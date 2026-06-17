День титанов на ЧМ-2026! Холанд уже стартовал, Месси и Роналду – за ним! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! На чемпионате мира — 2026 стартует седьмой день. И он поистине особенный: в игру вступают Аргентина с Месси и Португалия с Роналду. Но даже это ещё не всё.

Момент истины для Норвегии. У сборной подросло такое поколение, что удалось впервые в XXI веке пробиться на чемпионат мира. Но ожидания от Холанда и компании перегретые — вдруг это сработает в минус? Кажется, у норвежцев просто нет права на ошибку — Ирак надо побеждать любой ценой.

Месси идёт за вторым трофеем ЧМ! Четыре года назад Аргентина стартовала с поражения от Саудовской Аравии, в этот раз в 1-м туре тоже ждёт команда с африканского направления. На этот раз соперник — Алжир. Будет как в прошлый раз или теперь чемпионы мира начнут так, как подобает статусу?

Австрия и Иордания — соперники Аргентины и Алжира по группе. Кажется, в этой встрече определится команда, которая сможет увязаться за аргентинцами в борьбе за гарантированный выход в плей-офф. Австрийцы в этом плане выглядят увереннее — всё ещё в памяти яркая игра команды Рангника на Евро-2024.

Увидели Месси — посмотрим и на Роналду! Суперзвёздная Португалия стартует на ЧМ матчем с ДР Конго. Расклад сил здесь очевиден, но не стоит совсем недооценивать конголезцев. Эта команда ещё способна удивить, даже если не в 1-м туре.

Напоследок — самое вкусное. Англия против Хорватии — можно сказать, классика в мире сборных. Сразу вспоминаются зарубы в отборе Евро-2008 (ещё раз спасибо хорватам от всей России) и в полуфинале ЧМ-2018. Теперь — новая глава. Победитель в этой паре одной ногой шагнёт в плей-офф, ведь впереди ещё матчи с Панамой.

«Чемпионат» внимательно проследит за новым днём чемпионата мира в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!