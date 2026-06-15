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Швеция — Тунис — 5:1, обзор матча 1-го тура ЧМ по футболу 2026, голы: Исак, Дьёкереш, Яири, 15 июня 2026

Топ-игроки АПЛ зарешали в матче ЧМ! Исак и Дьёкереш вывели шведов на первое место в группе
Кирилл Закатченко
Швеция — Тунис — 5:1, обзор матча
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Но был ещё и неожиданный герой встречи с Тунисом.

Победитель матча Швеция — Тунис возглавил бы таблицу группы F, поскольку Нидерланды и Япония поделили очки в крышесносной встрече. Команда Грэма Поттера успешно стартовала во многом благодаря игре дуэта звёздных форвардов из АПЛ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7'     2:0 Исак – 30'     2:1 Рекик – 43'     3:1 Дьёкереш – 59'     4:1 Сванберг – 84'     5:1 Аяри – 90+6'    

Команды забили в первой половине три мяча на двоих. Шведы начали бодро — повели 2:0 к 30-й минуте. Сначала Ясин Аяри оказался первым на отскоке и классно пробил из-за пределов штрафной площади. Вратарь сборной Туниса Абдельмухиб Шамах был не на ленточке, поскольку перед этим выгреб мяч из-под ног у Александера Исака. Любопытно, что у Аяри есть тунисские корни по линии отца. В связи с этим полузащитник отказался от празднования.

Второй гол — следствие индивидуального мастерства Исака. Нападающий «Ливерпуля» получил пас от Виктора Дьёкереша, удрал к чужим воротам, сместился с фланга в центр и пробил голкипера. Кажется, в этом эпизоде Шамах мог сыграть надёжнее. Но Исак сделал всё чётко.

Шведы разгромили Тунис

Шведы разгромили Тунис

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впрочем, африканская сборная реанимировала интригу перед перерывом. Атака вторым темпом после аута завершилась забросом Ханнибала Межбри на голову Омару Рекику. Защитник кивнул в дальний угол — голкипер Кристоффер Нордфельдт не выручил. Этот гол оставил шансы Тунису на спасение.

Однако африканская сборная сама всё испортила. На 59-й минуте Эллиес Скири грубо ошибся у своей штрафной площади. Футболист сборной Туниса завозился с мячом, чем воспользовался Исак. Александер обокрал соперника и выел Дьёкереша на ударную позицию. Форварду «Арсенала» оставалось пробить мимо голкипера — он справился с этой задачей. Сначала Виктор ассистировал на Исака, а потом — наоборот.

Виктор Дьёкереш Подробнее

В концовке забил и вышедший на замену Маттиас Сванберг. Сначала судейская бригада отменила гол из-за офсайда. Однако арбитры разглядели на повторе микроскопическое касание пяткой Исака. Именно от него мяч отскочил к Сванбергу, который к тому моменту уже был в правильном положении. Получается, Александер забил и отдал два результативных паса. Дьёкереш сыграл немного скромнее — забитый мяч и голевая передача.

На шестой добавленной минуте африканцы снова ошиблись на своей половине поля, и соперник наказал. Яири роскошно попал с дальней дистанции — дубль в первом матче на ЧМ. Этот матч парень запомнит надолго! Шведы разгромили соперника и возглавили таблицу группу. Во 2-м туре они сыграют с Нидерландами, а Тунис — с японцами.

Когда пройдут следующие матчи Швеции и Туниса? Календарь ЧМ
Таблицы групп ЧМ-2026
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Новости. Футбол
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