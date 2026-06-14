Сенсационное поражение фаворита группы! Австралия вырубила Турцию двумя ударами

Команда Винченцо Монтеллы нанесла их в 15 раз больше. Но этого не хватило даже для одного гола.

Вряд ли кто-то мог предположить, что матчи группы D финальной части чемпионата мира станут чуть ли не самыми зрелищными в первые дни турнира. Однако сначала сборная США удивила в том числе и своих болельщиков, закинув четыре мяча Парагваю. Причём сделала это при полном доминировании. А к 30-й минуте в матче её конкурентов – Австралии и Турции – казалось, что сюжет может быть аналогичным. Особенно с точки зрения голов. Ведь номинальный фаворит, а это именно турецкая сборная, к тому моменту уже пропустила. Следовательно, требовалось бежать вперёд и отыгрываться. Однако всё получилось не так, как многие ожидали.

Вы ведь помните тренд этого сезона в европейском футболе? Сухая, прагматичная игра «Арсенала» мало кому нравилась, но именно она принесла команде Микеля Артеты чемпионский титул. Плюс почти удалось взять Лигу чемпионов. Это явно впечатлило. Не исключено, что и Тони Поповича – главного тренера сборной Австралии. Уже по стартовому составу, когда в нём оказалось три центральных защитника, стало понятно: едва ли стоит ожидать сверхатакующей игры и доминирования. А базовые статистические цифры говорили, что команда, вероятно, будет играть вторым номером и делать ставку на стандартные положения, которые очень помогали в отборе.

Однако, несмотря на конкретный план, австралийцы смотрелись бодро. В том числе на первых минутах, когда соперники присматривались друг к другу. Сюжет оказался предсказуемым: турки забрали мяч, три звезды сборной – Йылдыз, Гюлер и Чалханоглу – пытались креативить. В какой-то момент некоторые зрители точно подумали: голов в этом матче будет много. Ведь было практически всё: осмысленные позиционные атаки, быстрые выходы в ответ, неплохие обыгрыши, скорости. Но примерно к середине тайма стало понятно, чего не хватает – ударов в створ. Первыми их нанесли игроки сборной Турции только на 27-й минуте, когда Гюлер наконец-то смог отделаться от внимательных защитников соперника и пробить в сторону Бича. Но тот не проспал, хотя проводил всего третий матч за сборную.

И главное – сразу запустил контратаку. Отдал мяч Окон-Энгстрелу, а тот увидел включение Иранкунды. Нападающий здорово опередил Демирала, выскочил на вратаря и вогнал мяч в угол. Первый австралийский удар в створ закончился голом. Тот случай, когда очень не повезло. Правда, после этого турки быстро могли сравнять: Бардакджи зарядил с 25 метров, но снова герой – Бич! Он спас команду, переведя мяч в штангу. Туркам в первом тайме не очень везло.

Во втором ситуация не изменилась. Австралийцы предсказуемо уже никуда не спешили и включили тот самый прагматизм. Они ещё после забитого гола при атаке располагались ниже мяча, а во втором тайме закрепили изначальный план. Никаких мыслей об атаке – только о сохранении преимущества. Обычно это плохо заканчивается для тех, кто предпочитает такой футбол, но не в этом случае. На 57-й минуте Гюлер классно пробил со штрафного, но опять справился Бич.

После этого турки просто задавили соперника, не позволяя ему даже переходить на половину поля. Но всё бестолку. Оборона австралийцев выглядела надёжно, а когда сопернику удавалось выходить на удар, со всем справлялся вратарь. Винченцо Монтелла пытался что-то перестроить заменами, однако не помогало ничего. Туркам хватило бы немного везения, чтобы как минимум сравнять счёт, но оно было не на их стороне.

К середине второго тайма фавориты группы нанесли уже больше 20 ударов по воротам – всё бестолку. А в чуть ли не второй опасной атаке в матче пропустили. Неудачный рикошет привёл к тому, что мяч оказался у Меткалфа, тот протащил его к штрафной и ударил в ближний угол. Всё по заветам первого тайма. А вратарь не спас. Это уже добило турков. Для проформы они, конечно, продолжили держать мяч в атаке, а Чалханоглу даже опасно пробил со штрафного. Но после такого вряд ли верили, что смогут пробить гениального Бича.

Австралия победила и вместе с США лидирует в группе D. А туркам после такого матча, вероятно, нужно обдумать: не наложили ли на сборную какое-то проклятие?