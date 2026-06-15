Новая сенсация на ЧМ-2026! Даже Ямаль не помог Испании забить 67-й команде мира!

Сборная Испании – главный фаворит чемпионата мира 2026 года по версии букмекеров и суперкомпьютера Opta. Статус оправдан: команда Луиса де ла Фуэнте показывает убедительный футбол и порой действует как клуб. Редкость для сборных. Первой проверкой на ЧМ-2026 для испанцев стала встреча с Кабо-Верде (67-е место в рейтинге ФИФА). Для африканцев матч оказался дебютным на чемпионатах мира! И точно запомнится не только этим.

Главная интрига перед матчем – сыграет ли Ламин Ямаль? Звезда сборной Испании ещё не выходил на поле после травмы, полученной весной во встрече за «Барселону». На ЧМ-2026 Ламин приехал, но СМИ сообщали, что он пропустит как минимум 1-й тур с Кабо-Верде. Ямаль оказался на скамейке. Правда, это оставляло возможность выхода на замену.

Ещё до старта встречи было очевидно, чего ожидать от обеих команд. Испания доминировала и во владении, и по ударам. А Кабо-Верде расположилось глубоко в обороне и не особо думало о переходе в атаку. В первом тайме команда де ла Фуэнте владела мячом 70% времени, соотношение ударов – 13:3 в пользу европейцев.

Всего же за 45 минут Испания набила 1,33 xG (ожидаемые голы). Но главным героем стал 40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья. Он несколько раз спас команду от серьёзных проблем, ещё в первом тайме совершив четыре сейва! Особенно жарко было в концовке: на 39-й минуте Родри закинул в штрафную на Кукурелью, новичок «Реала» скинул головой на набежавшего Феррана Торреса, а тот из убойной позиции пробил в перекладину. На добивание подоспел Микель Оярсабаль, но Возинья спас Кабо-Верде.

Возинья Фото: Patrick Smith/Getty Images

Кстати, форвард испанцев отметился антирекордом. Оярсабаль стал первым игроком в истории чемпионатов мира, ни разу не коснувшимся мяча в первые 30 минут встречи на турнире. Здорово отражает характер встречи: центрфорвард Испании попросту терялся в глухой обороне кабовердцев.

Возинья же до перерыва сделал ещё два ярких сейва. Сначала Ферран Торрес опасно бил в дальний угол, а чуть позже вратарь отразил удар головой в исполнении Эмерика Лапорта. Да, Испания провела не самый динамичный и яркий тайм. Но на один гол команда наиграла.

После перерыва в игре ничего не изменилось. Испанцы в среднем темпе перекатывали мяч в ожидании ошибки от Кабо-Верде. А Возинья чуть не совершил тот самый подарок. На 53-й минуте вратарь зачем-то пошёл на выход, а у Микеля Оярсабаля вместо подачи получилась срезка и удар в ближний угол. Повезло голкиперу, что мяч пролетел мимо створа, ведь мог залететь шальной гол.

В середине второго тайма де ла Фуэнте пошёл на смелый шаг – на поле появился Ламин Ямаль. Дебют на ЧМ! Конечно, если бы Испания побеждала с разницей в два-три мяча, то звезда «Барселоны» вряд ли вышел бы со скамейки. Однако нужно было спасать родину от конфуза на старте турнира.

И как же Испания мигом преобразилась! Ещё во время выхода Ламина трибуны загудели. А затем становились громче при каждом действии Ямаля. 18-летний вингер обострял, шёл в дриблинг, не боялся отдавать острые передачи. Надежда на успешный исход для испанцев стала более осязаемой. Хотя тренер сборной Кабо-Верде Педру Лейтау Бриту сразу сообразил, что нужно выпустить свежего игрока в оборону на фланг Ямаля.

Ламин Ямаль Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Время шло, а счёт не менялся. У испанцев если и появлялись моменты, то не самые острые. Например, Кукурелья оказался в чужой штрафной и пробил головой в руки Возинье. Сенсация приближалась. На 88-й минуте Ямаль сделал шикарный пас шведой на Ольмо, тот скинул на Оярсабаля, но мяч после удара Микеля и рикошета улетел на угловой.

А уже в конце основного времени у Кабо-Верде даже получилось провести атаку! Сначала полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини приложился издали – мяч улетел на угловой. И после него защитник Диней Боржеш даже пробил в створ, однако заскучавший Унай Симон оказался на месте. Африканцы в целом смогли отодвинуть игру в добавленное время, не позволив Испании провести полноценный штурм.

0:0 – первая нулевая ничья и новая сенсация на ЧМ-2026! Кто-нибудь всерьёз ожидал, что Кабо-Верде отнимет очки у Испании? А вот для команды Луиса де ла Фуэнте результат тревожен. Если она испытывает проблемы не с самой статусной сборной, то что будет дальше?