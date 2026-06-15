«Мы — аутсайдеры». Постаревшие легенды и крутая молодёжь вытащат Бельгию в плей-офф ЧМ?

Команда уже не та — и это признаёт даже главный тренер.

Команда Руди Гарсии начинает свой путь на ЧМ-2026 с матча с Египтом в Сиэтле. Бельгийцы спокойно прошли отбор – ни одного поражения в восьми матчах и разность мячей 29:7. Но уже очевидно, что от былой Бельгии остались только воспоминания и возрастные лидеры.

Это признаёт и сам тренер. «Прежде всего мы хотим пройти групповой этап, что было бы улучшением по сравнению с 2022 годом, а дальше посмотрим, – говорит Гарсия. – Всё будет зависеть от соперников, с которыми мы столкнёмся. Но главное не выбыть из борьбы до Нью-Йорка. Мы больше не та страна, которая шесть лет возглавляла рейтинг ФИФА. Мы – аутсайдеры, и это нормально. Я привык к таким ситуациям».

Неужели Бельгию настолько отдалилась от своего прайма? Разбираемся вместе.

Вратари и оборона – Куртуа вернулся, старички ушли (но не все)

Главное достижение Руди Гарсии – он вернул в сборную Тибо Куртуа, который поругался с Доменико Тедеско. Из-за конфликта с бывшим тренером «Спартака» голкипер «Реала» пропустил Евро-2024.

На подмене есть Сенне Ламменс из «МЮ» – один из лучших вратарей прошедшего сезона АПЛ. Хороший год в чемпионате Франции провёл Майк Пендерс из «Страсбурга» (принадлежит «Челси»).

Прежняя оборона с Яном Вертонгеном и Тоби Альдервейрельдом ушла в прошлое. Настало время новых героев. Правда, их уровень вызывает вопросы. Пару в центре обороны составят Зено Дебаст из «Спортинга» (у него крутой первый пас) и Артур Теате из «Айнтрахта». За левый фланг защиты отвечает ультраатакующий Максим Де Кёйпер из «Брайтона». На правом краю будет бегать 34-летний Тома Мёнье – вот он как раз из «золотого» состава.

Футболисты сборной Бельгии Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Смена поколений вроде бы должна прокачивать молодых. Но мы видим, что в заявке сборной Бельгии есть 33-летний Брандон Мехеле из жутко симпатичного «Брюгге». Однако свежие ребята всё-таки доехали до ЧМ – Кони де Винтер из «Милана» и Натан Нгой из «Лилля». А также Йоакин Сейс из того же «Брюгге» (5+8 по системе «гол+пас» в 55 матчах сезона во всех турнирах) – в случае чего подменит Де Кёйпера. Ну и не забываем про универсального Тимоти Кастаня из «Фулхэма» – может сыграть как слева, так и справа.

Первая хорошая новость: у Бельгии техничная линия обороны (а когда было по-другому?). Вторая хорошая новость: Гарсия понял, что Ваут Фас не футболист. Плохая новость: никто не знает, какой набор защитников будет самым оптимальным для старта. Здесь нет звёзд.

Витсель и Де Брёйне – снова в деле

Аксель Витсель и Кевин Де Брёйне в сборной Бельгии Фото: Dirk Waem/Zuma/ТАСС

Полузащита – сильнейшее звено сборной Бельгии. 37-летний Аксель Витсель едет на свой уже седьмой крупный турнир сборных. В последнее время он часто играет в центре обороны, поэтому держим в голове такую опцию. Но вообще, Витсель вряд ли наберёт большое количество сыгранных минут.

А вот Кевин Де Брёйне всё ещё важен для Бельгии. Рыжий гений опять боролся с болячками – бодро начал в «Наполи», однако потом сломался до весны. Вернулся и успел немного набрать форму перед ЧМ. Статистика в сезоне – 5+4 в 21 матче во всех турнирах. Впрочем, даже поломанный и постаревший КДБ держит на себе 90% созидательного потенциала сборной. Ждём вкусные передачи в его исполнении. Главное – без травм.

В опорной зоне – мощный дуэт из «Астон Виллы». Юри Тилеманс отвечает за продвижение мяча и контроль общего темпа. Амаду Онана – за физику и разрушение (есть альтернатива в лице Николаса Раскина из «Рейнджерс»). Интересная опция – 33-летний Ханс Ванакен. Ещё один ветеран из «Брюгге». Долгое время был вне радаров сборной, но с годами раскрылся, как Роман Широков.

На бумаге треугольник Онана – Тилеманс – Де Брёйне выглядит сильно. Вопрос только в общей свежести.

Лукаку и очень опасные фланги

По краям атаки ждём ещё одну пару из АПЛ. Жереми Доку разыгрался под конец сезона и какое-то время держал «Сити» в чемпионской гонке. Леандро Троссард стал чемпионом с «Арсеналом» и добрался до финала ЛЧ. Тут хорошая глубина – Шарль Де Кетеларе из «Аталанты» и Алексис Салемакерс из «Милана» будут разгоняться со скамейки.

Интересно, как проявит себя вингер Диегу Морейра из «Страсбурга» – сильно вырос за год и заслуженно получил место в заявке.

Главной ударной силой в нападении остаётся Ромелу Лукаку. В прошедшем сезоне он почти не играл – провёл менее 40 минут на поле в Серии А, забил «Вероне» (2:1), лечился всё остальное время. Однако для сборной Бельгии Лукаку – почти священный человек. Поэтому поехал на ЧМ. Его состояние вызывает большие вопросы. Но сам Ромелу уже ответил критикам – забил Хорватии в товарищеском матче (2:0), отдал голевую в игре в Тунисом (5:0).

На счету Лукаку уже 90 мячей за Бельгию. Только вот до сих пор перед глазами его промахи на ЧМ-2022. Забавно, что на этой позиции у форварда «Наполи» просто нет альтернатив. Только Матиас Фернандес-Пардо из «Лилля» и упомянутый выше Де Кетеларе. За долгие годы бельгийский футбол так и не подарил миру новую премиальную «девятку». Таким человеком мог бы стать Луа Опенда, но он растворился в «Ювентусе».

Мимо заявки

Опорник Ромео Лавиа из «Челси» играет только по праздникам. В стабильном состоянии точно попал бы на чемпионат мира. Про Опенда уже было выше.

Вингера «Лиона» Малика Фофана весь год мучили болячки. Поскольку он не Лукаку – на ЧМ не взяли. Помните, был такой Миши Батшуайи (27 голов за сборную)? Ему всего 32, но в прошедшем сезоне Миши совсем потерялся из-за травм и набрал жалкие 134 минуты за «Айнтрахт» в Бундеслиге.

Сквозь крепкую вратарскую линию до ЧМ не добрался надёжный Матц Селс из «Ноттингем Форест».

Прогноз на ЧМ

Руди Гарсия сделал Бельгию довольно прагматичной – здесь нет интенсивного прессинга, команда делает ставку на быстрые фланговые прорывы. Де Брёйне в роли свободного художника, Лукаку в качестве якоря. Увы, такой футбол выглядит слишком предсказуемым. Кажется, Бельгия остановится на ранних стадиях плей-офф.