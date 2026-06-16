Жаркое 17 июня: Месси, Роналду и Холанд вступают в игру, битва двух европейских топов на ЧМ-2026 и Александрова — Соболенко в Берлине!

Топ-события среды: чемпионат мира по футболу, Медведев в Галле и Лига наций

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 17 июня в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Ирак — Норвегия, ЧМ-2026, группа I, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей Холанд забьёт Ираку?

Сборная Норвегии стартует на ЧМ-2026. Команда — один из теневых фаворитов турнира, способная добраться даже до полуфинала! Состав точно позволяет помечтать о решающих стадиях. Разгон для норвежцев начнётся с Ирака. Не самая статусная, но цепкая команда. Получится ли у Эрлинга Холанда забить несколько мячей иракцам? Или нас ждёт ещё одна вязкая встреча?

Поможет ли это обыграть Ирак? Сборная Норвегии привезёт на чемпионат мира 300 кг свежей рыбы и известных поваров

⚽️ 4:00: Аргентина — Алжир, ЧМ-2026, группа J, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: первый матч Аргентины на ЧМ после финала 2022 года

Сборная Аргентины начинает защиту титула чемпионов мира. В 1-м туре команда Лионеля Скалони сыграет с Алжиром. Напомним, ЧМ-2022 аргентинцы начали с поражения от Саудовской Аравии. Так что даже проигрыш не станет фатальным. Однако сейчас от Лео Месси и компании ждут только набора трёх очков.

⚽️ 7:00: Австрия — Иордания, ЧМ-2026, группа J, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: австрийцы не испытают проблем в 1-м туре?

Сборная Австрии впервые сыграет на чемпионате мира в XXI веке. В плей-офф команда Ральфа Рангника точно способна попасть. Но для этого нужно одержать две победы в группе. Обыграть Иорданию — вполне решаемая задача. Азиатская сборная дебютирует на чемпионатах мира и, конечно, хочет сделать это красиво. Но между командами огромная разница в классе. Получится ли у Иордании её нивелировать организацией футбола?

🏐 7:00: Доминиканская Республика — США, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: прервёт ли доминиканская сборная свою серию поражений?

Доминиканская Республика пока не открыла счёт своим победам в розыгрыше Лиге наций. Брайелин Мартинес и компания проиграли все четыре встречи в Бразилии, поэтому сейчас замыкают турнирную таблицу. Зато их сопернику – сборной США – явно пошло на пользу возвращение серебряных призёров ОИ-2024 — Миши Хэнкок и Джордан Томпсон. Американки одержали три победы, допустив лишь досадную осечку в матче с Канадой. Смогут ли «звёздно-полосатые» улучшить свой результат на Филиппинах или теперь удача будет на стороне соперника?

Белорусская волейболистка пополнила состав Казани: Официально «Динамо-Ак Барс» объявило о переходе белорусской доигровщицы Трофимовой

🏐 16:00: Франция — Бразилия, Лига наций, женщины, предварительный этап

Интрига: продолжит ли доминировать сборная Бразилии?

Первая неделя Лиги наций развела команды по разным полюсам: сборная Бразилия возглавляет турнирную таблицу, Франция – в группе отстающих. Но если на старте розыгрыша успеху бразильянок во многом способствовала домашняя площадка, то сейчас южноамериканкам нужно доказать своё превосходство на турецкой земле. Получится ли у команды Зе Роберто закрепить своё превосходство или сборная Франции поставит подножку лидеру уже в первом матче?

🎾 17:00*: Теренс Атман (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 4), Галле, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Медведев защиту очков в Галле?

«Пятисотник» в Германии тяжело стартовал для наших парней: и Андрей Рублёв, и Карен Хачанов завершили выступление уже в первом круге. В строю остался Даниил Медведев (№7 рейтинга ATP), он на этой неделе в Галле защищает 330 очков за прошлогодний финал. Следующий соперник на пути у Даниила — француз Теренс Атман (№53).

🎾 18:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Екатерина Александрова (Россия), Берлин, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что Александрова противопоставит первой ракетке мира?

Во втором круге турнира серии WTA-500 в Берлине Екатерина Александрова (№19 рейтинга WTA) поборется с Ариной Соболенко (№1). Счёт в их противостоянии равный (4-4). На траве девушки встречались дважды: в Хертогенбосхе-2022 победа осталась за россиянкой, на Уимблдоне-2023 сильнее оказалась белоруска.

⚽️ 20:00: Португалия — ДР Конго, ЧМ-2026, группа L, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: португальцы с Роналду стартуют с победы?

«Ласт дэнс» Криштиану Роналду на чемпионатах мира начинается! Португалия — один из главных фаворитов в борьбе за победу на ЧМ-2026. Поэтому в 1-м туре необходимо подтвердить статус, легко разобравшись со сборной ДР Конго. С таким звёздным подбором игроков португальцы должны пройти групповой этап без поражений и минимум с двумя победами.

⚽️ 23:00: Англия — Хорватия, ЧМ-2026, группа L, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва двух европейских топов

Одна из самых (если не самая) ярких вывесок группового этапа ЧМ-2026! Сборная Хорватии брала серебро и бронзу на двух последних чемпионатах мира. Англия — постоянный фаворит турнира. Сейчас команда Томаса Тухеля также приехала за долгожданным золотом. Однако и хорваты планируют снова забраться в медали. Поэтому рубка за очки ожидается нешуточная! Командам важно финишировать повыше, чтобы в плей-офф получить чуть более лёгкую сетку.