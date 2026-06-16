21 секунда Лукаку! Вышел на ЧМ и сразу сделал гол

Бельгия не сумела стартовать на ЧМ-2026 с победы, сыграв вничью с Египтом. Команды выдали очень живой футбол!

Все ждали, что сборная Бельгии с самого начала будет давить Египет, но ничего подобного не случилось! При счёте 0:0 команда Руди Гарсии практически не прессинговала, защищалась по схеме 4-2-4. Атакующий квартет Троссард – Де Брёйне – Доку – Де Кетеларе перекрывал линии передач в среднем блоке. Египтяне перекатывали мяч сзади и искали возможности быстро и точно доставить его вперёд на Салаха и Мармуша. Кстати, звезда «Ливерпуля» действовал не на привычной позиции правого форварда. 10-й номер был фактически «десяткой» – располагался под нападающим «Ман Сити». Правее играл вингер «Пирамидз» с бразильским прозвищем Зико.

Команда Хоссама Хассана доказывала, что пару недель назад сборная России уступила отнюдь не середняку. Очень прилично смотрелся Египет: первым зашёл в чужую штрафную и дальше тоже на равных играл с Бельгией. Правда, первый опасный момент с ударом был всё же у европейцев, когда Де Брёйне зарядил рядом со штангой из полукруга. А забил в середине тайма Египет! Африканцы классно развернули атаку с правого фланга в центр, левый вингер Ашур открылся в 17-18 метрах от ворот, очень технично подработал мяч под удар и выстрелил низом – без шансов для Куртуа. Любопытно, что 28-летний футболист «Аль-Ахли» (действительно высококлассный и креативный хавбек) впервые отличился за сборную в 30-м матче.

Бельгия — Египет, 15 июня 2026 года Фото: Alex Grimm/Getty Images

Гол Ашура – первое попадание в створ в этой встрече. А у сборной Бельгии за тайм не набралось вообще ни одного. Команда Гарсии стала играть агрессивнее после пропущенного гола, тем не менее с последним пасом или ударом у неё были проблемы. Разве что в компенсированное время выгодный шанс загубил Доку после скидки Де Кетеларе – бил из убойной позиции, но вышел кикс. В целом того же Доку просто «сожрал» правый защитник «Аль-Ахли» Хани. Очень жёсткий, да ещё и получавший хорошую подстраховку от партнёров.

Старт второй половины – фестиваль открытого футбола! Египтяне вскоре после перерыва напрягли Куртуа в головокружительной атаке с двумя ударами. Бельгия перезагрузилась, выдала мощный отрезок и заработала штрафной под гол Де Брёйне. До ворот было меньше 20 метров, мяч установлен немного левее центра. Идеальная ситуация, требовалось только попасть. Де Брёйне попал… в штангу. В ответ Египет создал ещё один голевой момент с ударом Салаха головой и добиванием от Ашура – дубль с титулом лучшего игрока матча к 53-й минуте ускользнули от Эмама из-за срезки.

Так и продолжалось. Бельгия летела вперёд, рискуя и оголяя тылы, а Египет проводил опаснейшие контрвыпады. До тех пор, пока на поле не вышел Лукаку. С Ромелу, восстановившимся от травмы только перед ЧМ-2026, команда Гарсии отыгралась уже через 21 секунду. Казалось, это сам Лукаку забил первым касанием – после заброса по правому флангу и прострела вдоль ворот. Но оказалось – автогол. Центрфорвард бельгийцев надавил на двух защитников египтян, и безупречный в течение всей игры Хани срезал мяч в собственные ворота. Очень обидный эпизод для Мохамеда.

Другой Мохамед, который Салах, выдержал только 75 минут. Он тоже едва залечил повреждение, поэтому Хассан, очевидно, боится слишком нагружать лидера, отпраздновавшего сегодня 34-й день рождения. В концовке Бельгия без Де Брёйне была ближе к победе, чем Египет без Салаха. Выигрывала воздух в штрафной соперника – Мехеле и Лукаку били без помех. В одном случае помешал сейв голкипера Шобейра, а вот Ромелу сам уничтожил свой шанс. Египтяне же могли получить пенальти после единоборства Зизу с Де Кёйпером, но судьи не поверили «французу».

В итоге команды нанесли за матч 29 ударов (15:14 в пользу бельгийцев, в створ – 3:3) и разошлись с ничьей. Представитель Африки её точно заслужил. Во 2-м туре Бельгия сыграет с Ираном (22 июня), а Египет – с Новой Зеландией (в ночь на 23-е).