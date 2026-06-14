«Мечта всей жизни». Кто забил исторический гол Кюрасао в ворота Германии на ЧМ-2026

Кюрасао — страна с самым малочисленным населением среди тех, что представлены на нынешнем чемпионате мира. Всего 158 тысяч человек — тем не менее благодаря расширенному формату пробиться на турнир удалось даже такой скромной команде. Разумеется, впервые в её истории.

Первый же матч в группе — с Германией. Казалось, единственное, на что можно рассчитывать Кюрасао, — поражение с хотя бы не двузначным счётом. Но план удалось перевыполнить — команда пробила самого Нойера! Ливано Комененсия — этот человек написал историю.

Комененсия — 22-летний универсал, способный играть на фланге обороны и в центре поля. На клубном уровне выступает за скромный «Цюрих» в Швейцарии, однако школа у парня вообще-то солидная. Он провёл много лет в академии ПСВ, где в какой-то момент даже считался большим талантом. Перспектива была такая, что пришёл «Ювентус». В Турине Ливано пробыл уже не так долго — всего пару лет. Зато успел за это время потренироваться у Массимилиано Аллегри и подружиться с Кенаном Йылдызом, который, к слову, тоже приехал зажигать на ЧМ, только в составе Турции.

История у Комененсии классическая: родился в Нидерландах в семье выходцев с Кюрасао, будущее на международном уровне видел именно в нидерландской сборной. Тем более к этому шло: Ливано выступал за юношеские команды — от U15 до U20. Но в 2023-м, когда парень сменил ПСВ на «Юве», всё затухло.

Когда на следующий год к Комененсии обратились из федерации Кюрасао, он взял паузу в надежде на Нидерланды. Однако связь наладили ещё и с его отцом. Парень подумал и спустя несколько месяцев решил, что надо пользоваться шансом.

И шансом Комененсия воспользовался по полной программе. Его гол в ворота Ямайки помог Кюрасао выйти на чемпионат мира. Парня даже пригласили в музей ФИФА в Цюрихе, где его футболка стала новым экспонатом. «Когда мы отобрались на ЧМ, ощущения были потрясающие, — говорил Ливано. — Мы написали историю. Я счастлив и горжусь своей страной. Во время жеребьёвки немного переживал, но потом осознал, что мы уже на ЧМ, и мне стало всё равно, кто станет нашим соперником. Я просто хочу показать миру, что такое Кюрасао».

Ливано Комененсия в музее ФИФА Фото: fifa.com

На днях Комененсия дал интервью La Gazzetta dello Sport, где сполна показал свой настрой. «За Германию играют не 11 суперменов, не так ли? Возможно, мы преподнесём сюрприз, как Южная Корея в 2018-м. И, может быть, самая маленькая страна способна создать проблемы четырёхкратному чемпиону мира. Игра на ЧМ — мечта всей жизни, и без Кюрасао я не воплотил бы её в жизнь».