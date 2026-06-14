Первый гол Кюрасао на ЧМ — самому Нойеру! Но Германия выдала разнос, как Бразилии в 2014-м

Легендарный уже 78-летний Дик Адвокат привёз в США сборную самого маленького государства в истории ЧМ. Население Кюрасао – 158 000 человек (как у Домодедова). Да, в команде только один выходец с острова: остальные родились в Нидерландах. Тем не менее звёзд в её составе всё равно нет. Весь он оценён в € 25 млн – дешевле одного Алексея Батракова. И эти трудяги как следует удивили саму сборную Германии! Хоть и разгромно проиграли. Даже слишком разгромно.

Адвокат стал наиболее возрастным тренером в истории ЧМ и от нахлынувших эмоций пустил слезу перед стартовым свистком. Всё-таки для Кюрасао сам факт участия в ЧМ – уже победа. Дальше футболисты подкинули Дику ещё один повод для гордости. Однако об этом — чуть позже. Юлиан Нагельсман выбрал ожидаемый состав, оставив в запасе Вольтемаде с Ундавом.

Немцы легко преодолевали низкий блок Кюрасао, который рассыпался после двух-трёх удачных передач в касание. Перечислять все острые атаки Германии не имеет смысла – их набралось слишком много. Для гола хватило пяти с лишним минут: Нмеча обыгрался с Вирцем и с ходу вонзил под правую штангу.

Футболисты Кюрасао пытались огрызаться прессингом и контратаками. Немцы, даже особо не включая скорость, сначала всё это спокойно преодолевали. А на 21-й минуте внезапно пропустили! Шлоттербек помешал пробить Локадии, да на отскок отреагировал Комененсия. Рикошет от колена Киммиха помог ему сделать так, что зрители со всего мира от удивления выпучили глаза. Ну разве не фантастика?

Кто это вообще? 22-летний правый защитник «Цюриха» с оценочной стоимостью в € 500 тыс. Пробовался в молодёжке «Ювентуса», но не сложилось. Теперь он может гордо добавить в профиль: «Не просто играл на ЧМ, а забивал самому Нойеру». Никогда не забывайте: мечты иногда имеют свойство сбываться.

Сборная Кюрасао празднует гол в ворота Германии Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Игроки Кюрасао отчаянно стелились в подкатах и самоотверженно бросались под удары. Бывало, выносили из пустых ворот. Сенсационная ничья держалась аж 17 минут! А далее Шлоттербека не удержали при угловом от Брауна. Прямо перед перерывом ещё и Нмеча заработал пенальти для Хаверца, который оказался реализован. Только давайте откровенно: кто вообще верил, что к перерыву Германия будет вести всего в два мяча и при этом не удержит в «сухости» Нойера?

Едва немцы вышли из раздевалки, как тут же Мусиала воспользовался проникающей передачей Киммиха. А дальше – затишье. Кюрасао даже вынуждал Нойера классически выбегать в центр поля. Бакуна опасно бил головой после стандарта. Маргарита (да, такая у него фамилия) опасно крутил в дальний угол. Случился и гол из офсайда. Сдаваться и принимать неизбежное никто не планировал.

Нойер в центре поля Фото: кадр из трансляции

У всех же бывало такое в детстве, когда пинаешь мяч с пацанами во дворе, а потом вам предлагают сыграть парни постарше? Да, вы пропускаете один гол за другим. Но один всё-таки заковыриваете. И радуетесь как сумасшедшие. Здесь абсолютно так же. Все понимали: соперники из совершенно разных весовых категорий. Тем не менее Кюрасао прыгнуло выше головы, даже пустив семёрку. Старалось играть смело и заслужило уважение.

Да, именно семёрку, потому что Браун на 68-й минуте укротил офсайдную линию и замкнул классную передачу пяткой вышедшего на замену Ундава. Вскоре и сам Ундав отблагодарил за ассист на практически пустые ворота Киммиха. А Хаверц убежал в контратаку и грамотным черпачком оформил дубль.

По-прежнему считаю ЧМ на 48 команд лютым перебором. Вполне вероятно, вы уже собираетесь писать в комментариях: «А за что вообще автор хвалит Кюрасао, они приняли 1:7 и уступили вообще без шансов». Всё так. Команду Адвоката немцы, скорее всего, разобрали бы с Фрингсом, Баллаком, Подольски и Клозе в их нынешней форме. Таковы прелести чемпионата мира с 48 командами. Однако невероятно уже то, что к 37-й минуте кто-то наверняка задумался: они что, реально способны на чудо? А 1:7 с Германией устраивали и бразильцы.