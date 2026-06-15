«Забивает головой лучше, чем другие — ногами». Круче этого иранца только Месси и Роналду

В сентябре 2021 года Криштиану Роналду сделал дубль в матче со сборной Ирландии. Казалось, что в этом такого? Рядовой матч в отборе на ЧМ-2022, примечательный только тем, что португальцы проигрывали бо́льшую часть встречи. Камбэк начался на 89-й минуте. А в компенсированное время легенда принёс своей команде победу. Однако был один важный для истории нюанс. Второй гол Криштиану стал для него 110-м в футболке Португалии. И он официально превзошёл достижение иранца Али Даеи, который был лучшим бомбардиром в истории сборных со 109 голами.

На тот момент Даеи уже как 15 лет не играл за Иран. Но всё равно ему принадлежало это достижение, с которым, как показалось, Али легко расстался. Ещё накануне дубля он досрочно поздравил Роналду в соцсетях, понимая, что спуск на второе место неизбежен: «Поздравляю Криштиану. Большая честь, что это достижение будет принадлежать Роналду – великому чемпиону и гуманисту, который вдохновляет людей и влияет на жизнь во всём мире».

Вскоре Даеи обошёл ещё один игрок – Лионель Месси. А вот сдвинуть иранца с третьего места в ближайшей перспективе будет проблематично. 109 – число, которое фигурирует в статистике ФИФА. Сам он, кстати, считает, что забил 108. И некоторые официальные источники пишут именно столько.

Криштиану Роналду, Португалия –143 гола в 228 матчах Лионель Месси, Аргентина – 117 голов в 199 матчах Али Даеи, Иран – 109 голов в 148 матчах.

Ближайшие преследователи из действующих игроков – бельгиец Ромелу Лукаку (90 мячей) и поляк Роберт Левандовски (89). Как вы понимаете, вряд ли на финише карьеры они начнут забивать в каждом матче.

Али Даеи Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Даеи – этнический азербайджанец, родившийся в 1969 году на северо-западе Ирана. В свободное время поигрывал в футбол, однако о большой карьере едва ли мечтал. Как и любой другой молодой человек, чьё становление пришлось на период Исламской революции и жизнь по новым правилам. Однако неожиданно в спорте пошло – сначала на уровне локальных клубов, а к 25 годам он добрался до самого титулованного в стране – «Персеполиса». Интересно, что параллельно у него были предложения из Японии, но обязательная служба в армии не позволила покинуть страну.

За сборную Ирана форвард дебютировал ещё в 1993-м и сразу стал забивать. В 1996-м, как раз после перехода в «Персеполис», наколотил 22 мяча за национальную команду за календарный год, установив на тот момент мировой рекорд. Тогда же стал лучшим бомбардиром Кубка Азии, а катарский «Аль-Садд» предложил за игрока $ 200 тыс. Воинский долг уже был отдан, а самому игроку явно хотелось попробовать свои силы за рубежом. Тем более к тому моменту о нём уже узнала широкая общественность. В четвертьфинале Кубка Азии встречались Иран и Корея, а счёт к 66-й минуте был 2:2. Но потом наступило время Даеи – в оставшееся до конца основного времени матча он сделал покер! И вот как вспоминал то событие: «Тот матч изменил мою спортивную жизнь. После него я перебрался в Германию, и моя жизнь полностью изменилась».

Правда, до этого пришлось год поиграть в Катаре. В 27 лет Даеи впервые подписал контракт с зарубежным клубом и забил 10 голов в 16 матчах. А потом за 190-сантиметровым бомбардиром пришла немецкая «Арминия». Первый сезон в Европе вышел не самым выдающимся – семь голов в 25 матчах, однако его таланты были оценены самой «Баварией». Игрока рекомендовал подписать великий Франц Беккенбауэр, который тогда произнёс: «Даеи забивает головой лучше, чем другие ногами».

Али Даеи Фото: Peter Schatz/Getty Images

В «Баварии» Али стал первым азиатским игроком, который сыграл в Лиге чемпионов. Однако не сумел стать основным (хотя забил шесть голов в 23 матчах) на фоне сумасшедшей конкуренции. Зато выиграл титул чемпиона Германии и со скамейки посмотрел финал Лиги чемпионов. А через год перешёл в «Герту», с которой тоже поиграл в ЛЧ, забивая, например, «Челси».

Параллельно продолжались выступления за сборную. Знаковой стала финальная часть ЧМ-1998, куда Иран отобрался и где смог обыграть на групповом этапе США (2:1), а Даеи в той встрече отдал голевую передачу. В среднем он забивал за сборную 0,73 гола за матч – фантастические цифры, но справедливо отметить и то, что большинство голов пришлось на матчи со слабыми сборными, в том числе в товарищеских играх.

Например, пять мячей Али забил Шри-Ланке, по четыре – Непалу, Гуаму, Лаосу и Южной Корее. А ещё набрал восемь хет-триков. С одной стороны, не все сборные были сильными, однако из истории не вычеркнуть две бронзовые медали Кубка Азии. А в Германии Даеи и вовсе прозвали «иранским Гердом Мюллером». За сборную в итоге выступал до 2006 года, последний мяч был забит тогда же – в марте в товарищеской игре с Коста-Рикой.

После завершения карьеры Даеи поработал тренером и в первом же сезоне выиграл чемпионат Ирана. А позднее дважды взял Кубок. Но с 2019 года он официально не числится ни в одном из клубов. Зато в 2022-м на фоне протестов в стране в медиа завирусилась информация, что легенда местного футбола якобы приговорён к смертной казни за поддержку народного недовольства. Эти данные, к счастью, не подтвердились, хотя сам Али не выкладывал каких-то опровержений.

Даеи продолжает жить в Иране и периодически публикует какие-то кадры в соцсетях на аудиторию более чем 12 млн человек.