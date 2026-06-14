«Просто кошмар». Бразилию разносят за дебют на ЧМ-2026 — а как оценили игроков «Зенита»?

Сборная Бразилии идёт по суперклассическому пути. Перед турниром от неё было много ожиданий (как и всегда), но большинство из них в стартовом туре не оправдались. И ведь это тоже часто бывает. Очевидно, что общественность была бы удовлетворена только разгромом Марокко при полном доминировании. Тогда команда Карло Анчелотти получила бы хорошую прессу. При любом другом результате – негативную. И ведь никто и не вспомнит, что марокканцы – полуфиналисты последнего чемпионата мира и чемпионы Африки, которые на турнире не собираются бросать якорь.

Но у людей в принципе короткая память. Куда понятнее и привычнее обсуждать тех, от кого слишком многого ждёшь. А интерес российской аудитории к бразильцам был в том числе из-за двух игроков Мир РПЛ – Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Забегая вперёд, отметим, что капитан «Зенита» провёл на поле весь матч и получил хорошие оценки. Sofascore выставил ему 7,2 – третий результат в сборной. По данным Opta, он сделал семь отборов (лучший результат на ЧМ), 53 точные передачи из 62 попыток (третий по этому показателю во встрече), 12 передач между линиями (лучший в матче). А вот полузащитник вышел на поле на 61-й минуте с чёткой целью помочь выиграть. И с ней не справился, получив от Sofascore 7,0.

Globo: «Куда девать недостатки, которые мы увидели?»

Крупнейшее бразильское медиа испытывает разочарование от увиденного.

«Нет ничего необычного в ничьей 1:1 с Марокко. Ненормально позволять сопернику выйти на поле, как это произошло в первые 30 минут матча. В течение получаса Марокко гоняло соперника. Перед 80 тысячами зрителей на стадионе Бразилия казалась обнажённой: без фильтров, без плаща, который обычно скрывает её стыд. К сожалению, сейчас это команда, полная недостатков.

Сборная начала чемпионат мира на гораздо более низком уровне, нежели требует турнир. Это проявлялось в попытках строить комбинации, в отсутствии «химии». Пропущенный гол – логичный итог. Забитый – результат индивидуального мастерства Винисиуса. Однако всё же есть надежда. По ходу матча и во втором тайме команда смогла эволюционировать. И есть надежда, что идея этого пронесётся через весь турнир.

Бразилия пройдёт в плей-офф. Впереди – встречи с Гаити и Шотландией, они уступают Марокко. Вопрос, что будет дальше: куда девать недостатки, которые мы увидели в дебюте?»

Также Globo выставило оценки игрокам: Дуглас Сантос получил шесть баллов. Выше только у Куньи, Гимарайнса и Винисиуса: «Ему предстояло много работы, чтобы остановить сильную сторону марокканской группы атаки. Когда у Бразилии был мяч, Дуглас помогал при выходе, а точность передач составляла 89%. Он практически не ходил в атаку, а в редком моменте сделал хороший навес на Пакета».

А Луис Энрике получил оценку 5,5: «Он улучшил правый фланг бразильской атаки, но выглядел не особо заметно. В добавленное время отдал отличный пас Рафинье, однако тот не смог реализовать шанс».

Reuters: «Бразилии не хватало веры в себя»

Крупнейшее международное агентство отмечает Марокко. И не удивляется игре Бразилии.

«Для Марокко, полуфиналиста чемпионата мира 2022 года, это выступление стало дополнительным доказательством, что они могут бросить вызов традиционным фаворитам турнира. Бразильская команда столкнулась с вопросами после такой разрозненной игры, в которой её постоянно растягивал соперник.

Марокко начало ярче, терпеливо создавая угрозу. Они с пугающей лёгкостью прорывались через полузащиту Бразилии, показывая все проблемы соперника и демонстрируя свой талант.

Бразилия продолжала испытывать трудности против интенсивности и организации игры соперника даже после пропущенного гола, хотя африканцы не смогли превратить своё преимущество в новые голы. Вместо этого Винисиус сравнял счёт.

Только в последние минуты Бразилия всё же обрела уверенность, могла забить, но веры в себя всё-таки не хватало. Тем не менее обе команды надеются занять первое место и получить более выгодную сетку плей-офф».

Guardian: «Теперь Анчелотти понимает, что международный менеджмент не так уж и прост»

Британцы отмечают влияние Винисиуса и задают вопросы тренеру.

«Оказывается, Карло Анчелотти вовсе не чудотворец. После того как его команда уступала в счёте, тренеру понадобилась помощь Винисиуса, чтобы первый матч на турнире не закончился позорным поражением.

В течение значительной части первого тайма Бразилия гналась за тенями, пока Каземиро и Бруно Гимарайнс с трудом сдерживали полузащиту Марокко. Они пропустили, но потом критикуемый Винисиус вернул надежду. И Анчелотти понимает, что шансы на шестой титул зависят только от него. Бразилия сильно уступает в некоторых позициях конкурентам, а Марокко безжалостно использовало эти слабости и почти вырвало победу в концовке.

Хотя Бразилия стала лучше во втором тайме после нескольких тактических изменений. Теперь Карло точно понимает: этот международный менеджмент не так уж прост».

Карло Анчелотти Фото: Dan Mullan/Getty Images

AS: «Просто кошмар. Анчелотти же мог только качать головой»

А вот у испанского медиа больше вопросов к настрою бразильской сборной.

«Бразилия была слишком самоуверенна. Она согрешила, считая себя превосходящей по силе и веря, что имена важнее всего. Несмотря на предупреждения Анчелотти перед матчем. Но в итоге Каземиро и Бруно уступили центр поля. А Пакета потерялся. Винисиус и Рафинья остались без мяча. И в первом тайме пришлось обороняться.

Просто кошмар. Со стороны Анчелотти мог только качать опущенной головой. Переломным моментом стал гол Винисиуса. Он напомнил, что Бразилия сильна именами, но сейчас ей не хватает командных действий. Ничья была закономерным итогом, хотя в концовке обе сборные могли вырвать победу. Чемпионат мира долгий, и победителем (в первую очередь моральным) из этого противостояния вышли марокканцы. Теперь у Анчелотти есть неделя на подготовку к встрече с Гаити».

ESPN: «Может, Винисиусу стоит пересмотреть своё заявление?»

Международный медиахолдинг считает, что Винисиусу можно сосредоточиться на личных наградах.

«Выступая накануне первого матча, Винисиус Жуниор заявил, что не заинтересован в звании лучшего игрока ЧМ. А его единственная цель — выиграть чемпионат мира.

После ничьей 1:1 с Марокко ему, возможно, стоит пересмотреть своё решение. Судя по всему, он ближе к индивидуальному завоеванию наград, чем Бразилия – к победе на чемпионате мира.

Команде тренера Карло Анчелотти повезло спасти ничью. А сделать это удалось только благодаря магии нападающего «Реала». Бразилия не проигрывала свой первый матч на чемпионате мира с 1934 года. Но сейчас было очень опасно. Показательно, что, когда прозвучал финальный свисток, африканцы не праздновали. «Мы надеялись на большее», — сказал их главный тренер.

Всё это позволяет Анчелотти вернуться к чертёжной доске с почти сохранённым достоинством. Ничего катастрофического не случилось, ещё есть время найти элементы для сплочённой команды, способной конкурировать с лучшими. Тренер списал плохое начало на «нервозность» и «тревогу», хотя трудно было не думать, что итальянец не угадал с тактикой на матч.

Возможно, это будет не так важно с Гаити, занимающим 83-е место в рейтинге ФИФА. Но станет важно в плей-офф, ведь Бразилия стремится закончить дальше четвертьфинала, куда он выходила всего дважды с момента пятой победы в 2002 году».