Топ-события вторника: матч Ирана в США, Франция — Сенегал и теннис

За чем следить 16 июня: Саудовская Аравия — Уругвай, Рублёв и Медведев в Галле, а ещё Калинская против Свитолиной в Берлине!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Саудовская Аравия — Уругвай, ЧМ-2026, группа H, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: повторят ли команды результат с ЧМ-2018?

В 2018 году обе сборные оказались в одной группе ЧМ со сборной России. Уругвай и Саудовская Аравия сыграли друг с другом во 2-м туре — южноамериканцы победили со счётом 1:0 благодаря голу Луиса Суареса. На этот раз нападающий не попал в итоговую заявку своей сборной. Уругвайцы проиграли четыре раза в шести прошлых матчах. Саудовцы ни разу не победили в пяти предыдущих встречах. Как мы видим, обе команды не радуют результатами. Кто изменит ситуацию в лучшую для себя сторону?

Уругвайцы добирались не без приключений: Cборная Уругвая задержалась с прибытием на матч ЧМ из‑за запрета на посадку в США — TA

⚽️ 4:00: Иран — Новая Зеландия, ЧМ-2026, группа G, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сделает ли Иран шаг на пути к историческому выходу в плей-офф?

Сборную Ирана справедливо считают одной из сильнейших сборных Азии. Однако она ни разу не выходила в плей-офф чемпионата мира. Нынешний формат позволяет рассчитывает на изменение ситуации в лучшую сторону. Первого соперника нельзя назвать грозным. Новая Зеландия спокойно выиграла отбор, но там у неё не было конкуренции. Кстати, команда потерпела шесть поражений в восьми предыдущих товарищеских матчах. Иран, в свою очередь, одержал три победы подряд.

🎾 11:00*: Элина Свитолина (Украина, 6) — Анна Калинская (Россия), Берлин, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится первая встреча Свитолиной и Калинской на траве?

Россиянка Анна Калинская (№20 рейтинга WTA) начнёт этот травяной сезон матчем с Элиной Свитолиной (№8), для которой грядущая встреча тоже станет первой в году на этом покрытии. Друг с другом девушки играли четыре раза, трижды побеждала Свитолина. При этом никогда ранее спортсменки не встречались на траве.

🎾 14:00*: Андрей Рублёв (Россия, 8) — Хуберт Хуркач (Польша, SR), Галле, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: Рублёв готов переиграть Хуркача впервые за четыре года?

Андрей Рублёв (№13 рейтинга ATP) начнёт травяной сезон встречей с Хубертом Хуркачем (№103). Парни хорошо знакомы друг с другом — грядущий поединок станет седьмым в истории их личных встреч. В ней лидирует поляк (4-2). Россиянин в этом противостоянии в последний раз побеждал в Индиан-Уэллсе аж четыре года назад.

🎾 17:30*: Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Даниил Медведев (Россия, 4), Галле, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Медведев начнёт защиту очков в Галле?

Даниил Медведев (№7) на турнире серии ATP-500 в Галле защищает 330 очков за прошлогодний финал. Первым на пути россиянина встанет аргентинец Томас Мартин Этчеверри (№30). Ранее друг с другом парни на корте не встречались.

⚽️ 22:00: Франция — Сенегал, ЧМ-2026, группа I, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмут ли французы реванш за поражение на ЧМ-2002?

Французов называют одними из главных фаворитов в борьбе за золото чемпионата мира. Букмекеры считают, что только у испанцев шансы на итоговой успех выше. Сенегал в начале года стал победителем Кубка Африки, однако спустя несколько недель чемпионом объявили Марокко. Соперники встречались друг с другом всего один раз. В 2002 году сенегальцы обыграли французов (1:0) в матче открытия чемпионата мира. Оформят ли африканцы ещё одну сенсацию?