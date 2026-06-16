Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стрим о ЧМ. Сенсация от Испании, блёклая Бразилия
Смотреть трансляцию
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Ирак — Норвегия, ЧМ по футболу 2026, 17 июня 2026: как Ирак попал на чемпионат мира, проблемы в США, задержания и допросы игроков

Ирака могло не быть на ЧМ-2026. Чудом добрались до стыков, потом игроков не пускали в США
Дмитрий Зимин
Ирака могло не быть на ЧМ-2026
Комментарии
А теперь сразятся с Норвегией.

Ирак всего раз играл в финальной стадии чемпионата мира. Примечательно, что это случилось в 1986 году, когда турнир проходил в Мексике. Всё по сценарию, который повторился спустя 40 лет. Сенсационные результаты в квалификации, попадание в группу с Мексикой, Парагваем и Бельгией. А дальше – три поражения, но при этом ни одного разгромного. Получилось даже забить гол, так что в родную страну они точно возвращались не униженными. Тогда вряд ли кто-то мог представить, что через 17 лет в стране начнётся война, режим Саддама Хусейна будет смещён, активизируются исламистские группировки, и всем будет немного не до футбола. Однако теперь мы в 2026 году, а Ирак – снова в финальной части турнира. Пусть и по привычному неожиданному сценарию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ирак еле добрался до межконтинентального стыкового матча. Мешала война

Вообще, Ирак стал последним участником финальной стадии ЧМ-2026. Для этого пришлось с большими приключениями добираться до Боливии. Но и туда попали после чудесного момента. За право участвовать в межконтинентальной стыковой встрече они боролись с ОАЭ. Первый матч завершился ничьей (1:1), ответный тоже заканчивался без победителя, пока на 13-й добавленной минуте арбитра не позвали к монитору. Полузащитник Амир Аль-Аммари реализовал пенальти и сделал нацию чуть счастливее.

Ирак — ОАЭ

Ирак — ОАЭ

Фото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС

Межконтинентальный стыковой матч с Боливией должен был пройти в Мексике 1 апреля. Но вы помните, что началось в странах Персидского залива в марте – конфликт США и Ирана закрыл небо во многих странах, что не могло не отразиться на Ираке. Сборная буквально застряла в стране, а главный тренер – в Дубае. Вдобавок Мексика приостановила выдачу виз гражданам Ирака – в общем, ситуация казалась критической.

Федерация футбола Ирака отправила в ФИФА официальное письмо с требованием перенести либо дату, либо время матча. Звучало конкретное предложение: провести встречу за неделю до чемпионата мира в США, когда всё успокоится. ФИФА отказалась и предложила игрокам выбираться через Турцию. Но здесь уже были против иракцы, хотя бы потому, что тогда им пришлось бы провести в автобусе больше времени, чем в самолёте.

ЧМ-2026 — Межконтинентальный плей-офф . Финал
01 апреля 2026, среда. 06:00 МСК
Ирак
Окончен
2 : 1
Боливия
1:0 Аль-Хамади – 10'     1:1 Паниагуа – 38'     2:1 Хуссейн – 53'    

В итоге стороны пришли к компромиссному варианту: футболисты загрузились в автобус до Иордании, где небо было открыто, главный тренер выбрался из Дубая, а ФИФА помогла с визами. Но дорога всё равно заняла 30 часов: 10 – на автобусе, 20 – на самолёте до столицы Мексики.

Боливия выглядела очевидным фаворитом, если учитывать обстоятельства. Да и по статистике у них было полное преимущество. Однако ничья после первого тайма оставляла иракцам шансы. В начале второго Аймен Хуссейн забил второй, а потом гости смогли удержать преимущество. И во второй раз в своей истории отобраться в финальную часть ЧМ. Не потребовалось даже снятия Ирана.

Матчи в группе, где играет Ирак. Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ

В аэропорту Чикаго пограничники задержали Хуссейна и не пустили фотографа

Перед стартом чемпионата мира Ирак сыграл товарищеский матч с Испанией, в котором удалось зацепить ничью. После чего отправился в США, где ждала ещё одна встреча с Венесуэлой. Однако совсем не всё пошло гладко.

После прибытия в аэропорт Чикаго пограничники задержали того самого Хуссейна, который вывел Ирак в финальную часть. Журналист Ромена Молина сообщил, что его приняли за террориста из-за звучной фамилии. Допрос проводился около семи часов, не особо помогало даже вмешательство посольства. У игрока проверяли телефон, биографию (футболист – сын погибшего офицера армии Ирака), но в итоге впустили в страну. Также допрашивали ещё пятерых футболистов, однако там обошлось без такого долгого выяснения причин прибытия в США.

Аймен Хуссейн

Аймен Хуссейн

Фото: Rodrigo Oropeza/Getty Images

Но одного члена делегации, которая насчитывала 62 человека, не пустили в страну. Речь об эсэмэмщике Талале Салахе, который ведёт страницу в соцсети и работает фотографом команды. Его допрашивали 12 часов, проверили телефон, но в итоге всё равно развернули. Причина казалась удивительной: «Ему отказали из-за секретной информации, запрещённой в соответствии с законодательством США».

Но, как мы видим по примеру этого года, подобные испытания делают сборную только сильнее. С Норвегией они безусловный аутсайдер. Как и в матчах с Францией и Сенегалом. Однако если и есть сборная, способная преподнести сюрприз, то это именно Ирак.

А Испания вообще фаворит?
К главному фавориту ЧМ-2026 куча вопросов. После Евро Испания стала хуже
К главному фавориту ЧМ-2026 куча вопросов. После Евро Испания стала хуже
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android