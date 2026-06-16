Франция — единственный участник ЧМ-2026 без слабых мест? И с весомым аргументом на победу

В дело вступает один из главных фаворитов турнира — сборная Франции. Сегодня, 16 июня, она сыграет с крепкой сборной Сенегала, в составе которой до сих пор зажигает Садио Мане. Если вы провели последние два года в спячке, самое время познакомиться с обновлёнными французами.

Этот ЧМ станет последним для Дешама — уходит из сборной после 14 лет работы

Дидье Дешам возглавляет команду с 2012 года — подобрал её после разочарований на ЧМ-2010 (не вышла из группы) и Евро-2012 (вылет в первом раунде плей-офф от испанцев). За это время тренер вывел французов в финал домашнего Евро-2016 и выиграл ЧМ-2018 в России. Последний поход за Кубком мира, в 2022-м, закончился серебряными медалями — тогда уступили в серии пенальти аргентинцам. Не помог даже хет-трик Мбаппе. На Евро-2024 остановились в полуфинале – следовательно, взяли бронзу.

Для Дешама это «последний танец»: он давно объявил, что уйдет из команды по окончании турнира. Несмотря на стабильные выступления, у тренера есть и критики. Основой для Дидье всегда являлась оборона: в рамках отбора на ЧМ французы пропустили всего четыре мяча. Кто-то считает, что они слишком прагматичны. Могли выступать ярче, учитывая россыпь атакующих игроков. Однако когда нужно, игроки делают шоу: великие матчи с аргентинцами на последних ЧМ, противостояние с испанцами на последнем Евро.

За два года карьеру в сборной завершили две легенды группы атаки — Оливье Жиру и Антуан Гризманн. На смену им пришло новое поколение талантов, но для системы Дешама эти двое были уникальными игроками. Жиру классно играл форварда-таргетмена, примагничивал к себе центральных защитников и выделял кислород для прорывов Мбаппе — у них образовался великолепный союз. Гризманн — одна из самых тонких «девяток»-плеймейкеров поколения. То есть Дешаму пришлось переформатировать атаку после ухода лидеров.

Дидье Дешам Фото: Alex Grimm/Getty Images

Практически все 12 лет Дешам использовал схему 4-3-3 либо 4-2-3-1. Лишь отборочный турнир ЧМ-2026 провели как раз со вторым вариантом, его и будут использовать в Северной Америке.

У французов проглядывается непроходимая оборона

Неоспоримый первый номер — Мик Меньян. Его кандидатура и ранее была очевидной: он сразу заменил Уго Льориса и отыграл в основе немецкий Евро. А в сезоне-2025/2026 творил магию в Серии А: пропустил на девять мячей меньше ожидаемого и до последнего тащил нафталинового Макса Аллегри с его подобием футбола в Лигу чемпионов.

Прикрывать вратаря будет пара защитников Юпамекано — Салиба, которые прекрасно осваивают большие пространства при высоком прессинге. Если по центрдефу «Баварии» не было никаких сомнений, то Вильям рисковал пропустить турнир из-за травмы спины. Обошлось. В «Арсенале» он играет как лучший защитник планеты, но это благодаря связке с Габриэлом — бразилец в отрыве от Салиба не особо порадовал в недавнем матче с марокканцами. Сможет ли Вильям перенести высокий уровень в сборную — вопрос интересный.

На правом фланге – безальтернативный Жюль Кунде. Вообще-то, он дебютировал в футболе как центральный защитник. Но со временем адаптировался и котируется как один из лучших фулбеков Европы: не даёт в атаке каких-либо топ-качеств, зато эталонно страхует партнёров. Такой игрок и нужен Дешаму справа — когда-то на его месте бегал Павар и тоже предпочитал действовать в клубах ближе к своим воротам.

Вильям Салиба и Деотшанкюль Юпамекано Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Слева есть над чем задуматься. Там могут сыграть и Люка Динь, и Лукас Эрнандес. Вероятнее всего, предпочтение отдадут другому Эрнандесу — Тео. В «Милане» он был одним из лучших атакующих защитников планеты, поэтому недавний переезд в Саудовскую Аравию не смущает Дешама. Динь — игрок схожего профиля, а вот парижский Эрнандес больше похож на Кунде. То есть скорее домосед, нежели креативный бровочник.

Цепкая полузащита, но без особого креатива

Здесь снова не обошлось без громких имён. Дуэт опорников должны составить Тчуамени и Рабьо. Орельен — прямая замена Канте, только более устрашающий за счёт габаритов. Будет бегать по всему полю и отнимать мяч. А затем забрасывать его в атаку либо передавать Рабьо. Адриен гораздо лучше чувствует себя на мяче, что добавит контроля в центре и поможет с розыгрышами.

Орельен Тчуамени и Адриен Рабьо Фото: Sergio Ruiz/Imago/ТАСС

В заявку также включены Ману Коне, Уоррен Заир-Эмери и любимый всеми Н'Голо Канте. Единственное, что может слегка смутить в этом наборе – нет топового плеймейкера. Все больше сосредоточены на игре без мяча. Есть Рабьо, Коне и Заир-Эмери, у которых неплохая культура паса, но до конкурентов из Нидерландов или Испании им далековато.

Безумный атакующий набор

С другой стороны, все топ-плеймейкеры отправлены в атаку. Там сумасшедший набор: крутых нападающих и вингеров хватит на три полноценные сборные. Но в старте будут играть Майкл Олисе, Усман Дембеле, Маркус Тюрам и Мбаппе.

Два года назад Майкл был обычным талантом из «Кристал Пэлас», а теперь дорос до одного из лучших футболистов планеты, о котором мечтает Флорентино Перес. В прошедшем сезоне выбил сумасшедшие 22+28 во всех турнирах и стал претендентом на «Золотой мяч». Олисе прекрасен в дриблинге, но его главная сила в передачах и видении поля.

Дембеле в этом сезоне был не так ярок, как в прошлом, однако всё равно оказался крайне полезен. Усман из ленивого скандалиста времён «Барселоны» превратился в одного из самых разносторонних и работоспособных нападающих Европы. Если раньше он был знаком нам как игрок правого края, то теперь может сыграть и «ложную девятку», и полноценную «десятку».

Слева, вероятнее всего, стартует Тюрам. В «Интере» он привык играть нападающего, но в дуэте с Лаутаро Мартинесом. Требования к Маркусу схожи с игрой на фланге, он часто смещается на левый край для поддержки латералей или начинает оттуда и прорывается в штрафную.

Килиан Мбаппе Фото: Franco Arland/Getty Images

В центре нападения теперь играют не форварды-ориентиры вроде Жиру и Коло Муани, а Мбаппе. Килиан прочно переквалифицировался в центрфорварда благодаря «Реалу». Чувствует себя неплохо: в этом сезоне забил 42 мяча во всех турнирах за клуб. Скорее всего, так сборная будет чувствовать себя надёжнее при потере мяча. «Я уже сказал: Килиан будет играть в центре. Это результат долгих размышлений», — отвечал Дешам.

Держим в уме наличие и других монстров. Райан Шерки не только не потерял в магии при Хосепе Гвардиоле, но и обрёл стабильность. Он как раз из тех «уличных» футболистов, которых мы все так обожаем. Есть молниеносная фланговая пара Дезире Дуэ — Брэдли Баркола. Хотя форма второго в последнее время пугает: он всё так же быстр, но неубедителен в завершении и как будто не прогрессирует. А если сборной понадобится адресат для навесов, наготове прыгучий победитель Лиги конференций Жан-Филипп Матета из «Кристал Пэлас». Рядом есть и Магнес Аклиуш из «Монако», однако вряд ли он получит много игрового времени. Хотя Магнес, безусловно, очень талантлив.

Главная звезда

Очевидно, это Мбаппе. Хотя к Килиану теперь много претензий. Он по-прежнему очаровывает результативностью в «Реале», но пока это не привело к крупным трофеям. Плюс к нему приклеилось звание «диктатора». По слухам, Мбаппе рассорился с Винисиусом и другими лидерами мадридцев, не жаловал Хаби Алонсо с Альваро Арбелоа. А ещё отказался начинать прошлое «эль класико» на скамейке запасных. Но это опять-таки слухи. В сборной Килиана очень любят, ради страны он готов пробежать пару лишних километров и побороться за мяч.

Мимо заявки

Обиднее всего за Уго Экитике. Француз — светлое пятно в кризисном «Ливерпуле» Арне Слота, хотя прошлым летом казался самым спорным трансфером. В итоге же забил 17 мячей во всех турнирах. Уго точно бы разнообразил атаку сборной, однако повредил ахилл в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Также в сборную из-за не самой убедительной формы не вызваны Эдуарду Камавинга, Коло Муани, Павар, Кристофер Нкунку и Люка Шевалье.

Прогноз на ЧМ

Вылет из турнира до полуфинала будет считаться провалом: французы едут исключительно за титулом. В том числе чтобы достойно проводить Дешама. У команды есть все ингредиенты для победы.