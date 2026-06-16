Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стрим о ЧМ. Сенсация от Испании, блёклая Бразилия
Смотреть трансляцию
16:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Аргентина — Алжир, чемпионат мира по футболу 2026, 17 июня 2026: состав Аргентины на ЧМ, тактика Скалони, Месси, прогноз, разбор

Месси и Аргентина идут за вторым кубком мира? Лео поможет самый критикуемый игрок ЧМ-2022
Артём Никулин
Месси и Аргентина идут за вторым кубком мира?
Комментарии
Без Дибалы и Ди Марии, зато с главным открытием Серии А и легендой Football Manager.

В 2022-м сборная Аргентины наконец сняла груз с плеч Месси. Лионель Скалони собрал боевую команду из друзей и фанатов Лионеля, а те бились насмерть ради того, чтобы их кумир взял кубок мира. На этот раз на аргентинцев никто не давит. Станет ли это преимуществом? Или, наоборот, футболисты подойдут к турниру расслабленными?

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Скалони нашёл идеальный баланс в команде

Скалони подобрал сборную в 2018 году после провала Сампаоли на ЧМ в России. Национальная команда была в таком состоянии, что топовые тренеры обходили её за километр, не желая портить себе портфолио. В Скалони видели временщика, но за отсутствием альтернатив вскоре предложили полноценную должность.

Это было одно из лучших решений федерации в XXI веке. На Кубке Америки — 2019 заняли третье место, а через два года стали чемпионами, одолев в финале бразильцев на «Маракане»! Затем, как вы знаете, аргентинцы драматически выиграли ЧМ в Катаре. А в 2024-м — снова Кубок Америки.

Лионель Скалони

Лионель Скалони

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

При Скалони команда чувствует себя отлично в двух режимах: с Месси и без него. С Лео выстраивает надёжную структуру, переходя на 4-4-2 при обороне (Лео поднимается на одну линию с нападающим), а полузащита беспрекословно отрабатывает за него в прессинге. Без Месси прессинг становится ещё агрессивнее. В атаке, конечно, теряют долю магии, но отдельные герои находятся. На том же Кубке Америки — 2024 самым ярким игроком стал не Лионель, а Лаутаро Мартинес. Тот самый мазила из Катара забил пять мячей на турнире, в том числе победный в финале на 112-й минуте.

Так что важный итог восьмилетней работы Скалони — он построил реальную команду. Месси по-прежнему прима: если он в основе, механизмы выстраиваются так, чтобы ему было как можно комфортнее творить шедевры. Но это самодостаточная сборная, которая не разваливается при отсутствии капитана. Ещё один плюс — сыгранность. Команда не сильно поменялась за четыре года — в заявке 17 действующих чемпионов мира.

Эми Мартинес готов снова тащить и раздражать соперников

Эмилиано Мартинес

Эмилиано Мартинес

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

В воротах один из главных трэш-токеров, Конор Макгрегор от мира футбола — Эмилиано Мартинес. Голкипер наконец выиграл титул с «Астон Виллой», забрав Лигу Европы. Кажется, он сейчас в ещё лучшей форме, чем четыре года назад. Стал опытнее, вышел в идеальный вратарский возраст (33 года). По слухам, «Ювентус» хочет пригласить аргентинца на роль основного вратаря — успешное выступление на ЧМ может сподвигнуть туринцев на конкретное предложение.

В центре обороны ожидается пара Кристиан РомероЛисандро Мартинес. Несмотря на провальный сезон «Тоттенхэма», в классе Ромеро нет никаких сомнений — он настоящий вожак. Мартинес — прекрасный левоногий защитник, способный сыграть и слева, и в опорной. Оба агрессивны и неуступчивы при отборе, но в паре хорошо дополняют друг друга. На скамейке их будет поддерживать Николас Отаменди: 38-летний экс-капитан «Бенфики» (возвращается свободным агентом на родину, в «Ривер Плейт») должен получить игровые минуты, ведь это его последний турнир за сборную.

Французы мечтают о реванше!
Франция — единственный участник ЧМ-2026 без слабых мест? И с весомым аргументом на победу
Франция — единственный участник ЧМ-2026 без слабых мест? И с весомым аргументом на победу

На правом фланге ожидается Молина. В этом сезоне открылось, что Науэль умеет ещё и забивать красивые мячи (два — в Ла Лиге). Слева — Николас Тальяфико. В плане атакующих действий его трудно назвать топом, зато он умеет отменно глушить контрвыпады соперников.

Россыпь талантов в полузащите, которым не уступит Паредес

У аргентинцев внушительная линия полузащиты — отличный сплав опыта и молодости. Вероятнее всего, в опорной зоне будет играть Леандро Паредес. Экс-хавбек «Зенита» покинул Европу и теперь гоняет мяч в родном «Бока Хуниорс». Скалони очень ценит Паредеса и в официальных матчах отдавал предпочтение именно ему, а не Де Паулю.

Леандро Паредес и Энцо Фернандес

Леандро Паредес и Энцо Фернандес

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Чуть выше расположатся Алексис Мак Аллистер и Энцо Фернандес. У Энцо получился крутой сезон в рассыпавшемся «Челси», а вот Мак Аллистер в кризисном «Ливерпуле» выдал, пожалуй, свой худший индивидуальный перформанс. Тем не менее оба отбегали ЧМ-2022 в основе и пользуются полным доверием тренера. Они умеют на поле вообще всё: и отбирают, и мяч продвигают, и забить могут.

На ЧМ также поедет один из главных вундеркиндов мирового футбола — Нико Пас. Воспитанник «Реала» прокачался при Фабрегасе, выбил 12+7 в сезоне Серии А и, возможно, вернётся этим летом в Мадрид. Больше всего Нико любит играть «десятку», однако Скалони, вероятнее всего, выберет 4-3-3. А в атакующей линии места уже забронированы тремя монстрами. Пас должен получить игровое время, но, вероятно, будет играть чуть ниже.

Сборная Аргентины — Футбол Подробнее

Также на турнир едут Джовани Ло Чельсо, Эксекиэль Паласиос, юный Валентин Барко (из левого защитника превратился в игрока центра поля) и легенда Football Manager Тьяго Альмада. Последний провёл спорный сезон в «Атлетико», однако обладает высочайшим талантом и уже прижился в сборной (тоже выиграл ЧМ-2022).

Лаутаро готов исправиться за промахи в Катаре

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Здесь — без сюрпризов. Номинально Месси будет стартовать на правом фланге, но по факту будет бродить по всему полю. У Лионеля высочайший интеллект, и он лучше всех знает, где ему располагаться. Слева стартует Хулиан Альварес. Форвард «Атлетико», кстати, не любит играть на фланге: по слухам, из-за этого успел поругаться с Симеоне и жаждет покинуть «Атлетико». Однако ради сборной готов пожертвовать. Тем более всё зависит от интерпретации его роли и действий при игре с мячом: вряд ли Скалони видит в нём классического вингера. Возможно, ему тоже дадут определённую свободу перемещений.

В центре точно будет играть Лаутаро Мартинес. Нападающий уже давно искупил вину перед фанатами за промахи на ЧМ-2022, затащив на Кубке Америки — 2024. К тому же, по словам Лаутаро, тогда он приехал на турнир с повреждением. Сейчас — здоров как бык: забрал скудетто с «Интером» и отметился 17 голами. Готов бороться за «Золотую бутсу».

Главная звезда

Лионель Месси Подробнее

Херонимо Рульи!

А кого вы ещё ожидали? Конечно, Месси. Лионель все четыре года пугал болельщиков: не гарантировал, что поедет на турнир в Америку. И всё-таки он здесь. Лео уже несколько лет играет за «Интер Майами», помог клубу взять первые титулы в его истории, а в новом сезоне МЛС забил 12 мячей и отдал семь голевых передач. Всё это — за 14 матчей. Мастерство никуда не пропало — 38-летний аргентинец точно поразит нас на турнире.

Мимо заявки

Пауло Дибала Подробнее

Скалони оставил за бортом аж девять игроков из заявки 2022 года. Самый звёздный — Пауло Дибала. Хотя в нынешней сборной ему нет места: по своей роли и навыкам он прямой дублёр Месси. К тому же последний год в «Роме» провёл не слишком убедительно. Пауло и раньше был игроком, расположенным к травмам, но в прошедшем сезоне он вообще пропустил 19 встреч и потом долго набирал форму.

Каких ещё чемпионов мира отцепили?
Кто из чемпионов мира не приедет на ЧМ-2026? Из состава Аргентины выпали девять человек!
Кто из чемпионов мира не приедет на ЧМ-2026? Из состава Аргентины выпали девять человек!

Прогноз

Выиграть ЧМ во второй раз подряд — что-то из жанра фантастики. А раз уж мы живём в реальности, предположим, что аргентинцы остановятся на стадии полуфинала. С одной стороны, сборная лишена прессинга от прессы и болельщиков, ей будет куда проще. С другой — именно это давление во многом и помогло взять турнир в Катаре, заставляя играть на пределе возможностей.

Уровень у команды высокий, поэтому наверняка доберутся до финальных стадий. Но титул заберёт другая сборная.

Календарь ЧМ, чтобы запомнить всех соперников Аргентины
Таблица ЧМ-2026. Кто в группе с Аргентиной?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android