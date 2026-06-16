Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЧМ-2026 по футболу: первый гол РПЛ на турнире забил Мохаммад Мохеби из Ростова, Иран – Новая Зеландия, подробности, 16 июня 2026

Есть первый гол РПЛ на чемпионате мира – 2026!
Максим Пахомов
Мохеби забил первый гол РПЛ на ЧМ-2026
Комментарии
Мохеби забил в огненном матче Ирана и Новой Зеландии.

Шутить про сон не будем. Вряд ли многие решили смотреть матч Ирана и Новой Зеландии в прямом эфире, если их часовой пояс совпадал или был рядышком с московским. Всё-таки… Не самая топовая вывеска. Иран – 21-й в рейтинге ФИФА, Новая Зеландия – 103-я (худшая по рейтингу на турнире). Фаворит был очевиден, но когда на ЧМ играют команды с разных континентов – это немного условность, сюрпризов уже хватает. Спросите у Испании, Швейцарии и Нидерландов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
Окончен
2 : 2
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 32'     1:2 Джаст – 54'     2:2 Мохеби – 64'    

Давайте коротко по событиям матча. Коротко, потому что их хватало!

  • Иран начал активно, но пропустил фактически в первой же атаке. Зарешал новозеландский Дзюба, он же Крис Вуд. Если вдруг забыли, он всё ещё играет в АПЛ за «Форест». Сначала принял мяч на чужой половине поля, аккуратненькое его поддержал, развернулся и на паузе сыграл вперёд. Открылся уже в штрафной, скинул мяч ближнему, им оказался Элайджа Джаст. Седьмая минута, 0:1. Красота;
  • Иран сразу рванул отыгрываться. Класс команды обязывал. И сделал это в первом тайме – на 33-й минуте! Не так красиво, как у Новой Зеландии, зато эффективно. С добивания с линии вратарской мяч ковырнул в ворота Рамин Резаян;
  • Иран визуально казался опаснее, хотя по статистике в первом тайме равенство – 49:51 по владению мячом, 7:9 по ударам, 0.82:0,5 по xG. Был ещё гол Ирана из офсайда, но на этом в первом тайме всё;
Jamie Squire/Getty Images

Jamie Squire/Getty Images

Фото: Шоджа Халилзаде и Крис Вуд

  • Во втором тайме Иран был поактивнее. Но пропустил первым! Новая Зеландия заставила играть в силовой футбол с кучей верховой борьбы и навесов. И на 54-й минуте это окупилось – опять забил Джаст! Заброс на Вуда, пас под удар, расстрел. Это уже новозеландская классика или нет?
  • Иран помчался отыгрываться. Всё как в первом тайме. И снова отыгрался! Вот тут-то и забил Мохаммад Мохеби – глубокая подача с левого фланга от Резаяна, и игрок «Ростова» кивает в угол. Мяч от штанги – в ворота.

Такая игра не должна была заканчиваться чьей-либо победой. Моменты ещё были, но не на гол.

Мохаммад Мохеби празднует гол в ворота Новой Зеландии

Мохаммад Мохеби празднует гол в ворота Новой Зеландии

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Ну а мы отдельно радуемся за Мохеби. Первым забил из всех игроков РПЛ на этом ЧМ! Неплохо пока получается: у Чавеса – выход на поле, у Монтеса – удаление, Сантос отыграл весь матч за Бразилию (которую вышел спасать Луис Энрике), а у Ленини – 0:0 с Испанией! За Касереса (отыграл 79 минут в матче с США) пока радоваться не приходится, как и за Мастури (хотя он в позоре Туниса участия не принимал).

От кого ждём голов дальше: Кордобы или Фариньи?

Изучаем соперников парней из РПЛ. Календарь ЧМ-2026
Какие теперь у Ирана шансы на плей-офф? Таблицы групп ЧМ-2026
Остальные события дня и весь список представителей нашей лиги – тут:
Мохеби забил в жарком матче Ирана, Уругвай удивил, следующая – Франция. LIVE дня ЧМ-2026
Live
Мохеби забил в жарком матче Ирана, Уругвай удивил, следующая – Франция. LIVE дня ЧМ-2026
РПЛ на ЧМ-2026 представят 12 футболистов. У двух отличные шансы на победу! РПЛ на ЧМ-2026 представят 12 футболистов. У двух отличные шансы на победу!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android