«Это важно для отца. Для меня – весело». Автор дубля на ЧМ огорчил историческую родину!

Сборной Швеции потребовалось всего семь минут, чтобы забить первый для себя мяч на чемпионате мира. Европейцы трижды могли отличиться в одной атаке. Сначала здорово сыграл вратарь Абдельмухиб Шамах, потом его подстраховал защитник. Но в третьем случае никто не спас после удара Ясина Аяри из-за пределов штрафной.

Футболист сборной Швеции отказался от празднования гола. Почему так? Аяри родился в Швеции в семье тунисца по происхождению. Сейчас полузащитнику 22 года. В 2022-м он мог выступать на чемпионате мира в Катаре. Отец Ясина подчеркнул, что сборная Туниса предлагала игроку место в заявке на ЧМ-2022.

«Я хотел, чтобы сын играл за сборную Швеции. Ясин должен чувствовать, что отдаёт должное стране, которая заботилась о нём. Сын хотел играть за сборную Туниса, но я попросил его представлять Швецию, поскольку именно эта страна приняла его и воспитала. Это был его долг — отплатить тем же», — говорил отец хавбека в интервью Aftonbladet.

«Невероятно, что Тунис оказался в нашей группе, — удивлялся Ясин перед чемпионатом мира. — В составе этой команды хорошие футболисты. Они привлекли несколько игроков из Европы, у которых есть тунисские корни. Я играл за шведские сборные с детского возраста. Вполне естественно, что решил выступать за национальную команду этой страны. Невероятно, что мы оказались в одной группе. Вот это совпадение! Впрочем, думаю, это важно для отца и его семьи. Для меня это будет весело».

Ясин Аяри Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши отметил, что уважает выбор футболиста: «Он сделал выбор, я очень уважаю его. Это очень хороший футболист. Мы пожелаем ему удачи, но сделаем это уже после финального свистка».

Аяри перебрался в академию шведского АИКа, когда ему было восемь лет. В начале 2023 года английский «Брайтон» купил полузащитника за € 4 млн. После этого Ясин сгонял в две аренды («Ковентри», «Блэкберн»), а в прошедшем сезоне провёл 29 матчей в АПЛ. Сейчас молодого игрока оценивают в € 35 млн.

В январе 2023 года Ясин дебютировал за сборную Швеции. С того момента полузащитник провёл 22 матча, включая игру с Тунисом, и забил пять мячей. Во встрече с африканской командой Аяри сделал дубль — второй гол оформил красивым дальним ударом в добавленное время.

Кстати, у Ясина есть младший брат Таха, который играет за АИК. Он выступал за шведские сборные разных возрастов, но пока не приезжал в первую команду. Тренер сборной Туниса Лямуши уже обратил на него внимание. Не исключено, что в будущем младший брат Аяри всё-таки окажется в африканской команде.

«Я знаю брата Ясина, — признался Лямуши. — Многие тунисские футболисты живут в Европе и выступают в ведущих лигах. Я делаю выбор только в пользу лучших доступных футболистов, даже если они родились в Швеции».

Любой крупный турнир открывает новые имена. Ясин Аяри ярко проявил себя в первом матче. Теперь любопытно, как он сыграет дальше. Есть хорошие шансы повысить трансферную стоимость.