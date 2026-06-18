На ЧМ-2026 работают шесть женщин-арбитров. И это уже не эксперимент

В 2022 году ФИФА впервые в истории включила женщин в список арбитров мужского чемпионата мира – это было одним из самых обсуждаемых нововведений в Катаре. Спустя четыре года участие женщин на мужском ЧМ уже воспринимается не как эксперимент, а как продолжение хорошей традиции. На турнире в США, Канаде и Мексике работают шесть женщин-арбитров: две главные судьи, три ассистентки и одна арбитр VAR. Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина подчёркивает, что назначения сделаны по принципу «качество прежде всего», а не по гендерному признаку.

Всё началось со Стефани Фраппар

Эти назначения стали возможными благодаря женщинам, отработавшим мужской чемпионат мира 2022 года в Катаре. Француженка Стефани Фраппар вошла в историю как первая женщина, ставшая главным арбитром на матче мужского ЧМ. Она возглавляла бригаду, почти полностью состоявшую из женщин. Вместе с ней в Катаре в качестве главных арбитров были Салима Мукансанга из Руанды, Ёсими Ямасита из Японии и ассистентки Кэтрин Несбитт из США, Неуза Бак из Бразилии и Карен Диас Медина из Мексики. Тогда ФИФА фактически открыла новую эпоху в мировом судействе.

Тори Пенсо — лицо нового поколения арбитров

Главной звездой женского судейского корпуса на ЧМ-2026 стала Тори Пенсо. Американке 39 лет, она обслуживает встречи местной Национальной женской футбольной лиги (NWSL) и мужской МЛС и считается одной из самых авторитетных арбитров мира. В 2023 году именно Пенсо судила финал женского чемпионата мира между Испанией и Англией. Она также стала первой женщиной, работавшей на мужском отборочном матче чемпионата мира в зоне КОНКАКАФ. Нынешний турнир для неё – первый мужской ЧМ в качестве главного арбитра.

Бригада Тори Пенсо дебютирует на ЧМ-2026 18 июня в Атланте на игре группы А Чехия – ЮАР.

Тори Пенсо Фото: Leonardo Fernandez/Getty Images

Надежда Мексики — Катя Ицель Гарсия

Второй женщиной среди судей стала мексиканка Катя Ицель Гарсия. Ей 33 года, она начала работать в женском чемпионате Мексики ещё в 2017 году, а затем стала первой женщиной-арбитром на матчах мужской Лиги MX. В её резюме уже есть женский ЧМ 2023 года. Теперь она первая мексиканка, судившая на мужском чемпионате мира, а встречи пройдут в том числе и на её родине – в Мексике.

Гарсия дебютировала на ЧМ-2026 в роли резервного арбитра в матче Нидерланды – Япония 14 июня в Далласе.

Катя Ицель Гарсия Фото: Hector Vivas/Getty Images

Уже не новичок Кэтрин Несбитт

Особое место в списке арбитров ЧМ-2026 занимает американка Кэтрин Несбитт, боковой арбитр. Бывшая преподавательница химии уже вошла в историю на ЧМ-2022, став одной из первых ассистенток на мужском ЧМ. В 2023 году она работала на финале женского чемпионата мира в составе американской бригады Тори Пенсо. Теперь Несбитт возвращается на мужской ЧМ уже в статусе ветерана.

Кэтрин Несбитт Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Брук Майо — из бригады Пенсо

Ещё одна представительница США – Брук Майо. Она также входила в бригаду финала женского ЧМ-2023 вместе с Пенсо и Несбитт. Кроме того, Майо работала на крупных турнирах ФИФА, Олимпийских играх и Кубке Америки. На ЧМ-2026 она будет частью единственной полностью женской судейской бригады.

Брук Майо Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Ассистентка из Мексики Сандра Рамирес

Мексиканская ассистентка Сандра Рамирес уже несколько лет входит в международный пул ФИФА, обслуживает матчи КОНКАКАФ и мексиканских внутренних соревнований. На ЧМ-2026 она станет одной из трёх женщин-ассистентов турнира.

Сандра Рамирес Фото: Mauricio Salas/Getty Images

Татьяна Гусман — первая женщина на VAR в истории мужских ЧМ

Отдельная история связана с никарагуанкой Татьяной Гусман. Она вошла в итоговый список видеоарбитров ЧМ-2026 и стала первой женщиной на VAR на мужском чемпионате мира. Ранее Гусман работала видеоарбитром на женском ЧМ-2023 и мужском Кубке Америки, где оказалась частью первой женской бригады арбитров на мужском турнире КОНМЕБОЛ.

Она дебютировала на ЧМ-2026 в матче группы D между Австралией и Турцией, который прошел 14 июня в Ванкувере. Австралийцы победили 2:0, а вопросов к судьям не было.

Татьяна Гусман Фото: Azael Rodriguez/Getty Images

Новая система

Если в Катаре участие женщин в мужском чемпионате мира воспринималось как исторический эксперимент, то к 2026 году оно стало частью долгосрочной стратегии ФИФА. Правда, цифры сильно далеки от поставленных целей: среди 170 судей турнира всего лишь шесть женщин. Но сам факт того, что среди них есть главные арбитры, ассистентки и видеоарбитр, говорит о постепенном изменении нашей футбольной реальности. Сегодня женщины уже не просто получают шанс присутствовать на крупнейшем турнире планеты – они становятся его частью.