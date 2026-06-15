Такого в истории ЧМ ещё не было! Почему Тунис увольняет тренера после первого же матча

Очевидно, Сабри Лямуши хотел остаться в справочниках чемпионата мира не в таком качестве. Как сообщает журналист Ромен Молина, главный тренер сборной Туниса был уволен после поражения в 1-м туре от Швеции (1:5). А добавляет парадоксальности этой ситуации тот факт, что тренер руководит сборной только с января. То есть федерации потребовалось полгода и один разгром, чтобы понять: с этим специалистом им не по пути.

А как Лямуши возглавил сборную?

Всё началось ещё в январе, когда Федерация футбола Туниса после вылета в 1/8 финала Кубка Африки уволила тренерский штаб во главе с Сами Трабелси. Эта история совсем не понравилась болельщикам. И дело не в том, что у тренера была большую популярность (его в родной стране приговорили к тюремному сроку за финансовые махинации), а в том, что федерация за время отбора ЧМ-2026 сменила пять тренеров. Причём увольнения некоторых никак не объяснялись. Зато всем со стороны было очевидно, что руководители местного футбола принимают хаотичные решения, которые точно не идут на пользу делу.

Сабри Лямуши Фото: EDUARDO LIMA/EPA/ТАСС

В итоге новым тренером стал этнический тунисец Сабри Лямуши. Его назначение приняли без энтузиазма. Выдающихся тренерских достижений у него не было, вместо Туниса он предпочёл сборную Франции, так что в соцсетях его и вовсе называли «французским шпионом».

Результаты при Лямуши тоже не давали надежды на хорошее будущее: в товарищеских матчах – победа над Гаити (1:0), поражения от Австрии (0:1) с Бельгией (0:5) и ничья с Канадой. Однако руководство федерации сохраняло спокойствие вплоть до встречи, которая прошла в ночь с 14 на 15 июня.

Оправдания Лямуши, критика болельщиков и драка после матча

Тунис без шансов лёг в матче со Швецией. Уже к 60-й минуте они пропустили три мяча, а потом шведы завершили разгром. Вратарь сделал всего один сейв, став худшим игроком встречи, оборона раскладывалась, атаки, по сути, не было, даже несмотря на один забитый гол.

Футболисты Швеции празднуют! Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но вместо того, чтобы взять вину на себя, главный тренер скинул её на команду: «Причина поражения – индивидуальные ошибки. Они были ужасны и непростительны. Шведы воспользовались всеми шансами. Мы неплохо начали второй тайм, однако надолго нас не хватило. Повторюсь, индивидуальные ошибки сломали наш план. Нам нужна лучшая сплочённость между линиями. Сейчас этого не хватает».

Однако волну недовольства в соцсетях и на трибунах было уже не остановить. Всё же это самое крупное поражение Туниса в истории чемпионатов мира. Лямуши называли мошенником и призывали уйти в отставку. Недовольство шло в том числе на трибунах. Это, видимо, взбесило сына главного тренера, который не имеет должности в штабе, но постоянно находится рядом. Как сообщила тунисская радиостанция, он подрался с одним из болельщиков после финального свистка. Это, видимо, окончательно добило доверие к тому, что всё будет хорошо.

И кто следующий тренер?

Очевидно, федерации придётся выбирать из тех, кто сейчас в штабе. Вариант первый – Вахби Хазри, бывший нападающий сборной и участник двух чемпионатов мира. Он завершил карьеру только в декабре прошлого года, а сразу после вошёл в тренерский штаб Лямуши. И в федерации якобы видят в нём человека, который сейчас способен объединить игроков и спасти страну от итогового позора на турнире.

Ещё один вариант – назначение технического директора сборной Мондера Кебайера. Он уже возглавлял Тунис и имеет соответствующий опыт. Вскоре мы всё узнаем. Следующий матч Тунис проведёт 21 июня с Японией.