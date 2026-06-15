«Кокорин не вписывается в нашу концепцию». История чудо-спасения «Оренбурга» в РПЛ изнутри

«Оренбург» остался в МИР РПЛ без стыковых матчей. Сюжет удивительный, учитывая, что после 25-го тура команда шла на 15-м месте. Плюс-минус там же она провела почти весь сезон и по многим прогнозам должна была вылететь. А в итоге после 29-го тура обеспечила себе место в элите.

О сложном сезоне, тренерской перестановке, благодаря которой мы узнали об Ильдаре Ахметзянове, экономике клуба и будущем Дмитрий Зимин поговорил с президентом клуба Кириллом Волженкиным.

Но начали мы с юбилейной темы – ведь 18 апреля клуб отметил 50-летие и после этого начал подъём по таблице.

О чём расскажем:

50-летие «Оренбурга»: реакция болельщиков, интеграция в городскую среду и посещаемость стадиона

– В этом году «Оренбург» отметил полувековой юбилей. Довольны тем, как всё прошло?

– Если мы говорим конкретно про день матча с «Локомотивом», то надо поблагодарить сотрудников клуба – всё получилось на высшем уровне. Слышал после игры много отзывов в духе, что такого здесь ещё не было. Перед стартовым свистком я делал традиционный обход по стадиону, зашёл за Северную трибуну, где у нас проходят мероприятия, и впервые за время работы в «Оренбурге» почувствовал: это то, что хочется видеть на стадионе в день игры. Огромное количество людей, эмоций, развлечения на любой вкус – ты можешь познакомиться с историей клуба, поиграть в игры, поучаствовать в конкурсах, вкусно поесть, комфортно провести время. В тот день не хватило только набранных очков. Они стали бы той самой вишенкой на нашем праздничном торте, но, к сожалению, не всё пошло по нашему плану.

Что касается других мероприятий, то можно выделить юбилейную чёрно-жёлтую форму, которая вызвала определённый резонанс. Обычно в подобных случаях мнение болельщиков разделяется, многие тяжело принимают какие-то радикальные изменения, но тут подавляющее большинство отзывов были положительными, это приятно. Мы это видим и по продажам в магазине, и по количеству запросов из других регионов. Форма пошла в народ.

– Какой перформанс от клуба особенно отметили бы?

– Сложно выделить что-то одно. Если мы это запустили, значит, посчитали необходимым. Например, связи с ветеранами и легендами мы уделяем большое внимание, это одна из основ клуба, которая красной линией проходит через весь юбилей. Равно как и связь с регионом. Огромный баннер на одной из трибун должен был показать, что футбольный клуб «Оренбург» и Оренбургская область – две неотделимые друг от друга части. Команда – один из символов наравне с другими достопримечательностями. Но юбилейный год не закончился. Мы планируем и дальше периодически проводить различные мероприятия, посвящённые 50-летию.

День рождения бывает раз в году, однако в нашем случае это событие глобальное. О нём надо говорить и как можно дольше давать людям возможность ближе познакомиться с историей клуба.

Перформанс на матче «Оренбург» – «Локомотив» Фото: fcorenburg.ru

– Видел, что у вас открылась выставка. Какие ещё крупные мероприятия планируются в течение года?

– Да, верно, в Оренбургском музее современного искусства «М’Арт» недавно открылась экспозиция, посвящённая истории клуба. На мой взгляд, она здорово вписалась в антураж выставочного пространства. Подобную практику связи нефутбольной реальности с футбольной планируем продолжать.

Анонсировать другие мероприятия заранее не хотелось бы, всему свое время. Надо отметить, что, кроме заранее запланированных, в последнее время многие мероприятия возникают спонтанно, поскольку городское сообщество тоже начинает больше внимания уделять клубу. Представители различных пространств, музеев, бизнеса – идеи возникают в процессе и достаточно быстро находят воплощение в жизни.

– Был ли какой-то запланированный проект, который не удалось реализовать?

– В процессе подготовки от нашего креативного блока было очень много различных предложений и проектов, на любой вкус и бюджет, но не все, к сожалению, мы можем себе позволить по разным причинам.

Очень хотелось бы сделать в городе большой мурал, посвящённый юбилею и клубу. Общались с художниками и с администрацией, есть наработки, однако существует ряд практических проблем, которые пока не удалось обойти.

– Вы говорили, что посещали территорию за Северной трибуной, видели эмоции людей. Это суперважно. А были ли отзывы руководителей других клубов, лиги?

– Самое главное для нас – наши болельщики, их эмоции. Нам очень приятно получить от них положительные отзывы. Что касается представителей лиги, клубов – мы также слышим много хороших отзывов об изменениях, происходящих на стадионе до и во время матча. Атмосфера стала более футбольной, комфорт повысился. Но есть над чем работать, нужно делать всё на ещё более высоком уровне.

– Сотрудники клуба ведут личные блоги в соцсетях, рассказывают об активной интеграции клуба в городскую среду. Можете назвать это направление для «Оренбурга» успешным?

– Нас стало больше в городе, но мы пока не заполонили его. А хочется, чтобы от «Оренбурга» нигде нельзя было спрятаться. Ты приезжаешь в главные места досуга – видишь логотип. Включаешь радио – слышишь рекламу. В дни матчей наши партнёры выставляют флаги «Оренбурга», напоминая жителям о дате и времени игры. Представители гостевых команд отмечали: «Мы утром гуляли и везде видим флаги – так здорово, так классно чувствуется, что жители болеют». Это как раз часть интеграции в городскую среду – часть плана. Хочется, чтобы Оренбург в день матча одевался в сине-белые цвета.

И надо сказать: много билетов после введения этой традиции у нас стало продаваться именно в день игры. Не знаю, связано ли это с появлением флагов – может, люди вспоминают: «О, сегодня же футбол» – или просто совпадение. Понятно, что тяжело отследить закономерность, но факт есть.

– Эта интеграция помогает увеличить посещаемость на стадионе и повышает узнаваемость бренда?

– Да, мы видим положительную динамику в этих направлениях, однако при этом нужно понимать, что это процесс, который требует времени, одномоментно поменять отношение людей к клубу или заинтересовать всех горожан, особенно с учётом большого количества конкурентов в сфере развлечений, невозможно. Не так: выстроили флаги – и все пошли на стадион. Или запустили рекламу – и внезапно все купили билеты. Это в каком-то смысле про то, чтобы люди вспомнили, что у них есть футбольный клуб, обратили внимание на «Оренбург», несмотря на потоки другой информации.

Возвращаясь к посещаемости, мы видим увеличение числа зрителей на стадионе. Несмотря на перипетии по ходу чемпионата – находились внизу таблицы, череда неудачных матчей – средняя посещаемость выросла, самый высокий показатель за последние много лет. Но и в этом направлении нам нужно добавлять, динамика должна быть заметнее.

– Насколько именно?

– Не так сильно, как хотелось бы, но важно, что у нас обновляется аудитория, за этот год на стадион пришло много новых людей, которых мы должны сохранить на трибунах.

В этом году мы очень активно занимались цифровизацией процессов работы клуба. Вышли в цифровое поле взаимодействия с болельщиками, стали собирать базу и получили возможность получать аналитику: откуда приходят, как узнают о нас, как покупают билеты и тому подобное. Изучая эту информацию, мы можем делать упор на ту или иную околоспортивную деятельность клуба, чтобы наиболее эффективно взаимодействовать с поклонниками «Оренбурга».

Болельщики «Оренбурга» Фото: fcorenburg.ru

Видно, что новая атрибутика пришлась болельщикам по душе. Это понятно и чисто визуально по количеству людей в новой продукции на матче, и по цифрам в аналитике, которую мы получаем в процессе работы магазина болельщиков.

В начале работы в клубе я слышал много скептических высказываний, что народ на стадион ходить не будет, однако совершенно очевидно, что в Оренбургской области футбол любят. Я убеждён, что на «Газовике» можно собирать и по 10 тысяч зрителей. Это лишь вопрос усердной, планомерной работы и времени. На последнем матче с «Крыльями», кстати, было больше семи тысяч человек. Обычно столько приходило только на «Зенит» или «Спартак». А тут пришли на самарскую команду – хороший результат для не топ-соперника.

– Один из подарков болельщикам и городу к юбилею – реконструкция стадиона «Факел». Почему вы решили этим заняться? И ослабит ли это нагрузку на поле «Газовика»?

– На «Газовике», кстати, мы тоже начали замену газона, к старту сезона он должен быть готов. Конечно, планируем, что это снизит нагрузку, потому что «Факел» стал современным стадионом с прекрасным полем и инфраструктурой. Реконструкция завершена, 1 июня открыли. Это очень важный шаг для клуба – «Факел» будет базовым стадионом академии. Появился фундамент, на котором можно выстраивать методики и стратегию развития футболистов. Такого поля в области больше нет, кроме «Газовика».

– Вы наверняка видели слова Владимира Слишковича, назвавшего поле на «Газовике» асфальтом. Не обидно читать такое от тренера, который у вас работал?

– Не обидно. Владимир достаточно эмоциональный человек, и я прекрасно понимаю, что он сказал это без злобы или негатива. Просто посетовал на состояние поля, которое объективно было не самого высокого качества из-за многолетнего износа и сумасшедшей нагрузки. Все специалисты, приезжавшие восстанавливать газон, говорили об одном. Мы со Слишковичем ещё перед началом сезона обсуждали, что поле планируем менять, и он это понимал.

– Слышал, что искусственное поле нужно менять раз в год.

– Такого от специалистов я не слышал. У каждого поля есть срок годности: современные искусственные газоны при правильном уходе служат четыре-пять лет, на них прекрасно играть. Вопрос ухода. Любой газон можно испортить и за полгода.

Ключевой момент сезона: победа в матче с «Пари НН» или приглашение Ахметзянова?

– «Оренбург» остался в РПЛ напрямую, что для многих стало сюрпризом. Был ли в руководстве момент или матч, после которого вы поняли, что точно не вылетите?

– Для меня такой матч – с «Пари НН». Я и перед игрой понимал, что это будет краеугольный камень для нас и для них. Как показала практика, так и случилось. По эмоциям на поле, после финального свистка, по ощущениям – ключевое противостояние.

– Официально о сохранении прописки стало известно после 29-го тура, когда «Акрон» проиграл «Ростову». Есть ли в «Оренбурге» традиция просматривать матчи, от которых что-то зависит?

– Индивидуально, возможно, кто-то смотрит. Знаю, что тренерский штаб периодически собирается. Однако чтобы мы все сели и следили – нет. По мере развития игры шёл диалог в мессенджерах, понимал, что смотрят все, но поодиночке. После матча, конечно, была радость, много сообщений с поздравлениями от коллег. Вместе с тем сезон не закончился: у нас ещё была встреча с «Краснодаром», ехали с задачей взять очки. Не было никакого отпускного настроения или ощущения, что всё кончено.

– То есть банкет запланировали после 30-го тура, а не между 29-м и 30-м?

– Банкета как такового не было. Мы очень скромно, тихо, без пафоса собрались в Оренбурге, буквально на несколько часов. Пожелали друг другу хорошего отпуска. Ничего сверхъестественного.

– Ильдар Ахметзянов стал главным тренером «Оренбурга» в октябре, и его называют одним из архитекторов успеха команды. Теперь уже очевидно, что решение о назначении было правильным. Спустя время вы осмыслили, почему пошли именно таким нетривиальным путём?

– Похожее решение, принёсшее успех, принимали и в «Балтике» – выбор в пользу Сергея Игнашевича, у которого тогда не было большого тренерского опыта, в тот момент вызвал большое количество вопросов, было много скептиков, предлагавших назначить кого-то из мастодонтов цеха. Здесь то же самое: много фамилий, которые звучат при каждой смене тренера. Но мы рассуждали так: специалиста, на 100% гарантирующего результат, не существует. Если бы был хоть один, мы бы пошли за ним. Приглашение любого тренера – всегда риск.

Звать иностранца без опыта работы в России? Адаптация, знакомство с футболистами и лигой заняли бы много времени, которого у нас не было. Мы выбирали из россиян. Понимаю, что кто-то за эти мысли меня раскритикует, однако большинство специалистов на нашем рынке, чьи фамилии постоянно всплывают в СМИ, на дистанции не показывали результат. Они могут дать минутный всплеск, но заканчивается всё одним и тем же. Изначально понимали, что такой вариант обернётся неудачей. Тогда зачем?

На другой чаше весов – тренер на взлёте, который долгой работой доказывает свою состоятельность. Причём с учётом ротации игроков «КАМАЗа» мы понимали, что результат – его заслуга, а не просто качественных футболистов. Молодой специалист на пике, с философией и концепцией, готовый работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции. Когда есть два варианта и ни один не гарантирует успех, лучше рискнуть и попробовать что-то новое. Тем более что после первого же общения с Ильдаром стало понятно – должно получиться. Так и вышло.

– Были силы, которые противились такому выбору, рекомендовали более классический путь?

– Внутри клуба такого не было. Извне – да, очень много людей рекомендовали разные варианты, звонили мне, спортивному директору.

Ильдар Ахметзянов, ФК «Оренбург» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– В Оренбург журналисты отправляли Александра Кержакова и Сергея Игнашевича. С кем-то из них велись переговоры?

– С двумя названными вами тренерами переговоров не было, в наш шорт-лист они не входили. Оба прекрасные специалисты, но в той ситуации и с теми вводными мы посчитали, что это не лучшие варианты.

– В чём «Оренбург» прибавил под руководством Ахметзянова?

– Стал более уверенным в своих силах. Это работа тренера, клуба, спортивного блока. Многие футболисты поверили в себя, раскрылись. Тот же Томпсон… Хотелось бы отметить Ду Кейроса: при переходе в СМИ звучало много негатива, вопросов, непонимания. Однако с самого начала было понятно, что у него есть качества, которые нам нужны, для «Оренбурга» это игрок очень высокого уровня. Когда Ду Кейрос адаптировался и почувствовал свою роль, ощутил доверие, то стал одним из ключевых футболистов в команде. И так много про кого можно сказать.

Главное – у команды появились понимание и осознание, что мы можем выигрывать, находиться на местах значительно выше.

– Но ведь не было сладкой истории: пришёл новый тренер – и сразу начались победы. Стартовали тяжело, с серии поражений. Как Ахметзянов чувствовал себя в этой ситуации, когда бо́льшую часть его работы команда балансировала на 14-15-м местах?

– Уверенность, которая исходила от Ильдара, помогала. Он постоянно отмечал, что в клубе созданы все условия для плодотворной работы, подобраны игроки хорошего уровня, нужно просто немного времени. Говорил: «Чувствую, всё будет нормально, мы выправим ситуацию». На зимних сборах, видя подготовку команды, чувствуя рабочую атмосферу на тренировках, я был уверен, что ко второй части сезона «Оренбург» подойдёт в другом состоянии, с осознанием: мы можем выбраться и не должны находиться там, где находимся.

– Зимой вы усилили тренерский штаб – в том числе пригласили Александра Грищенко, Ярослава Малолеткова, вернули Мухамеда Берберовича. Это было желание Ахметзянова или клуба?

– Обновление штаба – просьба Ильдара. Мы всё обсудили, клуб поддержал. Вопросы, которые поднимал Ахметзянов, и проблемы, озвученные им, были, на мой взгляд, обоснованны.

– Видел много дискуссий в соцсетях из-за ухода тренера Ильшата Айткулова, который больше 35 лет работал в «Оренбурге». Возмущались: «Как вы могли?» Почему расстались с легендой?

– Чисто футбольные моменты, решение тренера. Не хочу углубляться в детали. Ильшат Нургалиевич – большой и важный человек для «Оренбурга», настоящая легенда клуба, которой он останется навсегда. Видел, что он недавно вошёл в тренерский штаб «Нефтехимика», желаю ему удачи в новой команде.

Но глобально, как мне кажется, нужно понимать, что подобные вещи – это особенности профессии. У нас в академии «Балтики» несколько лет работал методистом серьёзный хорватский специалист Лука Павлович. Он постоянно говорил тренерам: «Вы выбрали такую профессию, что всегда должны быть на чемоданах. У меня всегда чемодан собран, потому что в любой момент меня могут или пригласить в другой клуб, или уволить».

– Были готовы, что это решение вызовет такую реакцию?

– Да, конечно. Понимали, что так будет. Находимся с болельщиками на прямой связи: для тех, кто хочет пообщаться, мы всегда открыты. У нас проходят встречи с открытым микрофоном, любой может задать вопрос. Периодически проводим и более закрытые мероприятия по запросу активных фанатских групп – говорим без купюр, без публикаций. Проблем нет.

Про нападающих: зачем подписывали Игнатьева, что случилось с Савельевым и довольны ли в клубе нынешним выбором?

– В зимнее трансферное окно в «Оренбург» пришли Алексис Кантеро, Дамиан Пуэбла, Джон Паласиос и несколько россиян. Мне эти трансферы чем-то напомнили закупку «Зенита» в первый сезон Сергея Семака, когда петербуржцы подписали Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и взяли титул. Может быть, учитывая результат, такие аналогии уместны?

– Может быть, и так, интересная аналогия. Ребята очень сильно повысили конкуренцию, уровень команды и оказали серьёзную помощь во второй части сезона. Паласиос добавил стройности, строгости, спокойствия в обороне. Многие специалисты отмечают его уровень. Если он продолжит в том же духе, интерес к нему, думаю, появится у больших клубов.

Пуэбла принёс много пользы в этой части сезона, но мы, понимая его уровень, ждём большего. У него процесс адаптации немного подзатянулся, он нетипичный латиноамериканец по менталитету: тихий, закрытый, спокойный. Думаю, в предстоящем сезоне он должен показать себя с ещё более яркой стороны.

В целом нужно понимать: когда приходят сильные футболисты, передаётся сигнал остальным. Зимой наш состав пополнили девять новичков – это был посыл, что мы собираемся биться за место в лиге. Ход сработал.

– Ещё одна фамилия, которая появлялась в медиа – Ерёменко, но Роман в итоге не доехал. Что это была за история?

– Да, мы действительно думали о приглашении Романа. В 2025 году он провёл много матчей в финской лиге, очень неплохо в них выглядел и по аналитическим данным, которые нам удалось получить, несмотря на возраст, находился в прекрасной физической форме, позволяющей выступать на уровне РПЛ. Мы все прекрасно знаем, что Ерёменко – большой мастер, человек, который может реализовать момент и решить исход матча. Идея была в том, чтобы заключить с ним договор на несколько месяцев с прицелом на то, что он может за счёт опыта и своих навыков помочь команде в концовках игр, выходя на 20-30 минут. Вместе с тем мы предварительно хотели пригласить его на просмотр, чтобы не только в аналитических отчётах, но и на поле увидеть, что он находится в нужных нам кондициях. К сожалению, в последний момент его приезд сорвался по личным причинам.

Роман Ерёменко Фото: gnistan.fi

– Весной многие обращали внимание на центр нападения. Согласны, что это была самая больная тема и зимой вопрос полноценно не решили?

– Палка о двух концах. С одной стороны, безусловно, хотим, чтобы нападающие забивали больше. С другой – в ключевые моменты судьбу встреч решали именно форварды: Жезус – в матче с Нижним, Гузина – с «Ростовом». Отдельно нужно сказать, что в один момент в прессе появился нарратив, будто в «Оренбурге» нет нападающих, и он стал активно переходить в комментарии и обсуждения. Но статистика говорит об ином – нападающие нашей команды на троих забили больше, чем их коллеги по амплуа из половины клубов РПЛ. Резюмируя: хотим ли мы, чтобы нападающие забивали больше? Конечно. Они слабое звено? Я бы так не говорил, особенно учитывая тактические особенности игры нашей команды.

– Скорее вопрос в том, что не появилось очевидного первого выбора на всю весеннюю часть. Начинал Савельев, потом ситуативно выходил Гузина, затем воскрес Жезус. Вас это не беспокоило?

– Ахметзянов вместе со своим штабом весьма щепетильно подходит к разбору соперника и анализу тренировок. Выбор состава на каждую позицию – это вопрос конкуренции и подготовки к конкретной игре. Тренерский штаб хочет видеть от нападающего то или иное в зависимости от ситуации и, соответственно, выбирает игрока, который, по их мнению, в данной конкретной ситуации больше подойдёт для решения конкретной задачи. В нынешнем тренерском штабе «Оренбурга» всё очень детально анализируется – изучаются сильные и слабые стороны каждого игрока соперника, прорабатываются тактические идеи и ходы – за этим очень интересно наблюдать в момент подготовки и ещё интереснее следить за тем, как это впоследствии реализуется в процессе матча.

– Две фамилии игроков атаки могли смутить общественность. Ивана Игнатьева вы подписали летом, а зимой отправили в Тулу. Зачем он понадобился «Оренбургу» и что с ним будет дальше?

– Он перешёл в тульский «Арсенал», провёл сборы, потом травмировался, сделал операцию. У Ивана прекрасные навыки, это очень сильный игрок. Думаю, если бы в определённый момент карьеры всё сложилось иначе, Игнатьев мог бы стать одним из лучших центральных нападающих России. Слишкович и Ахметзянов высоко оценивали его потенциал – на тренировках видели уровень мастерства, который, к сожалению, Ивану не удалось реализовать в официальных матчах. Проблемы, вероятнее всего, психологические. Объяснить логически сложно. Тяжёлое прошлое, травмы.

Иван Игнатьев, ФК «Оренбург» Фото: fcorenburg.ru

– Вы сознательно шли на риск, приглашая его?

– Конечно. Мы много разговаривали с Иваном и его агентом, он пошёл на уступки по условиям ради шанса. К сожалению и для нас, и для него, не воспользовался им. Сейчас у Игнатьева проблемы со здоровьем, как вернётся – будем решать. В минувшем сезоне он нам не помог.

– Второй – Анас Эль-Махрауи. Пригласили его зимой, но он практически не играл. Это история про последний момент, опция на всякий случай?

– Мы взяли его не как нападающего, он всё же профильный вингер, приходил как второй выбор на случай, если что-то произойдёт с Гюрлюком. К его навыкам и тренировочному процессу вопросов нет, прекрасно себя показывал, однако Анасу немного не хватило времени для адаптации, в первую очередь, думаю, из-за языкового барьера. Учитывая набор языков, которыми он владеет, общаться он мог только с Муфи.

И нельзя не отметить, что неплохо стал проявлять себя Ренат Голыбин – молодой россиянин на долгосрочном контракте. При прочих равных предпочтение отдавали ему.

– Зимой, по слухам, вы не продали Максима Савельева, хотя был интерес. В конце весенней части он выпал из состава. Что случилось?

– Слухи всё же были лишь слухами. А в остальном всё достаточно просто: вопрос ротации и тренировочного процесса. Играет тот, кто на данный момент сильнее по мнению тренерского штаба. У Максима постоянный диалог с главным тренером, Ахметзянов высоко ценит его профессионализм и самоотдачу. Но кто-то в какой-то момент выглядел лучше. Люди, которые выходили вместо него, сделали результат в нескольких встречах – значит, решение было оправданно.

– Матч с «Пари НН» и ренессанс Жезуса, который вышел на замену и забил два гола. Как объясните, почему он проснулся именно под конец сезона?

– У Жезуса большой потенциал, это отмечали оба главных тренера, которые с ним работали в «Оренбурге». В одной из передач я слышал, что Владимир Слишкович, уже после ухода из клуба, хорошо о нём говорил. Когда мы приглашали Алешандре, понимали, что это не тот игрок, который здесь и сейчас начнёт штамповать голы. Он бразилец, никогда до этого не играл за границей, не адаптирован к жизни за пределами родины, поэтому изначально было понятно, что ему нужно будет время, это абсолютно нормально. Адаптация немного затянулась, но то, как он старается, отмечают все. Жезус серьёзно работал на сборах и в отпуске, правильно относится к питанию, восстановлению, карьере. Под конец сезона мы увидели другого Алешандре – того, которого приглашали, исходя из потенциала. Однако он должен ещё серьёзно добавить, это и мы, и он понимаем. Зимой на нас выходил один из клубов португальской высшей лиги по поводу Жезуса. Согласитесь, это показательно. Но мы не отпустили – поговорили с тренером, решили, что нужен.

– Ещё одно имя – Евгений Болотов – оренбуржец, который по ходу сезона стал основным игроком, хотя начинал в резерве. Как вам такой поворот?

– Не скажу, что удивлён… Рад! Евгений пришёл к нам, когда мы ещё готовились к Первой лиге, как крепкий игрок из «Ротора». Тогда тоже было много непонимания со стороны: «Зачем вам этот футболист?» Время показало – абсолютно правильный шаг. Его прогресс, наверное, самый большой в нашей команде в сезоне. Своим отношением и трудом он позволил себе стать основным игроком. Для нас очень важно, что он оренбуржец – ролевая модель для всех местных детишек. Это сигнал, что, работая усердно, ты можешь в будущем представлять родной клуб. К слову, у нас в этом году было несколько игр, когда в основном составе выходили сразу трое уроженцев Оренбургской области — такого не было уже очень много лет, и это очень важно для нас.

Возвращаясь к Болотову – если он не снизит требований к себе и в следующем сезоне продолжит с тем же усердием, уровень его ещё вырастет, он станет настоящим лидером. Томпсон недавно сказал в интервью, что Болотова нужно вызывать в сборную. В перспективе – почему бы и нет?

– Ираклий Квеквескири весной стал игроком ротации. Он это адекватно воспринял?

– Он взрослый игрок, всё понимает, много с чем сталкивался. Для него, как и для всех в «Оренбурге», главным был общий результат. Естественно, каждый спортсмен хочет играть как можно больше и болезненно воспринимает непопадание в старт, но к выбору тренера он относится с пониманием.

Бюджет «Оренбурга», спонсоры, трансферы и мечта

– Экономические исследователи назвали ваш бюджет 15-м в лиге, а по результату вы 12-е. Можно ли сказать, что ваша работа эффективна?

– Информация по деньгам закрытая, но думаю, что эти исследования близки к истине. Давать же оценки работе всё же, на мой взгляд, должны другие.

– У вас есть якорный спонсор. Насколько сложно клубу из региона привлекать новых партнёров, готовых вкладываться, а не просто на бартерных условиях?

– Сложно. С учётом финансово-экономической обстановки очереди компаний, готовых вкладывать, нет. Но мы активно работаем, постепенно привлекаем всё больше компаний. Надеюсь, в 2026 году, учитывая наш новый статус, это позволит найти партнёров, которые раньше с клубом не сотрудничали.

– Инсайдеры писали, что РПЛ увеличивает спонсорский пул и суммы контрактов. Это отражается на клубах уровня «Оренбурга»? Чувствуете ли вы, что можете получать больше от лиги?

– Для клуба это важно, отчисления от лиги – существенная часть бюджета. Увеличение общей суммы – большой плюс для всех команд. По распределению: мы обсуждаем эти вопросы на собраниях, РПЛ старается учитывать интересы всех, отмечать разные сферы работы. Мы видим это и в финансовой поддержке.

– Насколько сильно изменится состав «Оренбурга» летом?

– Команда изменится существенно. У многих ключевых футболистов закончились контракты или арендные соглашения, они уходят: Гюрлюк, Ду Кейрос, Кантеро, Квеквескири и другие игроки. Плюс есть интерес к ряду других футболистов со стороны, мы готовы рассматривать предложения. Кто-то покинет команду по решению тренерского штаба.

– Почему Гюрлюк покинул «Оренбург»?

– Мы были не против продлить контракт с Эмирджаном, но ему поступил ряд предложений, с которыми не можем конкурировать по условиям. Ираклий тоже уходит.

– Почему принято такое решение по Квеквескири?

– Исключительно тренерское решение, основанное на видении футбола команды в следующем сезоне.

Отдельно хочу поблагодарить Ираклия за этот сезон. Он показал себя большим профессионалом и прекрасным человеком, который всегда держит свое слово. Квеквескири сыграл огромную роль в том, что команда осталась в Премьер-Лиге.

– Рассматривали ли опцию выкупа Кантеро?

– Да, рассматривали, но, приняв во внимание все вводные по возможному переходу, финансовые и спортивные, приняли решение её не активировать.

– Некоторые игроки возвращаются из аренд. Какое будущее у Владана Бубаньи?

– Владан, вероятнее всего, снова уйдёт в аренду. Он приходил под футбол одного тренера, но не подошёл под модель второго — нормальная история для футбола.

– Ду Кейроса не было возможности выкупить?

– В договоре опции не было, однако мы прекрасно понимаем, что на данный момент позволить себе выкуп игрока такого уровня мы не можем. Сейчас Ду Кейрос вернулся в «Зенит», будет определяться с будущим. Но наши двери для него открыты, он знает об этом.

Ду Кейрос, ФК «Оренбург» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

– «Оренбург» сильно изменился и перед прошлым сезоном. Нет ли риска очередной большой перестройки?

– Это вынужденные перемены, однако важно, что костяк команды остаётся: Хотулёв, Овсянников, Паласиос, Томпсон, Пуэбла, Ведерников. Вместе с тем мы понимаем, что к практически любому игроку нашей команды может быть интерес со стороны других клубов. Если предложение устроит «Оренбург» с финансовой точки зрения и игрок сам будет заинтересован в переходе, мы готовы рассматривать возможность трансфера.

– Роль «Оренбурга» – клуб-лифт для игроков?

– Я не сказал бы, что клуб-лифт, но то, что возможность получить игровую практику на уровне РПЛ и показать себя является дополнительным аргументом для перехода в «Оренбург», это точно. Мы прекрасно понимаем, что не находимся в позиции, когда можем долго удерживать игрока трофеями или сверхвыгодными финансовыми условиями при наличии у него хорошего предложения.

– Ещё одна промелькнувшая новость – интерес к Александру Кокорину. Предлагали ли вам подписать этого игрока? И было бы вам интересно сотрудничество?

– Нет, это скорее были домыслы. Мы ни в какие, даже предварительные, переговоры ни с игроком, ни с его представителем не вступали. Кокорин – отличный игрок, мастер, но, на мой взгляд, в концепцию нынешнего «Оренбурга» он не вписывается.

– Лимит на легионеров в РПЛ ужесточили. Чувствуете ли вы при переговорах, что цены и зарплаты российских игроков растут?

– Уже зимой, когда только начали активно обсуждать изменение лимита, почувствовали некоторые изменения запросов при переговорах. Как ещё отреагирует рынок – посмотрим. Но мы в любом случае, вне зависимости от лимита, большое внимание уделяем рынку молодых русских игроков и развитию футболистов в системе клуба, через молодёжку и «Оренбург-2». В прошлом году наша «двойка» показала очень неплохой результат, там собрано много интересных молодых ребят, они активно подключаются к работе с главной командой. Например, Иван Иващенко уже дебютировал, сыграл несколько матчей. На подходе и другие ребята, многие из них поедут на первый летний сбор команды. Это крайне важное направление для «Оренбурга».

– Какие цели у клуба на следующий сезон?

– Перед уходом футболистов в отпуск я сказал им, что локальную задачу мы решили, но в следующем году не должны даже думать о стыках и вылете. Амбиции клуба значительно выше, чем бороться за выживание. Не хотим постоянно быть внизу, нервировать болельщиков.

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин Фото: fcorenburg.ru

– А какой потолок у ваших амбиций?

– С учётом текущего уровня мы далекоидущих планов не строим. «Оренбург» должен быть крепким середняком стабильно. Не аутсайдером. Когда займём эту нишу, будем думать о следующих шагах.

– Нет ли опасений, что у Ахметзянова всё так же будет хорошая пресса и надолго в клубе он не задержится?

– Одним из аргументов при приглашении Ильдара было то, что он трезво, правильно оценивает своё развитие и хочет работать системно. Мы постоянно в контакте, все его мысли на данный момент связаны с «Оренбургом». Он понимает, что может здесь расти, условия, которые ему создают, позволяют развиваться ему и клубу. Ильдар столько лет находился в «КАМАЗе», несмотря на массу предложений – значит, идёт своим путём. Более того, когда Ахметзянов ехал к нам, у него были предложения из Первой лиги на более высоких условиях, но его привлёк именно наш проект: системная, структурная работа, подготовка молодых игроков на долгие годы.

– Если с предложением забрать Ахметзянова обратится более статусный клуб, вы будете обсуждать это?

– В своё время Марцел Личка же ушел в «Динамо», а «Оренбург» получил хорошую компенсацию. Будем обсуждать, находимся в хороших рабочих отношениях с тренером. Если его заинтересует вариант – сядем, поговорим.

– В «Оренбурге» сформировался штаб, в том числе с людьми, имеющими опыт работы главными тренерами. Это на случай, если Ахметзянова переманят?

– Мы не думаем о смене, даже не моделируем эти ситуации. Штаб собираем для достижения результата, без альтернативного развития событий.

– Однажды вы сказали: цель – чтобы у родившегося в Оренбурге не было мыслей иных, кроме как болеть за местную команду. Стали ли полтора года и юбилей тем фундаментом, который перебивает соблазн переживать за «Зенит» или «Спартак»?

– Полноценно говорить об этом пока тяжело, перебить количество болельщиков «Зенита» и «Спартака» везде сложно, в любом регионе, однако, на мой взгляд, мы делаем уверенные шаги в этом направлении. Та работа, которую клуб проводит сейчас, даст результат в обозримом будущем. Это не происходит одномоментно, но, думаю, скоро результаты будут видны невооруженным глазом. У нас появляется новая аудитория, приходит больше молодых людей, родителей с детьми, которые начинают болеть за «Оренбург» с самых ранних лет. Отдельно, кстати, вновь хочется вспомнить матч с «Крыльями Советов» в предпоследнем туре, когда на игру с не самым статусным соперником собралось такое большое количество зрителей. Очевидно, что болельщики в тот день пришли именно помочь своему родному клубу в ключевом матче чемпионата. Это дорогого стоит, и мы очень за это благодарны им!

– Если мы встретимся через год, при каких условиях вы скажете: «Да, я всем доволен»?

– Сложно представить такие условия – я всегда недоволен. Постоянно хочется, чтобы было лучше. Не могу сказать, что должно произойти, чтобы я сел и расслабился.