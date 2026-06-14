Никому в Нью-Йорке чемпионат мира не нужен?

Турнир, кажется, живёт только у стадиона – зато как! Андрей Панков – с матча Бразилии и Марокко.

Что такое Нью-Йорк в день первого матча чемпионата мира для города? Это когда одну из главных авеню Манхэттена перекрыли, но не ради прохода бразильских или марокканских фанатов. И даже не ради автобусов самих команд. А ради парада мигрантов. И это в день старта чемпионата мира, в главном городе США. Там же пройдёт и финал. Нью-Йорк вообще похож на мини-государство внутри другого, где царят хаос и свои порядки.

Например, главную фан-зону города около Бруклинского моста не стали открывать в пятницу — день старта США на турнире. Хотя казалось бы. Более того, ни в одном баре в центральном Нью-Йорке во время матча хозяев с Парагваем не было аншлага. За пятницу и субботу создалось чёткое впечатление: городу вообще плевать на чемпионат мира и футбол в принципе. Здесь всех больше волнует, выиграют ли «Никс» плей-офф НБА впервые за 53 года. Они, кстати, выиграли.

Феномен объяснил американский коллега: «Американцам плевать, что из себя представляет сборная Франции или Германии. Для них чемпионаты мира — это НХЛ и НБА. Всё очень локализовано и самодостаточно».

Нет, конечно, где-то футбольную атмосферу можно найти. Например, у Рокфеллер-центра я обнаружил небольшой вагончик Panini, там можно купить знаменитый альбом и наклейки. А в метре от него, в сквере, вклеивают, продают и меняются карточками. Цена самых редких доходит до $ 300.

Абсолютно свой мир.

Видимо, за хорошей атмосферой надо идти в самые популярные съедобные места города. Но куда, ведь ресторанов в Нью-Йорке миллион? Решение принимается быстро. Пошли с коллегой в намыленное место — «Пиццу Джо». Эта неприметная с первого взгляда, пиццерия стала культовой после «Человека-паука». Именно в «Пицце Джо» работал Питер Паркер, развозя главное итальянское блюдо по всему городу. Оттуда же и был уволен за систематические опоздания из-за своих супергеройских дел.

Чтобы попасть в пиццерию, пришлось отстоять десятиминутную очередь. А внутри – тоска: лишь парочка фанатов в бразильской форме. Зато поразил масштаб популярности заведения. Судя по фотографиям на стенах, в «Пицце Джо» были все: от Леонардо Ди Каприо до Энн Хэтауэй.

Окей, идём на Таймс-Сквер — главное место города. Кучка бразильских фанатов устроила Жога Бониту, где-то немножко покричали марокканские фанаты. Может, здесь было ярко до этого. Но сегодня таких бедолаг, как мы – журналистов, пришедших сюда в поисках сюжета, гораздо больше, чем фанатов. Зато Оптимус Прайм, человек-паук и Кинг-Конг (ну или кто-то в их ростовых куклах) готовы содрать с тебя деньги только за то, что ты прошёл мимо них.

«Неужели добираться до США так дорого, что большая часть фанатов просто не доехала? Неужели на самом матче будет скука?», – у меня дошло даже до таких мыслей.

Ок. Отправляемся на сам стадион. Он находится на отшибе, вокруг – ничего кроме парковок. Спасибо, что для журналистов и болельщиков есть шаттлы – на метро добраться до стадиона Метлайф практически нереально. Практически, потому что поезд ездит, но перед ЧМ цену подняли с $ 10 до $ 100. Шаттл, кстати, стоил $ 20. А ещё развозить людей помогали жёлтые школьные автобусы. Те самые, известные нам по американским фильмам. Кому-то повезло на таком прокатиться (но не мне).

Узнали? Фото: Emily Elconin/Getty Images

Забавно, но водитель нашего шаттла не знал, где именно у арены высаживать журналистов, сделал вокруг стадиона пары кругов. Иностранные коллеги уже вскачили с мест и требовали высадить их хоть где-нибудь. Видимо, они не стояли в московских пробках – тогда полтора часа в американских показались бы чем-то будничным.

Нас выпустили, и наконец-то стало понятно, почему в Нью-Йорке мы не нашли фанатов Бразилии и Марокко. Они все были тут. Море красных и жёлтых футболок, песни и танцы, необычные костюмы, братание людей разных культур, фанаты, которые обмениваются наклейками… Вот тут, где-то на отшибе Нью-Йорка, был настоящий чемпионат мира.

Болельщики сборной Бразилии Фото: Adam Gray/Getty Image

А как бразильцы поют гимн! Мы, к сожалению, не можем вставить в материал видео, но его исполнение на стадионе – это что-то очень сильное и монументальное.

Посещаемость матча Бразилия – Марокко Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Футбол от командв первом тайме не то, чтобы соответствовал, но старался не отставать. Сумасшедший темп и прессинг сборной Марокко. Кажется, они и в этом году докатят до полуфинала. А как царил в центре поля 18-летний Буадди из «Лилля»? С трибуны казалось, что он заполонил собой весь центр. Мы сидели очень высоко, но даже с оттуда было видно, как всё выше и выше поднималась бровь Карло Анчелотти. Он понимал – его команду возят. Спасибо магии Винисиуса за гол и итоговую ничью.

Водитель, который увозил нас со стадиона, тоже запутался в навигаторе – час проездил вокруг стадиона. Но это было уже неважно. Да, футбол в Нью-Йорке никому не нужен. Но чемпионат мира живёт не только там.