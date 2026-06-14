Но и от проблем с травмами никуда не деться — потеряли Хави Симонса и Юрриена Тимбера.

Нидерланды — скрытый фаворит ЧМ-2026? Есть секретное оружие в атаке и мегамозг в середине

Переключаемся на «Оранжевое настроение» – прямо как в альбоме группы «Чайф» (вышел в 1994 году). Нидерланды начинают групповой этап на ЧМ-2026. Проверка очень серьёзная: в соперниках – сильные японцы с 39-летним Юто Нагатомо в составе.

На Евро-2024 команда Рональда Кумана дошла до полуфинала – показали симпатичный и смелый футбол, устроили рубку с Англией (1:2 с голом Олли Уоткинса в самой концовке). Уверенно преодолели отбор – 20 очков из 24 возможных с разностью голов 27:4. Что ждать от команды на чемпионате мира?

Вратарь и оборона — каскад звёзд из АПЛ

Основной голкипер – Барт Вербрюгген из «Брайтона». К 23 годам превратился в крепкого вратаря уровня борьбы за еврокубки. Многие помнят уверенную игру Вербрюггена на Евро-2024 – часто выручал на линии и подчищал провалы в обороне.

На замене есть Робин Руфс из «Сандерленда» (один из лучших молодых вратарей АПЛ) и опытный Марк Флеккен из «Байера» (в своё время выступал в Англии за «Брентфорд»).

Защита – очень сильная по именам. Могла быть ещё сильнее, но Юрриен Тимбер из «Арсенала» так и не залечил свою травму. Вместо него вызвали Лютсхарела Гертрейду – правый защитник «Сандерленда» может сыграть на разных позициях, в плане универсальности как раз можно сравнить с Тимбером. Также из-за травмы вылетел Стефан де Врей.

В остальном – шикарный подбор исполнителей. Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» – лидер, капитан, элитный центрдеф с первым пасом. Микки ван де Вен из «Тоттенхэма» – возможно, самый быстрый защитник в мире. Даже в случае позиционных ошибок может догнать соперника и отобрать мяч. В прошедшем сезоне раскрылся как бомбардир – можете посмотреть его безумный гол «Копенгагену» в Лиге чемпионов (пробежал через всё поле и забил). Куман использует ван де Вена на левом краю – при владении Микки опускается в тройку защитников, а ультраатакующий Дензел Думфрис уходит вперёд.

Натан Аке – выиграл всё с «Манчестер Сити», может закрыть левый фланг либо выйти в центре. Ян Паул ван Хекке из «Брайтона» – бесстрашный бизон с отличным длинным пасом, сильно прогрессирует в последние годы. Йоррел Хато из «Челси» и Матс Виффер из всё того же «Брайтона» – универсальные бойцы, проверенные чемпионатом Англии.

Важное преимущество сборной Нидерландов – здесь нет защитников со слабой техникой. Все устойчивы под давлением и умеют бороться.

Гус Тиль добрался до чемпионата мира!

Раньше Куман делал ставку на классические 4-3-3, но в последнее время использует более прагматичный вариант – 4-2-3-1. По стилю это похоже на современные английские команды – много прессинга и быстрых переходов в атаку. Чаще всего атакуют через фланги, используют прострелы и навесы. Для доставки мяча на чужую половину поля, конечно же, нужна топовая полузащита.

Рональд Куман и Вирджил ван Дейк Фото: Clive Mason/Getty Images

Мозг и главный диспетчер – Френки де Йонг из «Барселоны». Его сильно не хватало на Евро-2024 (пропустил из-за травмы). Де Йонг не так давно залечил очередную болячку, но присутствие местного Давида Кокоева в заявке – уже сильный апгрейд. Контроль этого парня станет головной болью для всех соперников.

Рядом с де Йонгом играет Райан Гравенберх из «Ливерпуля». В прошлом сезоне раскрылся как объёмный опорник. Двигает мяч на дриблинге, может бахнуть издали. В роли атакующего полузащитника, скорее всего, появится Тиджани Рейндерс из «Сити» – один из умнейших игроков мира на своей позиции.

Хорошая скамейка – Мартен де Рон из «Аталанты», Джастин Клюйверт из «Борнмута» (сын того самого Клюйверта), Тён Копмейнерс из «Ювентуса», брат Юрриена Тимбера по имени Квинтен (зимой перешёл в «Марсель»). Ну и самое главное – в заявку попал Гус Тиль из ПСВ. На счету легенды «Спартака» 17+7 в прошедшем сезоне во всех турнирах. Выполняет роль Александра Ерохина – читает пространство и находит нужные точки для обострения.

Атака — кризис на позиции ЦФ продолжается, но есть секретное оружие

Когда-то у Нидерландов были Робин ван Перси, Клас-Ян Хунтелар, Рууд ван Нистелрой, Рой Макай и так далее. Но потом что-то произошло. Да, появлялись ребята вроде Люка де Йонга – бомбардиры для внутреннего использования. Однако глобально уже давно наблюдается дефицит «девяток». Распространённая проблема.

Как её решают? 32-летний Мемфис Депай закрывал позицию – оттягивался в глубину, действовал в подыгрыше либо искал моменты для завершения сам. Для более прямолинейного формата есть Ваут Вегорст из «Аякса». В последнее время добавился местный Артём Дзюба – Брайан Бробби из «Сандерленда». Не такой высокий, но зато широкий, как советский шкаф.

Но самое главное – Дониэлл Мален после зимнего ухода из «Астон Виллы» воскрес в «Роме» Джан Пьеро Гасперини. Переместился на позицию центрального нападающего, забил 14 голов в 18 матчах Серии А, удостоился сравнений с Роналдо. В общем, выбор есть.

По флангам атаки – Коди Гакпо из «Ливерпуля», который всегда результативно играет на крупных турнирах + резкий и техничный Крисенсио Саммервилл из «Вест Хэма». В заявку на ЧМ снова попал Ноа Ланг – капризный, но крайне острый вингер, который даже в 26 лет считается вечно перспективным.

Главная звезда

Френки де Йонг и Вирджил ван Дейк Фото: Orange Pictures/IMAGO/ТАСС

Де Йонг или ван Дейк – кто вам больше нравится? На самом деле, появление Френки на чемпионате мира очень интригует – с ним на поле гораздо легче управлять игрой. Ну а 34-летний Вирджил обладает колоссальным опытом – министр обороны редко проваливается в сборной.

Мимо заявки

Про Тимбера уже было выше. Но ещё больнее по Нидерландам ударила травма Хави Симонса – полузащитник «Тоттенхэма» порвал «кресты». В сборной он был главным источником креатива.

Жереми Фримпонг из «Ливерпуля» не попал в итоговую заявку. Причина – травмы и общая нестабильность. Тем более у Кумана и так есть Думфрис.

Ещё одна потеря – Маттейс де Лигт из «МЮ». Уже давно мучится со спиной – в середине мая перенёс операцию. А вот другой представитель команды Майкла Каррика – Джошуа Зиркзее – потерялся в Англии и вдрызг проиграл конкуренцию за место в заявке сборной.

Прогноз на ЧМ

Состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026

Нидерланды – очень сбалансированная команда с опытными исполнителями и бешеной физикой. По сетке могут проскакать даже до полуфинала. Ну и на групповом этапе точно порадуют красивыми голами.