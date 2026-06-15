Пока что лучший матч ЧМ-2026! Шоу Нидерландов и Японии — четыре гола и спасение на 89-й!

Вы же не верили, что Кюрасао отберёт очки у немцев? И вряд ли что-то изменилось после того, как мяч оказался в воротах Мануэля Нойера. Но вот предположить, что японцы не дадут Нидерландам стартовать с победы на ЧМ-2026, было можно. Так в итоге и получилось.

За игрой на стадионе в Арлингтоне следили настоящие легенды нидерландского футбола. Уэсли Снейдер и Эдвин ван дер Сар в разное время доходили до полуфинала чемпионата мира. Полузащитник и вовсе остановился в шаге от итоговой победы в 2010 году. Прошло всего три минуты, а у нидерландских легенд появился повод подорваться со своих мест. Дониэлл Мален продавил защитника и пальнул с разворота — вратарь Дзион Судзуки продемонстрировал хорошую реакцию.

Это был кусочек Серии А на стадионе в Северной Америке. Мален провёл приличную вторую половину сезона в «Роме» — 15 голов в 20 матчах. Судзуки родился в США, а с 2024 года защищает ворота «Пармы». Сборная Италии в третий раз пролетела мимо чемпионата мира, однако мы нашли привязку к Серии А.

Следующего голевого момента пришлось ждать до 34-й минуты. К тому времени японский тренер Хадзимэ Мориясу регулярно строчил что-то в блокнот с флагом своей страны на обложке. Во время перерыва в середине первого тайма экс-нападающий сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой отдавал указания Райану Гравенберху. Тренерский штаб сборной Японии, в свою очередь, использовал большую тактическую доску.

А потом снова пришло время для героев из Серии А. На этот раз Мален ударил головой после стандарта — Судзуки сложился и отбил мяч перед собой. Японскому вратарю повезло, что рядом не оказалось никого из игроков в оранжевой форме. Европейцы подолгу владели мячом, а соперник нисколько этому не противился.

Япония оставила Нидерланды без победы Фото: Michael Steele/Getty Images

Азиатская команда дважды угрожала воротам сборной Нидерландов за две минуты в конце первой половины. Сначала Кэито Накамура не попал в ближний угол, но сбил бутылку с водой. В какой-то степени точный удар. Следом Дайдзэн Маэда зарядил в сетку с внешней стороны. Неплохой отрезок команды Мориясу. Прямо перед перерывом Мален снова пробил головой — получилось не очень сильно и прямо в руки Судзуки.

Японцы ушли на перерыв без единого удара в створ. У Нидерландов туда попадал только Мален. Правда, сразу три раза. Исходя из рисунка игры, можно было предположить, что нас ждёт первая нулевая ничья на турнире. Как хорошо, что почти сразу после перерыва эта догадка была уничтожена.

Сборная Нидерландов очень бодро начала вторую половину. Гол на 50-й минуте — логичное следствие активности европейцев. Его создали два игрока «Ливерпуля». Гравенберх навесил на голову ван Дейку, а тот пробил в дальний угол. Мяч рикошетом от штанги оказался за линией ворот. Первый гол ван Дейка на чемпионате мира. В 2022-м он ни разу не отличился в пяти матчах.

Вирджил ван Дейк празднует гол в ворота сборной Японии Фото: Michael Steele/Getty Images

Через семь минут сборная Нидерландов пропустила. Японцы редко атаковали до перерыва, но после пропущенного мяча результативно сбегали к воротам соперника. Всё тот же Накамура положил мяч в угол с линии штрафной площади. В первом тайме попал в бутылку с водой, во втором — в ворота. Маэда перекрывал обзор голкиперу, однако при этом избежал офсайда. Мяч, кстати, влетел в угол рикошетом от защитника сборной Нидерландов Яна Паула ван Хекке.

Счёт 1:1 продержался всего семь минут. И снова европейцам помог рикошет от штанги — Крисенсио Саммервилл классно закрутил мяч в дальний угол. Неплохо для человека, у которого до этого было всего две встречи за сборную. Поздравим Гравенберха со вторым голевым пасом. Надеюсь, вы не ушли спать после первого тайма. А если всё-таки выключили телевизор, то приготовьтесь к утренней порции троллинга.

Далее только реакция Судзуки спасла японцев после удара Коди Гакпо в ближний угол. В ответ Юкинари Сугавара направил мяч туда, где находился Барт Вербрюгген. В концовке Рональд Куман выпустил на поле ещё одного защитника — Натана Аке. Японцы прижали соперника, и их старания привели к голу. Коки Огава пробил после стандарта в голову Даити Камаде, и мяч рикошетом через перчатки влетел в верхний угол — 2:2. Что за второй тайм!

Тактика Кумана на удержание в итоге не принесла ничего хорошего. Пока что лучший матч этого ЧМ – куча голов, спасений, камбэк в конце! И я ещё раз надеюсь, что вы не отправились спать в перерыве. Кто бы мог подумать, что второй тайм получится таким крышесносным. В другой игре этой группы Швеция встретится с Тунисом.