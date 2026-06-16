Колоритнейшие Франция, Сенегал и Уругвай начинают путь за трофеем. 6-й день ЧМ-2026 — LIVE

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Сегодня, 16 июня, на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике состоятся три встречи группового этапа. Саудовская Аравия сыграет с Уругваем, Иран встретится с Новой Зеландией, а Франция зарубится с Сенегалом в главном матче дня.

Уругвай хоть и не относится к числу фаворитов турнира, но из группы выходить, конечно, обязан. И если с Испанией, возможно, будет битва за первое место, то у Саудовской Аравии свои планы – ей бы стать третьей и выйти по дополнительным показателям в плей-офф. Интересно, что команды уже встречались на ЧМ – это было в 2018 году в России. Тогда южноамериканская сборная минимально победила.

Иран и Новая Зеландия явно разыграют третье место в группе с Египтом и Бельгией. Да, при определённых обстоятельствах те или другие могут занять второе место. Но будем реалистами – третья строчка тоже будет за счастье. Гигантский шаг к этому сделает победитель матча, если он, конечно, будет.

Встреча Франции и Сенегала – это что-то на первоклассном. У части французских футболистов есть сенегальские корни, а весомая составляющая африканской команды так или иначе прошла через систему футбола своего сегодняшнего европейского оппонента. Короче говоря, пересечений масса. При этом в официальных матчах сборные никогда прежде не встречались.