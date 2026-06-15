К главному фавориту ЧМ-2026 куча вопросов. После Евро Испания стала хуже

Три последних чемпионата мира сложились для Испании неудачно. В 2014-м она не вышла из группы, а в 2018-м и 2022-м вылетала уже в 1/8 финала.

Теперь на ЧМ испанцев везёт Луис де ла Фуэнте. С ним команда с ходу выиграла Евро-2024 и теперь попробует замахнуться на мировое господство. По оценке статистического портала Opta, Испания – главный фаворит ЧМ.

Если команда де ла Фуэнте действительно возьмёт титул, лицо тренера появится на теле Марка Кукурельи. Да-да, игрок пообещал, что сделает такое тату в случае победы на чемпионате мира. Интересно, выбрал ли Кукурелья место, где, возможно, будет красоваться де ла Фуэнте?..

Впрочем, пойдёт ли Марк к тату-мастеру не единственная интрига вокруг сборной Испании. Ниже – всё главное об одной из сильнейших команд турнира. Погружаемся в испанский лор!

«Барселона» уделала «Реал». Опять

Луис де ла Фуэнте и его команда – апологеты и амбассадоры коллективного футбола. Испания обожает мяч и среди сборных показывает, пожалуй, самый привлекательный футбол в мире. Она играет на уровне лучших клубов. А это дорогого стоит, учитывая, что сборная, в отличие от клубов, тренируется далеко не каждый день.

Большое подспорье для де ла Фуэнте – клубные связки. К примеру, в финальную заявку на ЧМ попали сразу восемь футболистов «Барселоны». Причём есть представители всех амплуа: вратарь Жоан Гарсия, защитники Пау Кубарси и Эрик Гарсия, полузащитники Педри, Гави и Дани Ольмо, а также Ферран Торрес и Ламин Ямаль, которых можно назвать как полузащитниками, так и форвардами.

Гави, Маркос Льоренте и Педри Фото: Angel Martinez/Getty Images

Футболистов «Барсы» в заявке могло быть и больше. Однако Херарда Мартина и Марка Берналя де ла Фуэнте в итоге не взял, а Фермина Лопеса пришлось отцепить из-за травмы.

При этом на ЧМ не вызвали ни одного испанца из «Реала». Это первый случай в истории! Дани Карвахаль и Альваро Каррерас не попали даже в расширенный состав, а Дина Хёйсена не включили в финальную заявку.

Впрочем, мадридцы тут же подсуетились, и, судя по всему, один представитель клуба в сборной всё-таки будет. Фабрицио Романо пишет, что «Мадрид» подписывает Марка Кукурелью. Формально его пригласили на ЧМ из «Челси». Но, похоже, по документам представлять он будет уже «Реал».

С другой стороны, не так давно Испания уже выступала на крупном турнире без футболистов «Королевского клуба». Это был Евро-2020, команда Луиса Энрике дошла до полуфинала, где только по пенальти уступила Италии. По игре испанцы были, пожалуй, лучшей командой турнира. Так что отсутствие футболистов «Реала» – ни в коем случае не чёрная метка. Жизнь показала, что Испания может обходиться и без них.

Кто будет вожаком?

Испания – действующий чемпион Европы. Турнир в 2024-м сборная де ла Фуэнте провела блестяще. Очень яркий и качественный футбол, контроль мяча, но без фанатизма, вертикализация игры, которая сделала команду зрелищнее, – на Евро Испания была безапелляционно лучшей.

Вот только стали ли испанцы сильнее по сравнению с Евро? Очень большой вопрос. Скорее, наоборот: сейчас на бумаге они выглядят менее убедительно.

На правом фланге обороны в отсутствие Карвахаля есть Педро Порро и Маркос Льоренте. Плюс, как вариант, Марк Пубиль, который может сыграть и справа, и в центре. По-футбольному всё неплохо. Основные кандидаты – Порро и Льоренте – отличные игроки. Да и Пубиль, если потребуется, тоже способен дать качества на фланге.

Дани Карвахаль на Евро-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

Однако дело в том, что Карвахаль – лидер и вожак. На Евро-2024 его харизма стала одним из важных элементов итоговой победы. Пожалуй, на том турнире Карвахаль по части лидерства был главным испанским игроком, никто не мог с ним в этом плане сравниться. Всё же Педри, Родри, Ямаль – именно футбольные лидеры, они делают игру. Назвать их вожаками и харизматиками сложно. За это отвечал Карвахаль.

Сейчас Дани в составе нет. И кто теперь возьмёт на себя роль морального лидера? Явного ответа на этот вопрос не видно. Может быть, в этой роли выступит тот, кто не брал на себя ответственность ранее. Однако на бумаге не очень понятно, кто в нынешнем испанском составе будет, говоря языком вселенной Гарри Поттера, сердечной жилой дракона.

Новая оборона

От персоны Карвахаля перейдём к линии обороны в целом. Основным левым защитником на Евро был Кукурелья – он есть и сейчас. А вот из центральных, которые играли в 2024-м, на ЧМ-2026 поехал только Эмерик Лапорт. Нет ни Начо, ни Робена Ле Нормана, ни Дани Вивиана.

Отсутствие Вивиана большой потерей не назовёшь. По-настоящему основным он в сборной никогда не был. Плюс «Атлетик», за который играет Вивиан, провёл неудачный сезон, и сам Дани тоже выступил так себе. Что касается Начо – он уже ветеран. Ему 35 лет, и финал Евро-2024 стал для него последним матчем за сборную. После этого он уехал в Саудовскую Аравию и с тех пор там благополучно пенсионерит.

А вот по Ле Норману есть вопросы. Да, он провёл неоднозначный сезон в «Атлетико». Какие-то матчи пропустил из-за травм, какие-то – из-за того, что проигрывал конкуренцию Марку Пубилю. Однако на стороне Ле Нормана большой опыт в сборной. Плюс он сыгран с Лапортом. А для центра обороны сыгранность – ключевейший элемент.

Пау Кубарси и Марк Пубиль – очень хорошие футболисты. Но опыта в сборной у них гораздо меньше, чем у Ле Нормана. О чём говорить – Пубиль дебютировал за национальную команду только 4 июня в товарищеском матче с Ираком.

Есть ещё Эрик Гарсия. Возможно, в нём де ла Фуэнте видит нового Начо. Гарсия точно так же способен сыграть на любой позиции в обороне и дать гарантированный уровень. И опыт в сборной у Эрика есть – целый 21 матч. Однако дело в том, что до матчей с Ираком и Перу в июне этого года Гарсия не выходил за национальную команду с 2022-го. Так что простой в сборной у него был серьёзный.

Пау Кубарси, Эрик Гарсия, Марк Пубиль Фото: Getty Images

Де ла Фуэнте не включил в финальную заявку Хёйсена, а также не взял Пау Торреса из «Астон Виллы». При Луисе Энрике Пау был основным, а при де ла Фуэнте сыграл всего один матч – с Кипром в 2023 году в отборе Евро. Торрес – очень качественный игрок, у него классная клубная карьера и больше 20 матчей за сборную. Однако, возможно, де ла Фуэнте он просто не подходит. Иначе трудно объяснить, почему за всё время его работы Пау сыграл за национальную команду всего однажды.

В заявку на ЧМ также мог попасть Херард Мартин, которого Ханс-Дитер Флик виртуозно переделал из левого защитника в центрального. И, кстати, могла возникнуть ещё одна клубная связка: Мартин и Кубарси сыграли много матчей вместе. Однако «нового Мальдини» в сборную в итоге не взяли. Так что если его дебют и случится, то уже после чемпионата мира.

Ещё немного о связках и сыгранности. Кубарси, Эрик Гарсия и Пубиль играли вместе на Олимпиаде-2024 и принесли Испании золото. Кубарси и Гарсия действовали в центре защиты, Пубиль – справа. Какая-то «химия» у них наверняка есть. Особенно – у первых двух, поскольку они вместе играют в «Барселоне».

Однако пока нет предпосылок, что де ла Фуэнте посадит на скамейку Лапорта. Эмерик отыграл последние матчи отбора плюс, в отличие от других центральных защитников, выходил в старте в обеих товарняках перед ЧМ – с Ираком и Перу. Судя по всему, его наигрывают в старте. А значит, пару в центре обороны нужно формировать с ним.

С Ле Норманом и Начо в 2024-м Лапорт выглядел здорово. Теперь посмотрим, каким будет центр защиты на чемпионате мира.

Главная угроза для Испании

Главное звено сборной Испании, конечно, середина поля. Это артерия, от пульсации которой зависит всё. Полузащита задаёт тон испанской игре подобно тому, как ковёр задавал стиль всей комнате Джеффри Лебовски.

Педри и Фабиан Руис, как и в 2024-м, на месте. К слову, тогда на Евро Педри получил травму в четвертьфинале с Германией и пропустил оставшиеся матчи. Однако его прекрасно заменил Дани Ольмо – он есть в составе и сейчас.

Родри Фото: Alex Caparros/Getty Images

Родри на чемпионат мира тоже приехал. Вот только Родри образца 2024 года отличается от сегодняшнего Родри. Водораздел – травма «крестов», которая случилась в сентябре 2024-го, почти сразу после победы на Евро. Испанец в итоге получил «Золотой мяч», на костылях выйдя на сцену. Получилось очень мощно. А главное – заслуженно. Сезон Родри провёл действительно феноменальный.

Однако дальше, после «крестов» и нескольких повреждений помельче, испанец не показывал того уровня, который был до каскада травм. Родри долго не мог нормально набрать форму. Только он возвращался на поле – и тут же выбывал из-за новой травмы. И так несколько раз, по кругу. В какой-то момент «Манчестер Сити» адаптировался и стал вполне прилично играть без Родри. В частности, на его месте классно выглядел другой испанец – Нико Гонсалес.

В завершившемся клубном сезоне Родри отбегал больше 2000 минут. Во второй его части казалось, что он наконец-то набрал кондиции и вышел на свой привычный уровень (или хотя бы к нему приблизился). Но в апреле случилась новая травма, которая вывела его из строя почти на месяц.

Родри был ключевой фигурой в «золотом» «Манчестер Сити» и в сборной Испании, которая выиграла Евро. Способен ли он дать тот уровень сейчас, на чемпионате мира, покажет только жизнь. Интеллект по-прежнему при нём, такие вещи не пропадают. Вопрос в первую очередь в подвижности, в объёме. После многочисленных травм Родри стал медленнее.

Это можно компенсировать сообразительностью – но только до определённого момента. Современный футбол очень атлетичен, бегать нужно даже самым умным. Педри и Фабиан Руис, которые, вероятно, будут играть рядом с Родри, – гораздо больше про мяч, чем про бег. Соответственно, большой вопрос, смогут ли они дорабатывать там, где не будет успевать Родри.

Есть Мартин Субименди, который был дублёром Родри на Евро-2024. Он выиграл АПЛ с «Арсеналом», большущий мастер – спору нет. Пока Родри лечился, в сборной его подменял именно Субименди. Однако пока на уровень Родри образца 2024-го Мартин не вышел. Возможно, не выйдет никогда. И, кстати, даже в «Арсенале» ближе к концу сезона баск потерял место в старте.

Впрочем, вероятно, стиль сборной Испании подходит Субименди больше, чем стиль «канониров». В команде де ла Фуэнте гораздо больше пасовой пластики, с мячом она интереснее и тоньше команды Микеля Артеты. Так что после неудачного завершения клубного сезона Мартин может показать класс на ЧМ в комфортной для него игровой среде.

Мартин Субименди и Микель Мерино Фото: Jack Thomas/Getty Images

Есть ещё Микель Мерино – шикарный ролевик, который может сыграть и в центре полузащиты, и в центре нападения. Он, в отличие от Субименди, одинаково эффективен как у Артеты, так и у де ла Фуэнте. Мерино попал в заявку на чемпионат мира, однако он не в оптимальных кондициях. Весь второй круг Микель пропустил из-за травмы, вернувшись только к последнему туру. В матчах с Ираком и Перу Мерино получил игровое время, но по ходу ЧМ ему точно придётся добирать.

Испанская полузащита по-прежнему прекрасна, там по-прежнему полно великолепных, класснейших игроков. Однако форма некоторых из них вызывает вопросы. Безусловно, с помощью коллективной игры можно спрятать недостатки отдельных футболистов. Но, ещё раз, для Испании центр поля – ключевое звено. Там собраны ключевые люди. И если проблемы будут у них, то проблемы возникнут у всей команды.

Ямаль, приди!

Сборная де ла Фуэнте на Евро влюбила в себя тем, что не просто утомительно катала мяч, ожидая ошибок соперников, а бодро неслась вперёд при любой возможности. Главными всадниками быстрой и напористой испанской атаки были Ламин Ямаль и Нико Уильямс. На этих крыльях Испания долетела до золота, по пути элегантно распихав всех соперников.

Ламин и Нико – в заявке на чемпионат мира. Но у обоих проблемы со здоровьем. Ямаль в последний раз выходил на поле 22 апреля, Нико – 10 мая. За сборную Уильямс в последний раз играл 7 сентября. С тех пор – ни минуты.

И один, и второй в прошедшем сезоне страдали от пубалгии. Термин плотно вошёл в футбольный обиход – настолько часто разные игроки сталкивались с этой напастью. Пубалгия – это болевой синдром в паховой области. И в случае с Нико проблема стояла особенно остро. Пубалгия мучила его давно. Писали даже, что Нико нужна операция – но он откладывал её, чтобы не пропустить чемпионат мира.

Из-за проблем с пахом Уильямс по ходу второго круга пропустил больше месяца. Затем вернулся, начал играть, и тут – новая травма, за месяц до ЧМ! На этот раз – бедро. Нико был в шоке. Казалось, теперь чемпионат мира для него точно отменяется. Однако де ла Фуэнте включил его в финальную заявку.

Против Ирака и Перу Уильямс не играл. Когда он сможет выйти на поле и в какой будет форме – неясно. И можно предположить, что таким зверем, как на Евро-2024, Нико не будет. Он провёл неудачный сезон за «Атлетик», плюс проблемы со здоровьем. Очень жаль. На Евро Уильямс был великолепен. Без него испанская атака не была бы так горяча и зубаста.

Впрочем, у де ла Фуэнте есть несколько вариантов на замену Нико. Слева в атаке могут сыграть и Дани Ольмо, и Алекс Баэна, и Йереми Пино, и Ферран Торрес, и новичок Виктор Муньос, приглашённый из «Осасуны». Плюс есть вариант с Гави. А ещё на фланг всегда можно переместить суперуниверсального Микеля Оярсабаля. Он способен сыграть на любой позиции в атаке.

Ламин Ямаль и Нико Уильямс Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В какой форме Ямаль, тоже непонятно. Он, в отличие от Нико, провёл великолепный сезон и из-за травм пропустил значительно меньше. Однако последние шесть туров Ла Лиги «Барселона» провела без него. «Реал» к этому времени уже отстал, вопрос с чемпионством был почти решён. Так что «Барса» справилась и без Ламина.

Но теперь – чемпионат мира. В сборной Испании с её коллективным футболом Ямаль – главная индивидуальная звезда. Иметь такого игрока – настоящий чит-код. Когда не получается вскрыть соперника с помощью командной игры, Ламин может что-нибудь придумать благодаря индивидуальному мастерству, может сделать разницу. Кстати, к Нико Уильямсу, когда он в форме, это тоже относится.

В СМИ пишут, что против Кабо-Верде Ямаль может получить 15 минут, против Саудовской Аравии – 30, а против Уругвая может даже выйти в старте. Вероятно, выход в плей-офф Испания себе обеспечит даже с минимальным участием Ямаля. Так что для него ключевая задача за время группового этапа – набрать форму и в наилучшем состоянии подойти к плей-офф, где его помощь будет намного нужнее.

Стартовые 11

В стартовом составе во встрече с Кабо-Верде, вероятнее всего, не будет ни Ямаля, ни Уильямса. На их позициях могут выйти Баэна и Ферран Торрес. По крайней мере, в матчах с Ираком и Перу с первых минут появлялись именно они.

Ну а сильнейший состав выглядит примерно так:

Состав Испании на ЧМ-2026 Фото: «Чемпионат»

У испанцев блестящая вратарская бригада. Возможно, лучшая в XXI веке. Все как на подбор: многолетний первый номер сборной Унай Симон, Жоан Гарсия, проведший невероятный сезон в «Барселоне», и Давид Райя, который помог «Арсеналу» выиграть АПЛ и дойти до финала ЛЧ.

Имя Симона в этом списке выглядит самым скромным – во всяком случае, если оценивать по прошедшему сезону. Но, ещё раз, он много лет первый номер сборной. И реальных причин в себе усомниться не давал. Так что, по идее, основным чемпионат мира начнёт именно Унай.

Порро/Льоренте и Кукурелья/Гримальдо – тут возможны варианты. Хотя Порро в отборочных матчах играл почаще Льоренте. Да и у Кукурельи статус в сборной посерьёзнее, чем у его конкурента. На Евро и в отборе на ЧМ именно Марк был основным.

ЦЗ в паре с Лапортом по ходу турнира могут чередоваться. На флангах атаки тоже могут быть разные опции. Но основная – Ямаль и Уильямс. Вопрос в том, как они будут себя чувствовать. В первую очередь – Ямаль, он абсолютно незаменим.