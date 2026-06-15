Испания, Бельгия и Швеция стартуют на турнире! Пятый день ЧМ-2026 — LIVE

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Сегодня, 15 июня, пятый день ЧМ-2026. Футбола будет много: Кот-д'Ивуар сыграет с Эквадором, Швеция встретится с Тунисом, Испания зарубится с Кабо-Верде, Бельгия посоперничает с Египтом.

Кот-д'Ивуар и Эквадор – это сборные, которые, скорее всего, поспорят за вторую строчку в группе Е. Ведь Германия неоспоримо считается фаворитом, а Кюрасао – аутсайдером. Эти африканская и южноамериканская сборные прежде никогда не встречались. Ну, тем интереснее!

Швеция обходными путями попала на чемпионат мира, а вот Тунис отобрался напрямую. Вместе с Японией эти сборные разыграют второе место в группе F. Хотя Нидерланды не назовёшь командой, сильно превосходящей их в классе и возможностях. Группа весьма ровная – а это залог остросюжетной борьбы.

Испания – главный фаворит турнира, в неё верят и букмекеры, и эксперты, и суперкомпьютер Opta. Кабо-Верде – команда-дебютант, и больших задач эта африканская сборная явно не ставит. Однако не скажешь наверняка, что ей уготована судьба «пассажира». Побороться за третье место, в принципе, можно. А вот за очки во встрече с испанцами – вряд ли.

Большая вывеска. Именитые игроки. Солидные сборные. В официальных матчах команды не пересекались, зато по разу выиграли в товарняках. Египтяне ещё никогда не побеждали на ЧМ, да и из группы не выходили – так что с их задачей всё ясно. А вот что собой представляет обновлённая сборная Бельгии – весьма интригующий вопрос.