Многие футболисты уже не выступают за свои сборные. Но главные звёзды — на месте!

Англию и Хорватию ждёт ремейк полуфинала ЧМ в России! Где сейчас участники того матча?

Англия и Хорватия снова сыграют друг с другом в большом матче. Некоторые предыдущие их встречи забыть невозможно, например, игру отборочного цикла Евро-2008 на «Уэмбли», в которой хорваты победили и подарили России путёвку на европейское первенство. А на чемпионате мира Англия с Хорватией побьются во второй раз в истории. Восемь лет назад в полуфинале российского ЧМ-2018 хорваты одолели англичан со счётом 2:1 и отправились в финал. Рассказываем, где сейчас участники того матча в «Лужниках».

Вкратце вспомним московскую встречу команд. Хорватия по дороге к финалу заняла первое место в группе, одержав три победы в матчах с Нигерией (2:0), Аргентиной (3:0) и Исландией (2:1). В плей-офф хорваты продолжили сталкивать в кювет одного соперника за другим, но уже при помощи магии 11-метровых. В 1/8 финала переиграли Данию (1:1, 3:2 пен.), в четвертьфинале, к сожалению, сборную России (2:2, 4:3 пен.).

Англия на групповом этапе финишировала только второй, хотя за пару туров решила задачу-минимум. Стартовала с побед во встречах с Тунисом (2:1) и Панамой (6:1), после чего потерпела поражение в матче с Бельгией (0:1). В 1/8 финала англичане прошли Колумбию, причём тоже благодаря 11-метровым (1:1, 4:3 пен.), а в четвертьфинале – Швецию (2:0). Пожалуй, перед полуфиналом сборную Англии в силу привычки считали фаворитом, однако на деле она таковой не была.

Игроки сборной Англии на ЧМ-2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впрочем, матч в «Лужниках» начался как раз с быстрого гола в ворота хорватов. Киран Триппьер открыл счёт выдающимся ударом со штрафного – бил по центру с 20 метров, попал в правую девятку. У будущих финалистов до перерыва мало что получалось. Однако в середине второго тайма заметно прибавившие хорваты отыгрались. После кросса с правого фланга Иван Перишич здорово сыграл на опережение – высоко поднятой ногой переправил мяч в сетку.

В дополнительное время хорваты тоже выглядели получше – и дожали англичан на 109-й минуте. До полюбившейся серии пенальти не дошло благодаря тому, что Перишич ловко сориентировался на подборе и сделал скидку в штрафную на Марио Манджукича, а центрфорвард забил ударом низом с линии вратарской в дальний угол. Вот так сборная Хорватии добилась лучшего результата на чемпионатах мира за всю свою историю.

Игроки сборной Хорватии радуются победе в матче с Англией на ЧМ-2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Где сейчас герои сборной Хорватии с ЧМ-2018

В победе во встрече с Англией поучаствовали 15 хорватов, включая четверых, вышедших на замену. Поразительно, но трое из них до сих пор играют за национальную команду и приехали на ЧМ-2026! Это главный герой того полуфинала 37-летний Перишич, выступающий сейчас в Нидерландах за ПСВ, ещё один легендарный полузащитник Лука Модрич (40-летний капитан провёл этот сезон в «Милане») и появившийся на поле в овертайме Андрей Крамарич (34-летний форвард представляет немецкий «Хоффенхайм»). Неудивительно, что на нынешнем чемпионате мира эти трое – самые возрастные в сборной Хорватии.

Помимо них, только четверо из того состава продолжают карьеру. Впрочем, сборной они уже не помощники. До сих пор в деле основная пара центральных защитников. Деян Ловрен после ухода из «Ливерпуля» поиграл в РПЛ за «Зенит», а ныне 36-летний хорват – футболист греческого ПАОКа. Правда, там не всегда попадает в стартовый состав. В сезоне-2025/2026 провёл только 18 матчей во всех турнирах и сделал один голевой пас.

37-летний Домагой Вида тоже пылит в Греции, но за нового чемпиона страны – АЕК Марко Николича. Он также кочует со скамейки запасных на поле и обратно. У Виды 20 матчей, один гол и одна голевая передача.

33-летний опорный полузащитник Марсело Брозович зарабатывает на жизнь в Саудовской Аравии. Хорват помог команде Криштиану Роналду наконец-то выиграть трофей – чемпионский титул. В прошедшем сезоне у Брозовича 40 матчей за «Аль-Наср», в которых он набрал 1+5.

32-летний вингер Анте Ребич вернулся домой. Перед сезоном-2025/2026 он подписал контракт с «Хайдуком» из родного Сплита. Сыграл 30 матчей, забил семь мячей и отдал пять голевых передач.

Ведран Чорлука Фото: ISI Photos via Getty Images

На ЧМ-2026 со сборной Хорватии приехали экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука и Даниэль Субашич. Однако уже в ином качестве. После завершения карьеры Чорлука и Субашич стали тренерами и вошли в штаб Златко Далича (экс-голкипер – в роли тренера вратарей).

Такой же путь поначалу проделал и автор победного гола Манджукич. Только Марио ассистировал Даличу с ноября 2021-го по август 2024-го. Хорватские СМИ писали, что у Манджукича возникли разногласия с Даличем перед Евро-2024 – тренер перестал прислушиваться к экс-форварду и некоторым другим своим помощникам. Следствием этого стал расход. Затем Марио выпал из большого футбола, избегая публичных высказываний.

Иван Ракитич занял руководящую должность. Теперь экс-хавбек «Барселоны» – технический директор «Хайдука», за который отыграл последний год Ребич. Ещё четверо живут своей жизнью после ухода из футбола: Шиме Врсалько, Иван Стринич, Йосип Пиварич и Милан Бадель, пытающийся раскрутить тренерскую карьеру с низов.

А главный тренер той сборной Хорватии Далич, начавший работу с командой всего за восемь месяцев до старта ЧМ-2018, по-прежнему пользуется доверием федерации и привёз команду на очередной крупный турнир.

Где сейчас неудачники полуфинала ЧМ-2018 из сборной Англии

В полуфинале у сборной Англии на поле вышло также 15 футболистов. И пятеро из них сыграют на предстоящем ЧМ-2026! За вторым золотом в истории для англичан приехали вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд, недавно покинувший «Манчестер Сити» защитник Джон Стоунз, полузащитник Джордан Хендерсон (выступает за «Брентфорд»), а также форварды Гарри Кейн («Бавария») и Маркус Рашфорд (прошлый сезон провёл в «Барселоне» на правах аренды из «МЮ»). Четверо из них входят в топ-5 самых возрастных футболистов сборной Англии (35-летний Хендерсон, 32-летние Кейн, Пикфорд и Стоунз). Опыт!

Кстати, за этот период Кейн стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В марте 2023 года он побил рекорд Уэйна Руни – сейчас у Гарри 79 голов в 114 встречах за Англию.

Гарри Кейн Фото: Rich Storry/Getty Images

Единственный из того состава футболист, завершивший карьеру, – защитник Дэнни Роуз. Он вышел на поле в начале первого экстра-тайма. В сезоне-2021/2022 Дэнни выступал за «Уотфорд», после чего завязал с футболом в 31 год.

Также непросто сложилась судьба другой бывшей звезды «Тоттенхэма» Деле Алли. Англичанин прошёл через многие испытания: травмы, спад, неудачные сезоны, проблемы с запрещёнными веществами. За последние годы Алли не смог заиграть ни в «Бешикташе», ни в «Эвертоне», а после подписания контракта с «Комо» провёл на поле девять минут и за это время получил прямую красную карточку. В сентябре 2025-го клуб расторг контракт с Деле. 30-летний футболист не завершил карьеру, однако до сих пор остаётся без команды.

Что по другим игрокам? Гарри Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» и грустит из-за невызова на ЧМ-2026. 36-летний Кайл Уокер играет в «Бёрнли», а весной 2026 года объявил о завершении карьеры в сборной Англии. Киран Триппьер не попадал в национальную команду с Евро-2024. А с 1 июля 35-летний защитник будет выступать в Чемпионшипе за «Вулверхэмптон».

Эрик Дайер не играет за Англию с ЧМ-2022. Сейчас 32-летний футболист выступает за «Монако» вместе с Александром Головиным. Также до конца сезона-2025/2026 не завершал карьеру «вечный» Эшли Янг! 40-летний защитник помог «Ипсвичу» вернуться в АПЛ. И всё же он решил завязать. В отличие от Джейми Варди: прошлый год 39-летний форвард провёл в итальянском «Кремонезе». Контракт англичанина с клубом подходит к концу, но пока нападающий не задумывается об уходе из футбола.

Джейми Варди в «Кремонезе» Фото: Timothy Rogers/Getty Images

Печально всё складывается у ещё одной звезды той сборной Рахима Стерлинга. В последние сезоны он был бледной тенью самого себя, выступая за «Челси» и «Арсенал». Зимой 2026-го 31-летний вингер подписал краткосрочный контракт с «Фейеноордом». И в восьми матчах за клуб у него всего один ассист. Новое соглашение англичанину не предложили, так что с 1 июля Рахим станет свободным агентом.

Последний игрок сборной Англии, выходивший на поле в полуфинале ЧМ-2018 с Хорватией, – Джесси Лингард. Он с февраля 2024-го ударился в экзотику: сначала выступал два года в Южной Корее за «Сеул», а с марта 2026 года играет в Бразилии за «Коринтианс».

Тренером сборной Англии на ЧМ-2018 был Гарет Саутгейт. С того момента он привёл команду к серебру на Евро-2020 и Евро-2024 (англичане уступили в финалах Италии и Испании соответственно), а также вывел в четвертьфинал ЧМ-2022. Также Саутгейт обзавёлся титулом «сэр». Покинул сборную после чемпионата Европы в 2024-м и до сих пор остаётся без работы.