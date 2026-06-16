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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 16 июня 2026, Франция — Сенегал, Иран, Новая Зеландия, Уругвай

Колоритнейшие Франция, Сенегал и Уругвай начинают путь за трофеем. 6-й день ЧМ-2026 — LIVE
Никита Паглазов Максим Пахомов
,
6-й день ЧМ-2026 — LIVE
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Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 16 июня, на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике состоятся три встречи группового этапа. Саудовская Аравия сыграет с Уругваем, Иран встретится с Новой Зеландией, а Франция зарубится с Сенегалом в главном матче дня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уругвай хоть и не относится к числу фаворитов турнира, но из группы выходить, конечно, обязан. И если с Испанией, возможно, будет битва за первое место, то у Саудовской Аравии свои планы – ей бы стать третьей и выйти по дополнительным показателям в плей-офф. Интересно, что команды уже встречались на ЧМ – это было в 2018 году в России. Тогда южноамериканская сборная минимально победила.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Не начался
Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Иран и Новая Зеландия явно разыграют третье место в группе с Египтом и Бельгией. Да, при определённых обстоятельствах те или другие могут занять второе место. Но будем реалистами – третья строчка тоже будет за счастье. Гигантский шаг к этому сделает победитель матча, если он, конечно, будет.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча Франции и Сенегала – это что-то на первоклассном. У части французских футболистов есть сенегальские корни, а весомая составляющая африканской команды так или иначе прошла через систему футбола своего сегодняшнего европейского оппонента. Короче говоря, пересечений масса. При этом в официальных матчах сборные никогда прежде не встречались.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Главные материалы прошедшего дня Составы Уругвая и Саудовской Аравии! Ждём гола Вальверде?
Live Максим Пахомов

Главные материалы прошедшего дня

Получилось достаточно насыщенно: стартовали ночью по Москве, закончили к полуночи. Сначала резвилась Швеция, потом была сенсация от Кабо-Верде, и, наконец, старт Бельгии.

Тунис так вообще тренера уволил:
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00:33 Максим Пахомов

Составы Уругвая и Саудовской Аравии! Ждём гола Вальверде?

Всем добрый ночи! До игры Уругвая и Саудовской Аравии меньше получаса, так что вот вам стартовые составы:

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Амри, Аль-Харби, Аль-Хайбари, Аль-Давсари, Аль-Джуваир, Канно, Аль-Шамат, Аль-Бурайкан.

Уругвай: Муслера, Варела, Оливера, Араухо Вильчес, Касерес, Винья, Вальверде, Бентанкур, Угарте, Виньяс, Нуньес.

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Новости. Футбол
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