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Испания — Кабо-Верде — 0:0, ЧМ по футболу 2026, 15 июня 2026: кто такой вратарь Кабо-Верде Возинья, карьера, достижения, биография

«Мечтал об этом всю жизнь!» Испанию на ЧМ остановил 40-летний вратарь-«бабушка»
Анатолий Романов
Испанию на ЧМ остановил 40-летний вратарь
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Знакомимся с Возиньей — автором пока что главной сенсации чемпионата мира.

А вот и первая суперсенсация на ЧМ-2026! Сборная Испании не сумела забить Кабо-Верде и победить дебютанта чемпионатов мира. Случилось это благодаря выдающейся игре голкипера африканской команды Возиньи. 40-летний вратарь выдал, очевидно, лучший матч в карьере: совершил семь сейвов, заработал сумасшедшую оценку 9,7 балла от Sofascore и даже позволял себе лёгкие провокации испанцев – не фиксировал мяч сразу, а отпускал перед собой и как бы призывал попробовать отобрать. Что же это за герой-ветеран такой?

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

Возинья – разумеется, самый возрастной игрок сборной и один самых старших на всём турнире. Он родился в Кабо-Верде в городке Минделу с населением в 70 000 человек. Первый интересный и даже забавный факт о вратаре – его прозвище. Вы не поверите, но кабовердинскому «деду» дали кличку Бабушка. Причём прозвали Возинью так ещё в юном возрасте.

«Меня часто били, и всякий раз, когда мне не удавалось отомстить, я приходил домой злым, а надо мной смеялись и говорили, что я пожалуюсь бабушке и дедушке», – рассказывал Возинья.

Возинья

Возинья

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Зато сегодня Возинью обожают все в Кабо-Верде. Это видно по отношению к нему со стороны болельщиков национальной команды. Голкипер появился в сборной ещё в 2012 году, с тех пор провёл за неё 90 матчей, пропустил 81 мяч и 37 раз сыграл «на ноль». Возинья защищал ворота кабовердинцев на четырёх Кубках Африки, дважды доходил с командой до четвертьфинала. Но один перформанс с Испанией стоит всех предыдущих выступлений за сборную.

До 25 лет Возинья играл только в Кабо-Верде за клубы, о которых вряд ли кто-то слышал за пределами этой страны – «Батуке» и «Минделенсе». Обратить на себя внимание тренеров сборной сумел лишь после того, как в начале 2012-го отправился за границу – в Анголу, где подписал контракт с «Прогрессу». Впрочем, на сезон-2014/2015 Возинья вернулся в «Минделенсе».

Возинья Подробнее

В Европу же Возинья перебрался на пороге 30-летия. Летом 2015-го его на правах свободного агента подписал молдавский «Зимбру». Год спустя голкипер сумел пристроиться в португальский «Жил Висенте». Ещё через сезон стал новичком кипрского АЕЛа. В Лимасоле задержался на пять лет. В 2022-м попал в словацкий «Тренчин», а с лета 2024-го играет в Португалии за «Шавиш». Вот такая затейливая карьера получилась у звезды 1-го тура ЧМ-2026.

Между прочим, в «Шавише» из второго португальского дивизиона Возинья в последнем сезоне в какой-то момент выпал из основы. В итоге поучаствовал только в 19 встречах – пропустил 23 мяча и выдал всего шесть «сухарей». Его контракт с клубом завершается… через пару недель. Но, если учитывать возраст Возиньи, язык не повернётся сказать «играл за своё будущее».

Как Возинья и сборная Кабо-Верде остановили чемпионов Европы:
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«Я мечтал об этом всю жизнь! – признался Возинья после феерического матча с Испанией. – Всю карьеру работал ради таких моментов. Сегодня мне посчастливилось оказаться здесь и помочь команде своим опытом. Но результат – заслуга всех игроков. Мы уходим с поля, довольные ничьей».

Теперь весь мир запомнит это имя – Возинья.

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