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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 17 июня 2026, Норвегия, Аргентина, Австрия, Португалия, Англия — Хорватия

День титанов на ЧМ-2026! Холанд уже стартовал, Месси и Роналду – за ним! LIVE
Георгий Илющенко Константин Кринский
,
Седьмой день ЧМ-2026. Онлайн
Комментарии
Следим за седьмым днём чемпионата мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! На чемпионате мира — 2026 стартует седьмой день. И он поистине особенный: в игру вступают Аргентина с Месси и Португалия с Роналду. Но даже это ещё не всё.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 01:00 МСК
Ирак
1-й тайм
0 : 0
Норвегия

Момент истины для Норвегии. У сборной подросло такое поколение, что удалось впервые в XXI веке пробиться на чемпионат мира. Но ожидания от Холанда и компании перегретые — вдруг это сработает в минус? Кажется, у норвежцев просто нет права на ошибку — Ирак надо побеждать любой ценой.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Месси идёт за вторым трофеем ЧМ! Четыре года назад Аргентина стартовала с поражения от Саудовской Аравии, в этот раз в 1-м туре тоже ждёт команда с африканского направления. На этот раз соперник — Алжир. Будет как в прошлый раз или теперь чемпионы мира начнут так, как подобает статусу?

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 07:00 МСК
Австрия
Не начался
Иордания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Австрия и Иордания — соперники Аргентины и Алжира по группе. Кажется, в этой встрече определится команда, которая сможет увязаться за аргентинцами в борьбе за гарантированный выход в плей-офф. Австрийцы в этом плане выглядят увереннее — всё ещё в памяти яркая игра команды Рангника на Евро-2024.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Увидели Месси — посмотрим и на Роналду! Суперзвёздная Португалия стартует на ЧМ матчем с ДР Конго. Расклад сил здесь очевиден, но не стоит совсем недооценивать конголезцев. Эта команда ещё способна удивить, даже если не в 1-м туре.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напоследок — самое вкусное. Англия против Хорватии — можно сказать, классика в мире сборных. Сразу вспоминаются зарубы в отборе Евро-2008 (ещё раз спасибо хорватам от всей России) и в полуфинале ЧМ-2018. Теперь — новая глава. Победитель в этой паре одной ногой шагнёт в плей-офф, ведь впереди ещё матчи с Панамой.

«Чемпионат» внимательно проследит за новым днём чемпионата мира в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

Ирак — Норвегия: стартовые составы
Live Константин Кринский

Норвегия наконец стартовала на ЧМ. Впервые за столько лет!

Команда звёздная и классная. Самое время заявить о себе на турнире! С такими-то именами.

00:42 Никита Паглазов

Первый матч группы I получился историческим. И безумным!

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00:31 Никита Паглазов

Перед матчем предлагаем вам разогреться и прочитать тексты об иракцах и норвежцах:

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00:31 Никита Паглазов

Ирак — Норвегия: стартовые составы

Старт матча — уже в 1:00 мск!

Ирак: Хассан, Али, Тахсин, Хашем, Доски, Аль-Аммари, Байеш, Исмаил, Джасим, Аль-Хамади, Хуссейн.

Норвегия: Нюланд, Хеггем, Рюэрсон, Аер, Мёллер Вольфе, Эдегор, Берге, Эурснес, Сёрлот, Холанд, Нуса.

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Новости. Футбол
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