Беспредел ФИФА с билетами на ЧМ-2026 продолжается. Скандалам, судам и махинациям нет конца

Пока участники ЧМ-2026 готовились к самому масштабному турниру в истории, болельщики по всему миру всё чаще обсуждали не футбол, а способы попасть на него. Продажа билетов сопровождалась критикой, скандалами и обвинениями в адрес Международной федерации футбола (ФИФА), а некоторые решения организации вызвали вопросы даже у юристов и государственных органов США. Особый резонанс получила история, которая случилась за пару месяцев до старта: на официальном сайте для перепродажи и обмена билетов было выставлено предложение на четыре билета «Категории 1» на финал по цене $ 2 299 998,85 каждый.

В ответ на это глава ФИФА Джанни Инфантино заявил: «Если кто-то просит за билеты $ 2 млн, то это вовсе не значит, что они столько стоят. И не значит, что кто-то их купит. А если кто-то все-таки купит, то я лично принесу ему хот-дог и газировку. Мы должны ориентироваться на рынок, ведь турнир пройдёт в стране с самой развитой индустрией развлечений в мире. В США разрешена перепродажа билетов. Если продавать их слишком дёшево, их всё равно перепродадут значительно дороже. В США вы не сможете попасть даже на студенческий матч, не говоря уже о профессиональной игре высокого уровня, дешевле $ 300. А это – чемпионат мира!»

Криптоловушка Инфантино открыла операцию по опустошению кошельков фанатов

Недовольство билетной программой ЧМ-2026 началось задолго до того, как зрители увидели цены. В отличие от предыдущих турниров, ФИФА до осени 2025 года практически не раскрывала детали продаж. Для сравнения, перед ЧМ-2018 в России федерация ещё за два года до турнира провела презентацию билетной программы с фиксированными ценами – всё было упаковано в удобной таблице. Такой подход к билетам в новом цикле вызвал беспокойство как у местных жителей, так и у иностранцев.

Чтобы купить билет на ЧМ-2026, фанатам пришлось сильно понервничать Фото: Hanno Bode/Imago/ТАСС

Скрытность объясняется просто: ФИФА готовилась установить абсолютный экономический рекорд в истории мирового спорта. Руководство федерации повысило планку ожидаемых доходов за четырёхлетний цикл (2023-2026 годы) до астрономических $ 13 млрд, из которых непосредственно сам североамериканский ЧМ должен принести рекордные $ 8,9 млрд. Львиную долю этой выручки обеспечат три ключевых источника: продажа прав на телетрансляции гарантирует организации около $ 3,9 млрд, на билетах и VIP-ложах (Hospitality) ФИФА нацелилась заработать беспрецедентные $ 3 млрд, и ещё $ 1,8 млрд принесут спонсорские контракты и маркетинг, говорится в докладе организации «Футбол объединяет мир».

Для сравнения, в Катаре-2022 билетно-пакетная программа принесла всего $ 949 млн. Чтобы максимально облегчить кошельки болельщиков, функционерам и понадобилась система скрытых тарифов, которая в итоге обернулась для зрителей настоящим кошмаром. Первым шагом в этой масштабной операции стала весьма сомнительная схема с использованием блокчейн-технологий. Сыграв на тотальной неопределённости болельщиков, отчаянно искавших любой способ гарантировать себе пропуск на стадион, ФИФА совместно со своим криптопартнёром Modex запустила продажи цифровых токенов под названием «Право на покупку» на платформе FIFA Collect.

Организация реализовала десятки тысяч NFT-карточек по цене в несколько сотен долларов за штуку. По задумке, каждый токен обеспечивал владельцу приоритетную возможность выкупить один или два билета на ЧМ. Вот только мелким шрифтом в условиях FIFA Collect было прописано главное: сами виртуальные жетоны «не включали в себя стоимость билетов». Полную цену фанатам предстояло узнать позже. Когда же ФИФА наконец прошлой осенью открыла тарифную сетку, покупатели токенов осознали, что вдобавок к уже потраченным сотням долларов им придётся выложить за сами места дополнительные суммы. ФИФА заработала на этой цифровой предпродаже воздуха десятки миллионов долларов, утверждает The Athletic.

Хитрость с юридической трактовкой динамического ценообразования

Официальный старт продаж (начался 1 октября 2025 года) лишь усугубил ситуацию и превратился в масштабный цифровой кошмар. Фанаты столкнулись с бесконечными техническими сбоями: из-за некорректных ссылок, системных ошибок и багов на портале ФИФА их без объяснения причин выбрасывало в самый конец многотысячной очереди. Но даже те, кому удавалось пробиться к заветной кнопке оплаты, получали шокирующий сюрприз: автоматизированная система распределения мест умудрялась разделять семьи, раскидывая родителей и детей по разным концам огромных секторов стадиона.

И всё же технический коллапс померк на фоне главного нововведения. Впервые в истории чемпионатов мира футбольные чиновники внедрили так называемое динамическое (или переменное) ценообразование. ФИФА переняла коммерческие практики американского рынка развлечений: тарифы не были фиксированными, а безбожно росли прямо в режиме реального времени, подстраиваясь под спрос. В итоге в период с октября по апрель федерация взвинтила цены как минимум в одной из категорий на 95 из 104 матчей турнира. Среднее подорожание составило безумные 35%.

Зато у Дональда Трампа и Джанни Инфантино – никаких проблем Фото: Annabelle Gordon/picture alliance/ТАСС

Чтобы юридически подстраховаться, ФИФА пошла на хитрость. После скандала двухлетней давности с билетами на концерты группы Oasis регуляторы обязали продавцов заранее раскрывать ценовые диапазоны перед запуском онлайн-очередей, посчитав скрытый рост тарифов обманом потребителей. Переименовав систему в «переменные цены», ФИФА нашла лазейку: это позволило легально переписывать ценники между этапами и полностью проигнорировать обязанность публиковать минимальные и максимальные пороги стоимости для болельщиков.

Особенно финансовый грабёж проявился на решающих стадиях. Так, самый дорогой билет первой категории на финальный матч за несколько месяцев подорожал с первоначальных $ 6730 до астрономических $ 10 990. Причём этот ценник указывался для льготных категорий (лиц на инвалидных колясках и с ограниченной подвижностью). За несколько недель до старта турнира стоимость самого дорогого билета составила уже $ 32 970. Четыре года назад на решающий матч в Катаре можно было попасть за $ 1600, отмечает The Guardian.

На официальном маркетплейсе перепродаж билет на финал стоит $ 11,5 млн — и это не предел

Самое циничное во всей этой истории – то, что федерация не просто отстранилась от проблемы спекулянтов, а возглавила этот теневой бизнес. Организация запустила собственную официальную площадку для перепродажи и обмена билетов, полностью отказавшись от какого-либо контроля верхнего порога цен. Единственное жёсткое правило платформы – это грабительский сбор в пользу самой ФИФА, которая забирает себе по 15% комиссии как с покупателя, так и с продавца от каждой сделки.

Если упомянутые ранее весенние лоты за $ 2,3 млн казались пиком жадности перекупщиков, то сейчас цены вообще улетели в космос. На официальном маркетплейсе перепродаж ФИФА (Resale Marketplace) абсолютный ценовой пик сейчас зафиксирован на отметке в $ 11 499 998,85. Причём этот самый дорогой лот – даже не элитная VIP-ложа, где в стоимость включены автограф Месси и ужин с Инфантино, поскольку ФИФА применила очередную подмену понятий, изменив привычную классификацию мест на трибунах.

Финальный матч ЧМ примет MetLife Stadium. Цены на билеты сильно кусаются Фото: Dustin Satloff/Getty Images

На протяжении трёх этапов продаж люди раскупали самую дорогую «Категорию 1», рассчитывая на топовые места на нижних ярусах ближе к полю. Однако когда миллионы долларов уже были списаны со счетов фанатов, федерация вдруг обновила карту посадочных мест. Чиновники ввели новую, сверхдорогую категорию Front Category (первые ряды у поля), под которую забрали лучшие секторы, а «Категорию 1» просто сдвинули выше и дальше от газона. Тысячи болельщиков, заплативших огромные деньги, обнаружили, что их фактически сослали на галёрку. На все гневные обвинения в обмане ФИФА цинично ответила, что предварительные схемы арен, опубликованные на сайте, носили «исключительно ознакомительный характер».

Если миллионы долларов за обычные кресла на трибунах MetLife Stadium кажутся безумием, то добро пожаловать в мир ультралюкса от ФИФА. Стартовые цены на частные VIP-ложи на финальный матч ЧМ-2026 изначально шокировали даже американских миллиардеров: за закрытый пакет гостеприимства организация просила до $ 199 000. Однако жадность футбольных чиновников обернулась сильно перегретым рынком – спрос стал сильно падать. Столкнувшись с суровой реальностью, ФИФА была вынуждена экстренно отступать: на вторичном рынке luxury-услуг начался скрытый сброс цен.

Символом борьбы с билетным бесправием стал новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани. Поняв, что рядовые горожане не увидят футбол, он лично выбил из ФИФА квоту на 1000 билетов по фиксированной цене в $ 50. Мэр иронично назвал это «стоимостью пяти латте» и распределил дефицитные места через специальную городскую лотерею среди обычных работяг – от водителей до строителей. Для победителей организовали бесплатные автобусы до арены MetLife.

Дешёвые билеты за $ 60 оказались фантомом, ФИФА столкнулась с судебными исками

Также, чтобы успокоить обычных фанатов, ФИФА пошла на громкий пиар-шаг. Чиновники торжественно объявили о запуске специальной бюджетной категории Supporter Entry Tier – фиксированных билетов по $ 60 абсолютно на все 104 матча турнира, включая финал. Инфантино с гордостью заявил, что организация выделила целых 130 000 таких путёвок для «самых преданных и страстных фанатов». Вот только на деле эта щедрость оказалась циничной подачкой с двойным дном.

Во-первых, купить эти билеты напрямую обычный человек не мог – ФИФА отдала всю квоту национальным футбольным ассоциациям стран-участниц, которые сами решали, кому их распределять. Во-вторых, этот объём составил жалкие 1,6% от общей вместимости стадионов – в среднем чуть больше тысячи билетов на весь матч, разделённые пополам между двумя странами. Но главное вскрылось, когда национальные федерации опубликовали реальные прайс-листы для своих фан-клубов. Оказалось, что даже для официальных организованных болельщиков ценники на игры группового этапа варьировались от $ 180 до $ 700.

Сайт ФИФА в день запуска продажи билетов на ЧМ-2026 Фото: Hanno Bode/Imago/ТАСС

Билетный беспредел ФИФА в итоге перерос рамки чисто спортивного скандала и дошёл до американских судов. Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси официально начали расследования против федерации, обвинив менеджеров Инфантино в искусственном создании дефицита билетов, введении потребителей в заблуждение и махинациях со схемами стадионов. Масштаб проблемы давно вышел за пределы США: объединение Football Supporters Europe (FSE) официально подало иск против ФИФА в Европейскую комиссию, обвинив организацию в нарушении антимонопольного законодательства.

ФИФА оправдывает беспрецедентный уровень цен запредельным спросом. Чиновники хвастались полумиллиардом заявок и продажей «всех билетов» за месяц до старта турнира. Однако выяснилось, что пока что реализовано лишь 5 млн билетов из 6,7 млн доступных, а остаток организация придержала ради «опоздавших фанатов». Однако эксперты по продаже билетов называют это классическим трюком – искусственной задержкой продаж для создания иллюзии дефицита и подогрева рынка.

Но стратегия провалилась: на многие игры спрос катастрофически отстал от ожиданий. Главным провалом стал стартовый матч сборной США и Парагвая, который изначально котировался как один из самых дорогих на турнире. Менее чем за две недели до встречи билеты начали подозрительно исчезать с официального портала ФИФА и массово всплывать на вторичном рынке по значительно более низким ценам. В итоге на платформах перепродажи (включая официальный маркетплейс ФИФА, SeatGeek, Ticketmaster и StubHub) мертвым грузом зависли около 10 000 объявлений на эту встречу.

Североамериканский ЧМ планировался как грандиозный праздник и абсолютный триумф капитализма, но из-за неуёмных аппетитов футбольных властей он рискует запомниться главным экономическим провалом в истории спорта. Пытаясь выжать максимум из американского рынка развлечений, команда Инфантино создала систему, в которой проиграли все: от простых ультрас до долларовых миллионеров.