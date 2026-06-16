Ирака могло не быть на ЧМ-2026. Чудом добрались до стыков, потом игроков не пускали в США

Ирак всего раз играл в финальной стадии чемпионата мира. Примечательно, что это случилось в 1986 году, когда турнир проходил в Мексике. Всё по сценарию, который повторился спустя 40 лет. Сенсационные результаты в квалификации, попадание в группу с Мексикой, Парагваем и Бельгией. А дальше – три поражения, но при этом ни одного разгромного. Получилось даже забить гол, так что в родную страну они точно возвращались не униженными. Тогда вряд ли кто-то мог представить, что через 17 лет в стране начнётся война, режим Саддама Хусейна будет смещён, активизируются исламистские группировки, и всем будет немного не до футбола. Однако теперь мы в 2026 году, а Ирак – снова в финальной части турнира. Пусть и по привычному неожиданному сценарию.

Ирак еле добрался до межконтинентального стыкового матча. Мешала война

Вообще, Ирак стал последним участником финальной стадии ЧМ-2026. Для этого пришлось с большими приключениями добираться до Боливии. Но и туда попали после чудесного момента. За право участвовать в межконтинентальной стыковой встрече они боролись с ОАЭ. Первый матч завершился ничьей (1:1), ответный тоже заканчивался без победителя, пока на 13-й добавленной минуте арбитра не позвали к монитору. Полузащитник Амир Аль-Аммари реализовал пенальти и сделал нацию чуть счастливее.

Ирак — ОАЭ Фото: ALI HAIDER/EPA/ТАСС

Межконтинентальный стыковой матч с Боливией должен был пройти в Мексике 1 апреля. Но вы помните, что началось в странах Персидского залива в марте – конфликт США и Ирана закрыл небо во многих странах, что не могло не отразиться на Ираке. Сборная буквально застряла в стране, а главный тренер – в Дубае. Вдобавок Мексика приостановила выдачу виз гражданам Ирака – в общем, ситуация казалась критической.

Федерация футбола Ирака отправила в ФИФА официальное письмо с требованием перенести либо дату, либо время матча. Звучало конкретное предложение: провести встречу за неделю до чемпионата мира в США, когда всё успокоится. ФИФА отказалась и предложила игрокам выбираться через Турцию. Но здесь уже были против иракцы, хотя бы потому, что тогда им пришлось бы провести в автобусе больше времени, чем в самолёте.

В итоге стороны пришли к компромиссному варианту: футболисты загрузились в автобус до Иордании, где небо было открыто, главный тренер выбрался из Дубая, а ФИФА помогла с визами. Но дорога всё равно заняла 30 часов: 10 – на автобусе, 20 – на самолёте до столицы Мексики.

Боливия выглядела очевидным фаворитом, если учитывать обстоятельства. Да и по статистике у них было полное преимущество. Однако ничья после первого тайма оставляла иракцам шансы. В начале второго Аймен Хуссейн забил второй, а потом гости смогли удержать преимущество. И во второй раз в своей истории отобраться в финальную часть ЧМ. Не потребовалось даже снятия Ирана.

В аэропорту Чикаго пограничники задержали Хуссейна и не пустили фотографа

Перед стартом чемпионата мира Ирак сыграл товарищеский матч с Испанией, в котором удалось зацепить ничью. После чего отправился в США, где ждала ещё одна встреча с Венесуэлой. Однако совсем не всё пошло гладко.

После прибытия в аэропорт Чикаго пограничники задержали того самого Хуссейна, который вывел Ирак в финальную часть. Журналист Ромена Молина сообщил, что его приняли за террориста из-за звучной фамилии. Допрос проводился около семи часов, не особо помогало даже вмешательство посольства. У игрока проверяли телефон, биографию (футболист – сын погибшего офицера армии Ирака), но в итоге впустили в страну. Также допрашивали ещё пятерых футболистов, однако там обошлось без такого долгого выяснения причин прибытия в США.

Аймен Хуссейн Фото: Rodrigo Oropeza/Getty Images

Но одного члена делегации, которая насчитывала 62 человека, не пустили в страну. Речь об эсэмэмщике Талале Салахе, который ведёт страницу в соцсети и работает фотографом команды. Его допрашивали 12 часов, проверили телефон, но в итоге всё равно развернули. Причина казалась удивительной: «Ему отказали из-за секретной информации, запрещённой в соответствии с законодательством США».

Но, как мы видим по примеру этого года, подобные испытания делают сборную только сильнее. С Норвегией они безусловный аутсайдер. Как и в матчах с Францией и Сенегалом. Однако если и есть сборная, способная преподнести сюрприз, то это именно Ирак.