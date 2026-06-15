Абсолютная радость в одном мгновении. Как я пережил главный момент истории сборной Кюрасао

Американский город Хьюстон находится рядом с Мексикой. Огромная часть населения – латиноамериканцы. В аэропорту и отелях надписи на двух языках – английском и испанском. Здесь матч сборной Мексики не просто собрал полную фан-зону (7500 человек), а ещё пришлось открыть для болельщиков стадион по соседству, чтобы остальные смотрели футбол уже там. Показательно, что во время матча сборной США такого ажиотажа не было и близко.

Вот и на встрече Германия – Кюрасао в городе было не особо атмосферно. В ночь перед этой игрой в барах смотрели финал НБА. А центр Хьюстона был заполнен митингующими темнокожими подростками. Их были как минимум сотни. И этот поток людей подгоняла полиция.

Никаких песен и танцев от футбольных фанатов в центре города – на глаза попадались лишь единичные болельщики, которые ходили оглядываясь. А вот уже в день матча можно было почувствовать атмосферу. Причём её создавали во многом болельщики Кюрасао.

Оказалось, они существуют!

Более того, их были тысячи. Один из фанатов говорил, что на стадионе соберётся порядка 10 тысяч поклонников сборной Кюрасао. И, судя по трибунам, так и было. Понятно, что фанатов из Германии приехало побольше, но если брать в процентном соотношении, то, возможно, это был рекорд чемпионатов мира. Всё Кюрасао – 160 тысяч человек. То есть на этот матч приехало 6,25% населения!

Фанаты сборной Кюрасао Фото: Hakan Akgun/Getty Images

Мне удалось попасть на фанатскую трибуну Кюрасао и посмотреть, как болеют поклонники самой маленькой сборной ЧМ-2026. И это оказалось отдельным впечатлением. Фанаты Кюрасао – одни из самых эмоциональных, которых я только видел. А ещё доброжелательные – аплодировали даже при объявлении состава соперников. Да и при личном общении оставались приветливыми. Ни один из болельщиков не отказался говорить на камеру.

Если фанаты сборной Германии отмечали голы семь раз, то фанаты Кюрасао праздновали все 90 минут. Каждый удачный подкат, выигранное единоборство или заработанный фол – трибуны вскрикивали и буквально ликовали. Странно прозвучит, но у Кюрасао получилось больше поводов для радости. Неизбалованные ребята. Они постоянно срывались со своих мест, реагируя на игровые моменты. Стюарду приходилось раз за разом просить всех сесть. Не особо получалось. В результате скорее фанаты Кюрасао перетянули стюарда на свою сторону – он начал аплодировать в такт скандированиям.

Когда Германия открыла счёт на шестой минуте, трибуна Кюрасао не замолчала, а начала скандировать sigui move – самый популярный заряд дня. Это смесь испанского «продолжайте» и английского «двигаться». Хотя казалось бы – в стране говорят на нидерландском. Ну а когда Кюрасао сравняло счёт… Если в мире существует абсолютная радость, то это была она. Величайший момент в истории футбола Кюрасао. Было невероятно разделить эти секунды вместе с фанатами, которые крепко обнимали в том числе и меня.

После второго гола немцев стали скандировать nada no a pasa («ничего не случилось»). Тут, кстати, отдельное спасибо обаятельной девушке в форме сборной Кюрасао, которая сидела рядом со мной и помогала с переводом. Вообще, среди болельщиков на этом секторе было больше девушек, чем мужчин. Редко такое увидишь.

Болельщики сборной Кюрасао Фото: Steph Chambers/Getty Images

Итоговый счёт – разгром. Но кого вообще волнует результат? Фанаты Кюрасао умеют наслаждаться моментом и получили свою минуту счастья. Точнее, пять минут. Гол праздновали так долго, как только возможно. Спасибо паузе на водопой (к слову, на стадионе, где всю игру не было солнца из-за закрытой крыши).

После матча удалось поговорить на пресс-конференции с главным тренером Кюрасао. Дик Адвокат тренировал сборную самой большой страны в мире, а сейчас представляет самую маленькую на ЧМ-2026. Я попросил его сравнить болельщиков из этих двух стран.

Дик Адвокат главный тренер сборной Кюрасао «В России и Кюрасао немножко разные болельщики. Как и по-разному живут люди в этих странах. К тому же в России погода не всегда хорошая, а в Кюрасао она как раз постоянно радует. Хотя тут тяжело сравнивать. На сборной Кюрасао было давление, но мы можем быть горды собой. Да, не все смогли показать свою лучшую игру, потому что есть разница в уровне по сравнению со сборной Германии. Это, в общем-то, достаточно очевидно».

Счёт 1:7 выглядит как приговор, однако, как сказали мне сразу несколько фанатов Кюрасао, они уже победили, когда попали на ЧМ-2026.