые передачи в 38 встречах.

Шлоттербек тоже может перебраться в Мадрид

Нико Шлоттербек Фото: Leon Kügeler/Getty Images

«Реал» с назначением Моуринью вернулся к кандидатуре центрального защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. По инициативе португальского тренера испанский клуб собирается вступить в переговоры с немецким о переходе 26-летнего игрока. Моуринью уже встречался с окружением Шлоттербека и обсуждал трансфер. Как удалось узнать Bild, сумма сделки может составить € 50-60 млн без учёта бонусов. В прошедшем сезоне Нико провёл 28 матчей в Бундеслиге, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу. В эти дни он готовится к ЧМ-2026 в составе сборной Германии.

У «Ювентуса» трансферные цели — вратарь и форвард

«Ювентус» ведёт переговоры о трансферах голкипера и нападающего. Главная цель для усиления вратарской линии – чемпион мира Эмилиано Мартинес. По данным инсайдера Николо Скиры, туринский клуб даёт аргентинцу контракт до 2029 года с зарплатой € 5,5 млн в год и бонусом за подписание. Мартинес готов уйти из «Астон Виллы», но «Ювентусу» нужно договориться ещё с бирмингемцами.

Нападающего же туринцы отыскали в Испании. Инсайдер Джанлука Ди Марцио поделился новостью, что клуб обсуждает с «Атлетико» трансфер другого участника чемпионата мира – Александра Сёрлота. Норвежец не против продолжить карьеру в Турине.

Мартинес сыграл в завершившемся сезоне АПЛ 32 матча и пропустил 39 мячей. Сёрлот забил 13 голов в 35 встречах Примеры.

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