Топ-события понедельника: ЧМ-2026, UFC в Белом доме, финал Кубка Стэнли и Лига наций

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Посмотреть все события 15 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏐 00:00: Бразилия — Аргентина, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: Бразилия — без поражений, Аргентина — без побед?

Пока команды — на разных полюсах турнирной таблицы. Бразильцы дома собрали практически всех лидеров и уверенно разбираются с оппонентами. Аргентина же страдает — лишь один чистый диагональный в составе, да и тот не основной. Горацио Дилео тасует состав, но пока ни одной победы добиться не удалось. Может быть, получится хлопнуть дверью?

🏐 1:00: США — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: непредсказуемый матч!

Во-первых, непонятно, кого выпустят тренеры на площадку. И Карч Кирай, и Фердинандо Де Джорджи постоянно проводят ротацию. Фактор усталости важен. Американцы накануне совершили камбэк во встрече с Канадой, уступали 0:2 по сетам и 10:14 — в четвёртой партии. Итальянцы играли позже, однако с Турцией разобрались увереннее. Предсказать, чем закончится этот матч, почти невозможно.

⚽️ 2:00: Кот-д'Ивуар — Эквадор, ЧМ-2026, группа E, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва двух крепких сборных из Африки и Южной Америки

Кот-д’Ивуар и Эквадор могут удивить на ЧМ-2026. У обеих сборных отличные составы. А в очном матче есть возможность приблизиться к выходу в плей-офф и побороться за место в группе повыше. Напомним, с ивуарийцами и эквадорцами также выступают Германия и Кюрасао. Так что в 1-м туре важно победить, чтобы быть выше прямого конкурента за попадание в 1/16 финала.

Не все ивуарийцы доехали до турнира: Болельщикам сборной Кот-д’Ивуара массово отказали в визах США перед ЧМ-2026

🏆🏒 3:00: «Вегас Голден Найтс» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, финальная серия, шестой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли «Вегас» спасти сезон?

«Рыцари» проведут последний матч на домашней арене – он же может стать последним и во всём сезоне НХЛ. «Каролина» смогла победить в пятой игре финала и теперь едет брать первый с 2006 года Кубок Стэнли. Многие хоккеисты «Голден Найтс» ещё помнят, каково это – поднимать над головой заветный трофей. Поможет ли им это перевести серию в решающую седьмую встречу?

👊 4:30*: Джош Хокит — Деррик Льюис, UFC White House — Freedom 250

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Хокит опытнейшего ветерана?

Изначально Хокит и Льюис не были заявлены в кард турнира в Белом доме. Однако бой включили в шоу по личной просьбе президента США Дональда Трампа, который остался под впечатлением от того, как Джош одолел Кёртиса Блэйдса на UFC 327. Теперь в случае яркой победы над бывшим претендентом на титул на историческом ивенте Хокит вполне может оказаться следующим в гонке за чемпионский пояс. Но Деррик точно не станет лёгкой добычей для проспекта. И наверняка сделает всё, чтобы потушить хайп дерзкого соотечественника.

⚽️ 5:00: Швеция — Тунис, ЧМ-2026, группа F, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Швеция разберётся с африканцами на старте турнира?

Сборная Швеции попала в непростую группу с Нидерландами и Японией. А вот Тунис — вполне обыгрываемый соперник. И чтобы рассчитывать на выход в плей-офф хотя бы с третьего места, шведам нужно побеждать африканцев. Впрочем, и Тунис может разобраться со Швецией и включиться в борьбу за 1/16 финала.

🏆👊 5:30*: Алекс Перейра — Сириль Ган, UFC White House — Freedom 250, бой за временный титул в тяжёлом весе

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Поатан покорить третий дивизион?

Алекс Перейра поднимается в тяжёлый вес. А там его с распростёртыми объятиями встречает Сириль Ган. Поатан рассчитывает покорить уже третий дивизион. Он давно закрепил за собой статус суперзвезды. И теперь некоторые (даже Дана Уайт) уже говорят, что если бразилец победит, то он станет самым великим бойцом в истории смешанных единоборств. Но француз рассчитывает остановить такую доминацию Гана во всех дивизионах. Он провёл не лучший поединок с Томом Аспиналлом, который остался без решения. И теперь намерен исправиться перед фанатами.

🏆👊 6:00*: Илия Топурия — Джастин Гейджи, UFC White House — Freedom 250, бой за титул в лёгком весе

*Время начала боя может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Хайлайт совершить громкий апсет?

Главным событием вечера станет титульный поединок в лёгком весе — действующий чемпион Илия Топурия встретится с обладателем временного пояса Джастином Гейджи. И если говорить откровенно, этот бой должен затмить всё, что произойдёт в этот вечер. Грузино-испанский чемпион успел доказать всем, что он является одним из лучших в лучшей лиге на планете. Однако на пути — многоопытный ветеран, у которого в кулаках настоящий «динамит». Все фанаты ждут, что поединок обязательно завершится досрочно.

⚽️ 19:00: Испания — Кабо-Верде, ЧМ-2026, группа H, 1-й тур

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Интрига: главный фаворит ЧМ-2026 вступает в игру

Сборная Испании — главный фаворит в борьбе за победу на ЧМ-2026 по версии букмекеров и многих аналитиков. Но одно дело — рассуждения, другое — реализация потенциала на поле. Поэтому в 1-м туре от команды Луиса де ла Фуэнте ждут уверенной победы над Кабо-Верде. Африканцы дебютируют на чемпионатах мира и хотят начать свою историю красиво. Но получится ли создать проблемы гранду?

⚽️ 22:00: Бельгия — Египет, ЧМ-2026, группа G, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Салах сотворит чудо в битве с Бельгией?

Сборная Бельгии — один из теневых фаворитов чемпионата мира. В топ главных претендентов команда не входит, однако добраться до решающих стадий способна. Поэтому в предстоящей игре с Египтом бельгийцы обязаны набирать три очка. Но у африканцев есть Мохамед Салах и Омар Мармуш. Смогут ли две звезды сотворить чудо в 1-м туре?