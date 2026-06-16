Холанд и Эдегор не единственные звёзды Норвегии. Сборная просто напичкана талантами!

Сборная Норвегии – одна из команд, способных приятно удивить на чемпионате мира. В составе есть сразу две суперзвезды – Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор. Но и без них у норвежцев подбирается классный состав. Правда, не все футболисты получают много внимания. Исправляем ситуацию и рассказываем о теневых лидерах сборной Норвегии.

Сандер Берге, полузащитник

Сандер Берге Фото: Vincent Carchietta/Getty Images

Берге – один из самых опытных футболистов сборной Норвегии. К 28 годам у полузащитника набралось уже 66 матчей за команду. Также у Сандера огромный бэкграунд выступлений в Англии. Он играл за «Шеффилд Юнайтед», а в 2024 году перебрался в «Фулхэм». Полузащитник действует в опорной зоне, но при этом способен подняться выше. Берге обладает всеми навыками современного игрока центра поля: неплохо разрушает, физически силён (195 см), имеет хороший пас. Сандер незаменим для системы тренера норвежцев Столе Сольбаккена.

Юлиан Рюэрсон, защитник

Если вы хотите найти неожиданный вариант для ставки на ЧМ-2026, то ловите интересную статистику. За прошедший сезон Бундеслиги защитник дортмундской «Боруссии» Рюэрсон оформил 15 ассистов. Только представьте, на что Юлиан способен в сборной, учитывая, что у Норвегии впереди есть Холанд и Сёрлот… Пойдёт на звание лучшего ассистента чемпионата мира?

Юлиан действует на правом фланге. В «Боруссии» он выступает как латераль, в сборной же начинает чуть ниже. Но всё равно обожает подключаться к атаке и круто навешивает и простреливает. За восемь отборочных матчей ЧМ-2026 Рюэрсон оформил четыре ассиста. Сколько голевых передач будет уже в финальном турнире?

Эрьян Нюланд, вратарь

Эрьян Нюланд Фото: Vincent Carchietta/Getty Images

35-летний Нюланд провёл уже 71 матч за сборную Норвегии. Опыт голкипера точно поможет ему успокоить защиту в трудные моменты. Хотя есть опасения по форме Эрьяна: в прошлом сезоне он провёл всего семь матчей за «Севилью». Если бы Никита Хайкин сумел поехать на турнир, то вполне мог бы стать основным. Однако ставка на турнире будет именно на Нюланда. Хотя в квалификации у вратаря была хорошая статистика: всего пять пропущенных мячей в восьми встречах и четыре «сухаря».

Александр Сёрлот, нападающий

Третий футболист сборной Норвегии по звёздности. В нынешнее трансферное окно Сёрлот должен перейти из «Атлетико» в «Ювентус»: Фабрицио Романо сообщил, что туринцы достигли соглашения по контракту с форвардом. Так что на турнире у Александра будет дополнительная мотивация показать себя, чтобы приехать в Италию в статусе основного нападающего. А игровые минуты 30-летний футболист точно получит: он выходил в старте во всех восьми матчах отбора, в которых забил пять мячей. Физическая сила (195 см, 90 кг) в сочетании с неплохой техникой и скоростью делают из Сёрлота ещё одну угрозу для соперника. Так что Холанду точно не будет одиноко в атаке!

Кристоффер Аер, защитник

Кристоффер Аер Фото: Vincent Carchietta/Getty Images

В начале 2020-х Аер был одним из самых перспективных центральных защитников Европы. В 2021-м Кристоффер уехал в «Брентфорд», где и выступает до сих пор. До топ-клуба норвежец так и не добрался, но выступления в АПЛ и за сборную – тоже круто. Тем более в национальной команде Аер железно основной футболист. У него набралось уже 52 матча за Норвегию. Нет сомнений, что и на ЧМ-2026 198-сантиметровый гигант будет важнейшим элементом обороны.

Антонио Нуса, полузащитник

Один из самых перспективных вингеров Европы. С лета 2024-го Антонио выступает за «РБ Лейпциг». Да, в плане результативности Нуса не так выделяется: всего пять мячей и четыре ассиста в 35 встречах сезона-2025/2026. Однако норвежец – второй игрок Бундеслиги в прошлом чемпионате по количеству успешных обводок (68, больше только у его партнёра Яна Диоманда). Даже выше Майкла Олисе и Луиса Диаса!

У Антонио всё ещё большой потенциал для роста. А на ЧМ-2026 он способен выступить так, что уже этим летом в «РБ Лейпциг» придут с многомиллионым предложением. У Нусы, кстати, классная статистика за сборную – восемь голов и девять ассистов в 24 встречах!

Давид Мёллер Вольфе, защитник

Давид Мёллер Вольфе Фото: Vincent Carchietta/Getty Images

Вольфе – основной левый защитник сборной Норвегии. Прошлым летом 23-летний футболист сменил «АЗ Алкмар» на «Вулверхэмптон». Но в АПЛ Вольфе не смог стать основным, проведя всего 1048 минут на поле и вылетев с клубом в Чемпионшип. А вот в сборной в Давида верят сильнее. Тем более Вольфе крайне полезен при построении атак. В отборочном турнире ЧМ-2026 защитник успел забить сам (Израилю) и оформить два ассиста (с Молдавией и Эстонией). Так что фланги Норвегии Вольфе — Рюэрсон способны нас приятно удивить на чемпионате мира! А Давид в перспективе может перебраться в команду посильнее: вряд ли у него есть сильное желание меситься с «Вулвз» в Чемпионшипе. Но многое зависит от его выступления на ЧМ-2026.

Оскар Бобб, полузащитник

В отборочном цикле ЧМ-2026 Бобб не так часто выходил на поле. У него набралось всего 245 минут в шести встречах. Однако на самом чемпионате мира Оскар наверняка будет одним из полезнейших футболистов. Всё же за спиной у 22-летнего полузащитника академия «Манчестер Сити» и опыт выступлений в АПЛ. Сезон-2025/2026 Оскар начинал в команде Гвардиолы, а зимой 2026-го перешёл в «Фулхэм». В Лондоне у Бобба была регулярная игровая практика, поэтому на ЧМ он должен появиться во всех трёх встречах группового этапа. Тем более в последнем товарищеском матче с Марокко (1:1) он успел оформить ассист всего за 18 минут на поле.

Торбьёрн Хеггем, защитник

Торбьёрн Хеггем Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Хеггем оказался в сборной Норвегии только в октябре 2024 года. С того времени он провёл 15 матчей в национальной команде. А летом 2025-го Торбьёрн сменил «Вест Бромвич» на «Болонью» – одного из главных прессинг-монстров Европы. К кандидатам в команду большой список требований, поэтому трансфер – мощный индикатор крутости Торбьёрна.

Хеггем – высокий (192 см) и сильный защитник, готовый к тому, чтобы пахать на поле. Важно, что Торбьёрн – левша, поэтому способен дать дополнительную опцию при построении норвежских атак. Хеггем быстро выиграл конкуренцию в центре обороны – на ЧМ-2026 должен сформировать основную пару с Аером.

Андреас Шельдеруп, нападающий

В отборочном цикле ЧМ-2026 Андреас получил не так много времени на поле. Он вышел всего в пяти матчах и провёл в общей сложности 167 минут. Однако после приличного сезона в «Бенфике» и ударной концовки (в последних 11 турах забил пять мячей и оформил три ассиста) у 22-летнего Шельдерупа точно будет игровое время на ЧМ-2026. Учитывая сильнейшие стороны вингера – дриблинг и скорость, наверняка он будет выходить со скамейки после перерыва и кошмарить оборону соперников. И если Андреас сверкнёт на турнире, то уже в июле или августе спокойно может уехать на повышение из «Бенфики».