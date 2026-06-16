Месси и Аргентина идут за вторым кубком мира? Лео поможет самый критикуемый игрок ЧМ-2022

В 2022-м сборная Аргентины наконец сняла груз с плеч Месси. Лионель Скалони собрал боевую команду из друзей и фанатов Лионеля, а те бились насмерть ради того, чтобы их кумир взял кубок мира. На этот раз на аргентинцев никто не давит. Станет ли это преимуществом? Или, наоборот, футболисты подойдут к турниру расслабленными?

Скалони нашёл идеальный баланс в команде

Скалони подобрал сборную в 2018 году после провала Сампаоли на ЧМ в России. Национальная команда была в таком состоянии, что топовые тренеры обходили её за километр, не желая портить себе портфолио. В Скалони видели временщика, но за отсутствием альтернатив вскоре предложили полноценную должность.

Это было одно из лучших решений федерации в XXI веке. На Кубке Америки — 2019 заняли третье место, а через два года стали чемпионами, одолев в финале бразильцев на «Маракане»! Затем, как вы знаете, аргентинцы драматически выиграли ЧМ в Катаре. А в 2024-м — снова Кубок Америки.

Лионель Скалони Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

При Скалони команда чувствует себя отлично в двух режимах: с Месси и без него. С Лео выстраивает надёжную структуру, переходя на 4-4-2 при обороне (Лео поднимается на одну линию с нападающим), а полузащита беспрекословно отрабатывает за него в прессинге. Без Месси прессинг становится ещё агрессивнее. В атаке, конечно, теряют долю магии, но отдельные герои находятся. На том же Кубке Америки — 2024 самым ярким игроком стал не Лионель, а Лаутаро Мартинес. Тот самый мазила из Катара забил пять мячей на турнире, в том числе победный в финале на 112-й минуте.

Так что важный итог восьмилетней работы Скалони — он построил реальную команду. Месси по-прежнему прима: если он в основе, механизмы выстраиваются так, чтобы ему было как можно комфортнее творить шедевры. Но это самодостаточная сборная, которая не разваливается при отсутствии капитана. Ещё один плюс — сыгранность. Команда не сильно поменялась за четыре года — в заявке 17 действующих чемпионов мира.

Эми Мартинес готов снова тащить и раздражать соперников

Эмилиано Мартинес Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

В воротах один из главных трэш-токеров, Конор Макгрегор от мира футбола — Эмилиано Мартинес. Голкипер наконец выиграл титул с «Астон Виллой», забрав Лигу Европы. Кажется, он сейчас в ещё лучшей форме, чем четыре года назад. Стал опытнее, вышел в идеальный вратарский возраст (33 года). По слухам, «Ювентус» хочет пригласить аргентинца на роль основного вратаря — успешное выступление на ЧМ может сподвигнуть туринцев на конкретное предложение.

В центре обороны ожидается пара Кристиан Ромеро — Лисандро Мартинес. Несмотря на провальный сезон «Тоттенхэма», в классе Ромеро нет никаких сомнений — он настоящий вожак. Мартинес — прекрасный левоногий защитник, способный сыграть и слева, и в опорной. Оба агрессивны и неуступчивы при отборе, но в паре хорошо дополняют друг друга. На скамейке их будет поддерживать Николас Отаменди: 38-летний экс-капитан «Бенфики» (возвращается свободным агентом на родину, в «Ривер Плейт») должен получить игровые минуты, ведь это его последний турнир за сборную.

На правом фланге ожидается Молина. В этом сезоне открылось, что Науэль умеет ещё и забивать красивые мячи (два — в Ла Лиге). Слева — Николас Тальяфико. В плане атакующих действий его трудно назвать топом, зато он умеет отменно глушить контрвыпады соперников.

Россыпь талантов в полузащите, которым не уступит Паредес

У аргентинцев внушительная линия полузащиты — отличный сплав опыта и молодости. Вероятнее всего, в опорной зоне будет играть Леандро Паредес. Экс-хавбек «Зенита» покинул Европу и теперь гоняет мяч в родном «Бока Хуниорс». Скалони очень ценит Паредеса и в официальных матчах отдавал предпочтение именно ему, а не Де Паулю.

Леандро Паредес и Энцо Фернандес Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Чуть выше расположатся Алексис Мак Аллистер и Энцо Фернандес. У Энцо получился крутой сезон в рассыпавшемся «Челси», а вот Мак Аллистер в кризисном «Ливерпуле» выдал, пожалуй, свой худший индивидуальный перформанс. Тем не менее оба отбегали ЧМ-2022 в основе и пользуются полным доверием тренера. Они умеют на поле вообще всё: и отбирают, и мяч продвигают, и забить могут.

На ЧМ также поедет один из главных вундеркиндов мирового футбола — Нико Пас. Воспитанник «Реала» прокачался при Фабрегасе, выбил 12+7 в сезоне Серии А и, возможно, вернётся этим летом в Мадрид. Больше всего Нико любит играть «десятку», однако Скалони, вероятнее всего, выберет 4-3-3. А в атакующей линии места уже забронированы тремя монстрами. Пас должен получить игровое время, но, вероятно, будет играть чуть ниже.

Также на турнир едут Джовани Ло Чельсо, Эксекиэль Паласиос, юный Валентин Барко (из левого защитника превратился в игрока центра поля) и легенда Football Manager Тьяго Альмада. Последний провёл спорный сезон в «Атлетико», однако обладает высочайшим талантом и уже прижился в сборной (тоже выиграл ЧМ-2022).

Лаутаро готов исправиться за промахи в Катаре

Лионель Месси Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Здесь — без сюрпризов. Номинально Месси будет стартовать на правом фланге, но по факту будет бродить по всему полю. У Лионеля высочайший интеллект, и он лучше всех знает, где ему располагаться. Слева стартует Хулиан Альварес. Форвард «Атлетико», кстати, не любит играть на фланге: по слухам, из-за этого успел поругаться с Симеоне и жаждет покинуть «Атлетико». Однако ради сборной готов пожертвовать. Тем более всё зависит от интерпретации его роли и действий при игре с мячом: вряд ли Скалони видит в нём классического вингера. Возможно, ему тоже дадут определённую свободу перемещений.

В центре точно будет играть Лаутаро Мартинес. Нападающий уже давно искупил вину перед фанатами за промахи на ЧМ-2022, затащив на Кубке Америки — 2024. К тому же, по словам Лаутаро, тогда он приехал на турнир с повреждением. Сейчас — здоров как бык: забрал скудетто с «Интером» и отметился 17 голами. Готов бороться за «Золотую бутсу».

Главная звезда

Херонимо Рульи!

А кого вы ещё ожидали? Конечно, Месси. Лионель все четыре года пугал болельщиков: не гарантировал, что поедет на турнир в Америку. И всё-таки он здесь. Лео уже несколько лет играет за «Интер Майами», помог клубу взять первые титулы в его истории, а в новом сезоне МЛС забил 12 мячей и отдал семь голевых передач. Всё это — за 14 матчей. Мастерство никуда не пропало — 38-летний аргентинец точно поразит нас на турнире.

Мимо заявки

Скалони оставил за бортом аж девять игроков из заявки 2022 года. Самый звёздный — Пауло Дибала. Хотя в нынешней сборной ему нет места: по своей роли и навыкам он прямой дублёр Месси. К тому же последний год в «Роме» провёл не слишком убедительно. Пауло и раньше был игроком, расположенным к травмам, но в прошедшем сезоне он вообще пропустил 19 встреч и потом долго набирал форму.

Прогноз

Выиграть ЧМ во второй раз подряд — что-то из жанра фантастики. А раз уж мы живём в реальности, предположим, что аргентинцы остановятся на стадии полуфинала. С одной стороны, сборная лишена прессинга от прессы и болельщиков, ей будет куда проще. С другой — именно это давление во многом и помогло взять турнир в Катаре, заставляя играть на пределе возможностей.

Уровень у команды высокий, поэтому наверняка доберутся до финальных стадий. Но титул заберёт другая сборная.