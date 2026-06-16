Есть первый гол РПЛ на чемпионате мира – 2026!

Шутить про сон не будем. Вряд ли многие решили смотреть матч Ирана и Новой Зеландии в прямом эфире, если их часовой пояс совпадал или был рядышком с московским. Всё-таки… Не самая топовая вывеска. Иран – 21-й в рейтинге ФИФА, Новая Зеландия – 103-я (худшая по рейтингу на турнире). Фаворит был очевиден, но когда на ЧМ играют команды с разных континентов – это немного условность, сюрпризов уже хватает. Спросите у Испании, Швейцарии и Нидерландов.

Давайте коротко по событиям матча. Коротко, потому что их хватало!

Иран начал активно, но пропустил фактически в первой же атаке. Зарешал новозеландский Дзюба, он же Крис Вуд. Если вдруг забыли, он всё ещё играет в АПЛ за «Форест». Сначала принял мяч на чужой половине поля, аккуратненькое его поддержал, развернулся и на паузе сыграл вперёд. Открылся уже в штрафной, скинул мяч ближнему, им оказался Элайджа Джаст. Седьмая минута, 0:1. Красота;

Иран сразу рванул отыгрываться. Класс команды обязывал. И сделал это в первом тайме – на 33-й минуте! Не так красиво, как у Новой Зеландии, зато эффективно. С добивания с линии вратарской мяч ковырнул в ворота Рамин Резаян;

Иран визуально казался опаснее, хотя по статистике в первом тайме равенство – 49:51 по владению мячом, 7:9 по ударам, 0.82:0,5 по xG. Был ещё гол Ирана из офсайда, но на этом в первом тайме всё;

Jamie Squire/Getty Images Фото: Шоджа Халилзаде и Крис Вуд

Во втором тайме Иран был поактивнее. Но пропустил первым! Новая Зеландия заставила играть в силовой футбол с кучей верховой борьбы и навесов. И на 54-й минуте это окупилось – опять забил Джаст! Заброс на Вуда, пас под удар, расстрел. Это уже новозеландская классика или нет?

Иран помчался отыгрываться. Всё как в первом тайме. И снова отыгрался! Вот тут-то и забил Мохаммад Мохеби – глубокая подача с левого фланга от Резаяна, и игрок «Ростова» кивает в угол. Мяч от штанги – в ворота.

Такая игра не должна была заканчиваться чьей-либо победой. Моменты ещё были, но не на гол.

Мохаммад Мохеби празднует гол в ворота Новой Зеландии Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Ну а мы отдельно радуемся за Мохеби. Первым забил из всех игроков РПЛ на этом ЧМ! Неплохо пока получается: у Чавеса – выход на поле, у Монтеса – удаление, Сантос отыграл весь матч за Бразилию (которую вышел спасать Луис Энрике), а у Ленини – 0:0 с Испанией! За Касереса (отыграл 79 минут в матче с США) пока радоваться не приходится, как и за Мастури (хотя он в позоре Туниса участия не принимал).

От кого ждём голов дальше: Кордобы или Фариньи?