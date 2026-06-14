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Расписание спортивных матчей 15 июня 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: ЧМ-2026, UFC в Белом доме, финал Кубка Стэнли и Лига наций
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 15 июня 2026 года
Комментарии
Мощное 15 июня: Испания вступает в игру, шестой матч «Вегас» — «Каролина», титульные бои Перейра — Ган и Топурия — Гэтжи!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 00:00: Бразилия — Аргентина, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
15 июня 2026, понедельник. 00:00 МСК
Бразилия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бразилия — без поражений, Аргентина — без побед?

Пока команды — на разных полюсах турнирной таблицы. Бразильцы дома собрали практически всех лидеров и уверенно разбираются с оппонентами. Аргентина же страдает — лишь один чистый диагональный в составе, да и тот не основной. Горацио Дилео тасует состав, но пока ни одной победы добиться не удалось. Может быть, получится хлопнуть дверью?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Лучано Де Чекко пока не спасает Аргентину:
Звёздный аргентинец и сербский десант. Кто из «наших» сыграет в Лиге наций?
Звёздный аргентинец и сербский десант. Кто из «наших» сыграет в Лиге наций?

🏐 1:00: США — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
15 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
США
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: непредсказуемый матч!

Во-первых, непонятно, кого выпустят тренеры на площадку. И Карч Кирай, и Фердинандо Де Джорджи постоянно проводят ротацию. Фактор усталости важен. Американцы накануне совершили камбэк во встрече с Канадой, уступали 0:2 по сетам и 10:14 — в четвёртой партии. Итальянцы играли позже, однако с Турцией разобрались увереннее. Предсказать, чем закончится этот матч, почти невозможно.

Статистика Лиги наций (мужчины)
Даже без лидеров эти команды в числе главных фаворитов:
Всё о мужской волейбольной Лиге наций — 2026: формат, расписание и фавориты
Всё о мужской волейбольной Лиге наций — 2026: формат, расписание и фавориты

⚽️ 2:00: Кот-д'Ивуар — Эквадор, ЧМ-2026, группа E, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 02:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Эквадор
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва двух крепких сборных из Африки и Южной Америки

Кот-д’Ивуар и Эквадор могут удивить на ЧМ-2026. У обеих сборных отличные составы. А в очном матче есть возможность приблизиться к выходу в плей-офф и побороться за место в группе повыше. Напомним, с ивуарийцами и эквадорцами также выступают Германия и Кюрасао. Так что в 1-м туре важно победить, чтобы быть выше прямого конкурента за попадание в 1/16 финала.

ЧМ-2026 Подробнее
Не все ивуарийцы доехали до турнира:
Болельщикам сборной Кот-д’Ивуара массово отказали в визах США перед ЧМ-2026

🏆🏒 3:00: «Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, финальная серия, шестой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — плей-офф . Финал. 6-й матч
15 июня 2026, понедельник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок Стэнли Подробнее

Интрига: сможет ли «Вегас» спасти сезон?

«Рыцари» проведут последний матч на домашней арене – он же может стать последним и во всём сезоне НХЛ. «Каролина» смогла победить в пятой игре финала и теперь едет брать первый с 2006 года Кубок Стэнли. Многие хоккеисты «Голден Найтс» ещё помнят, каково это – поднимать над головой заветный трофей. Поможет ли им это перевести серию в решающую седьмую встречу?

Статистика плей-офф НХЛ
Невероятный путь вратаря «Каролины»:
От работы в фастфуде до финала НХЛ за шесть лет. Сказочная история вратаря «Каролины»
От работы в фастфуде до финала НХЛ за шесть лет. Сказочная история вратаря «Каролины»

👊 4:30*: Джош Хокит — Деррик Льюис, UFC White House — Freedom 250

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Джош Хокит — Деррик Льюис
15 июня 2026, понедельник. 04:30 МСК
Джош Хокит
Не началось
Деррик Льюис

Интрига: пройдёт ли Хокит опытнейшего ветерана?

Изначально Хокит и Льюис не были заявлены в кард турнира в Белом доме. Однако бой включили в шоу по личной просьбе президента США Дональда Трампа, который остался под впечатлением от того, как Джош одолел Кёртиса Блэйдса на UFC 327. Теперь в случае яркой победы над бывшим претендентом на титул на историческом ивенте Хокит вполне может оказаться следующим в гонке за чемпионский пояс. Но Деррик точно не станет лёгкой добычей для проспекта. И наверняка сделает всё, чтобы потушить хайп дерзкого соотечественника.

UFC в Белом доме Подробнее
Ждем огня:
Бой Льюиса и Хокита затмит всё в Белом доме. Рубка с нокаутом — обеспечены
Бой Льюиса и Хокита затмит всё в Белом доме. Рубка с нокаутом — обеспечены

⚽️ 5:00: Швеция — Тунис, ЧМ-2026, группа F, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Не начался
Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Швеция разберётся с африканцами на старте турнира?

Сборная Швеции попала в непростую группу с Нидерландами и Японией. А вот Тунис — вполне обыгрываемый соперник. И чтобы рассчитывать на выход в плей-офф хотя бы с третьего места, шведам нужно побеждать африканцев. Впрочем, и Тунис может разобраться со Швецией и включиться в борьбу за 1/16 финала.

Календарь ЧМ-2026
Не все матчи ЧМ-2026 покажут в общем доступе:
Не все матчи ЧМ-2026 покажут в России на ТВ. Как и где смотреть турнир?
Не все матчи ЧМ-2026 покажут в России на ТВ. Как и где смотреть турнир?

🏆👊 5:30*: Алекс Перейра — Сириль Ган, UFC White House — Freedom 250, бой за временный титул в тяжёлом весе

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Алекс Перейра — Сириль Ган
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Алекс Перейра
Не началось
Сириль Ган

Интрига: сможет ли Поатан покорить третий дивизион?

Алекс Перейра поднимается в тяжёлый вес. А там его с распростёртыми объятиями встречает Сириль Ган. Поатан рассчитывает покорить уже третий дивизион. Он давно закрепил за собой статус суперзвезды. И теперь некоторые (даже Дана Уайт) уже говорят, что если бразилец победит, то он станет самым великим бойцом в истории смешанных единоборств. Но француз рассчитывает остановить такую доминацию Гана во всех дивизионах. Он провёл не лучший поединок с Томом Аспиналлом, который остался без решения. И теперь намерен исправиться перед фанатами.

UFC в Белом доме Подробнее
Событие со вкусом истории:
5 причин не пропускать турнир UFC в Белом доме
5 причин не пропускать турнир UFC в Белом доме

🏆👊 6:00*: Илия Топурия — Джастин Гейджи, UFC White House — Freedom 250, бой за титул в лёгком весе

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гейджи
15 июня 2026, понедельник. 06:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гейджи

Интрига: сможет ли Хайлайт совершить громкий апсет?

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе — действующий чемпион Илия Топурия встретится с обладателем временного пояса Джастином Гейджи. И если говорить откровенно, этот бой должен затмить всё, что произойдёт в этот вечер. Грузино-испанский чемпион успел доказать всем, что он является одним из лучших в лучшей лиге на планете. Однако на пути — многоопытный ветеран, у которого в кулаках настоящий «динамит». Все фанаты ждут, что поединок обязательно завершится досрочно.

UFC в Белом доме Подробнее
Исторический турнир на лужайке — всё ближе:
UFC в Белом доме: Топурия снова пришёл за нокаутом! А у Гейджи свои планы на бой. LIVE
Live
UFC в Белом доме: Топурия снова пришёл за нокаутом! А у Гейджи свои планы на бой. LIVE

⚽️ 19:00: Испания — Кабо-Верде, ЧМ-2026, группа H, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: главный фаворит ЧМ-2026 вступает в игру

Сборная Испании — главный фаворит в борьбе за победу на ЧМ-2026 по версии букмекеров и многих аналитиков. Но одно дело — рассуждения, другое — реализация потенциала на поле. Поэтому в 1-м туре от команды Луиса де ла Фуэнте ждут уверенной победы над Кабо-Верде. Африканцы дебютируют на чемпионатах мира и хотят начать свою историю красиво. Но получится ли создать проблемы гранду?

Турнирная таблица ЧМ-2026
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Народная таблица чемпионата мира. Кто должен выиграть ЧМ-2026?
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⚽️ 22:00: Бельгия — Египет, ЧМ-2026, группа G, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Салах сотворит чудо в битве с Бельгией?

Сборная Бельгии — один из теневых фаворитов чемпионата мира. В топ главных претендентов команда не входит, однако добраться до решающих стадий способна. Поэтому в предстоящей игре с Египтом бельгийцы обязаны набирать три очка. Но у африканцев есть Мохамед Салах и Омар Мармуш. Смогут ли две звезды сотворить чудо в 1-м туре?

Турнирная таблица ЧМ-2026
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