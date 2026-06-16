Самая запутанная группа ЧМ-2026?! Вратарь из первой лиги Саудовской Аравии творил чудеса!

Поразительная эта группа H! После того как Испания и Кабо-Верде сыграли вничью, очки у фаворита отняла и Саудовская Аравия. Уругвай тоже споткнулся в 1-м туре ЧМ-2026.

От команд Марсело Бьелсы всегда ждёшь чего-то особенного, но если сборная Уругвая чем-то и удивила, то со знаком минус. С самого начала игра была небыстрой, ей заметно не хватало интенсивности. Южноамериканцы выглядели тяжеловато, словно они только выходят из-под нагрузок после долгих сборов. Вдобавок сборная Саудовской Аравии откровенно сбивала темп при владении – катала мяч сзади, вытягивала соперника на прессинг. Уругвайцы вяло включались, возникали разрывы между линиями. В нескольких случаях саудовцам просто не хватило класса, чтобы воспользоваться хорошими возможностями для контрвыпадов. Едва ли Бьелсе, любящему прессинг, это нравилось.

Понятно, что Уругвай всё равно больше владел мячом. Но азиаты достаточно уверенно защищались в модели 4-4-2 – преимущество игроков этой команды в том, что они уже привыкли противостоять большим звёздам в чемпионате Саудовской Аравии. За полтайма уругвайцы нанесли только три удара, самый опасный из которых потянул всего на 0,10 по xG. Соперники заработали на двоих лишь три фола. На 18-й минуте саудовцы впервые по-настоящему огрызнулись, когда их капитан Аль-Давсари (автор победного гола в ворота Аргентины на ЧМ-2022) зарядил издали. Ему, кстати, противостоял на фланге экс-защитник московского «Динамо» Варела. Своими рывками он заставлял Аль-Давсари постоянно оглядываться.

Перед перерывом сборная Уругвая откровенно провалила отрезок, в ходе которого Саудовская Аравия создала два голевых момента со стандартов. Оба эпизода закончились ударами Аль-Амри. В первом случае голкипер Муслера (которому 16 июня исполняется 40 лет) совершил сейв, а во втором неудачно отбил сложный мяч перед собой. Аль-Амри – основной центральный защитник чемпионского «Аль-Насра» – добил его в сетку. Так команда греческого тренера Георгиоса Дониса сенсационно забрала первый тайм.

Гол в ворота сборной Уругвая Фото: Lars Baron/Getty Images)

Бьелса отреагировал на происходящее двойной заменой в перерыве. Убрал в том числе нападающего «Аль-Хиляля» Нуньеса, для которого Саудовская Аравия превратилась в бесконечный кошмар. Карьера там не сложилась, сегодняшний матч – тоже. Дарвин сделал всего одно касание в чужой штрафной. Сборная Уругвая бодро начала вторую половину, увеличила командную скорость. Давление южноамериканцев с серией опасных атак завершилось их лучшим голевым моментом – Угарте мощным выстрелом сотряс штангу на исходе часа.

У Саудовской Аравии пропала контригра. Когда в середине тайма футболисты отправились на водопой, статистика ударов по воротам была совсем иной – 10:0 в пользу южноамериканцев. В штрафную сборной Уругвая саудовцы тоже перестали заходить. Прижавшись, команда Дониса не удержала победу. На 80-й минуте пропустила простой гол. После заброса из левого полуфланга нападающий «Овьедо» Виньяс выиграл воздух и пробил, а хавбек лиссабонского «Спортинга» Макси Араухо, или просто Вильчес, дослал в сетку мяч, отражённый голкипером Аль-Оваисом.

В концовке команда Бьелсы давила так, как должна была со старта матча. Всего уругвайцы подали 14 угловых за матч, из них 12 (!) – во втором тайме. Тем не менее завершила игру с невыдающимся показателем xG – 1,55 (против 0,99 у Саудовской Аравии). Впрочем, такая статистика точно показалась бы заниженной саудовцам, ведь им было очень тяжело. Уже в компенсированное время Аль-Оваис чудесным сейвом лишил гола звезду «Реала» Вальверде – потащил мяч из нижнего угла. Федерико, конечно, стоило начать бить издали пораньше.

Ну а голкипер «Аль-Улы», клуба первой лиги страны, – один из главных героев встречи с девятью сейвами. Благодаря ему азиатская сборная хотя бы ничью сохранила. А ведь ещё зимой в основе сборной 34-летнего ветерана никто не ждал

Во 2-м туре сборная Саудовской Аравии сыграет с Испанией (21 июня), а Уругвай – с Кабо-Верде (в ночь на 22-е). Пока что у всех команд по одному очку!