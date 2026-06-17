Тухель не взял Магуайра и собрал состав по советам психологов. Англия идёт за трофеем ЧМ?

Понеслась – первый со времён Фабио Капелло иностранный тренер поведёт сборную Англии к медалям чемпионата мира. Впрочем, от Томаса Тухеля ждут максимума. Англичане устали от неудач – два подряд проигранных финала Евро и нокаутирующий удар Оливье Жиру в четвертьфинале ЧМ-2022.

Англия продемонстрировала тотальную доминацию над соперниками по отборочной группе: 24 очка из 24 возможных, разность мячей – 22:0. При этом Тухель оказался под огнём критики перед ЧМ – всё из-за решений по составу. Разбираем методы и выбор немца.

Вратари и оборона – ставка на скорость и универсальность

У Джордана Пикфорда из «Эвертона» – железные позиции. Всегда был хорош в сборной, в последние годы регулярно тащит в клубе. Хорошо распределяет мяч через длинные передачи.

А вот дальше уже интереснее. Связку в центре составят Марк Гехи из «Манчестер Сити» и Эзри Конса из «Астон Виллы». Редко проваливаются в борьбе и позиционно, читают эпизоды. И, главное, бегают быстрее Гарри Магуайра, которого Тухель драматично отцепил перед ЧМ. При этом тренеру гораздо больше понравился 34-летний Дэн Бёрн из «Ньюкасла» – наверное, благодаря его опыту игры на левом краю обороны. Дополнительные центрдефы – ушедший из «Ман Сити» Джон Стоунз (мало играл в клубе, но его ценят за первый пас) и Джарелл Куанса из «Байера».

Марк Гехи и Эзри Конса Фото: Offside via Getty Images

Левый край – здесь есть реактивный Джед Спенс из «Тоттенхэма» и универсальный Нико О’Райли из «Сити». Скорее всего, Тухель доверится второму. О’Райли – номинальный центральный хавбек, однако Пеп Гвардиола слепил из него фулбека. Крайне опасен в атаке, а вот по игре в обороне есть вопросы.

Справа – Рис Джеймс. Любимчик Тухеля и один из лучших правых защитников мира (когда здоров). В качестве подмены на ЧМ поехал Тино Ливраменто из «Ньюкасла», но он сломался – в срочном порядке на турнир вызвали Трево Чалобу из «Челси» (тоже выбор в пользу универсальности: может закрыть позиции в центре обороны и на правом фланге).

Очевидна ставка на мобильность оборонительной линии. При Гарете Саутгейте… Стоп, при сэре Гарете Саутгейте она была довольно тяжеловесной. Увы, бедный Магуайр стал жертвой тренерской идеологии.

Полузащита – премиальные разрушители и непотопляемый Хендерсон

Судя по всему, у сборной Англии в опорной зоне будет «кулак», с помощью которого можно избивать даже самых крепких соперников. С качествами Деклана Райса из «Арсенала» вы и так знакомы. А вот 23-летний Эллиот Андерсон, за которого «Ноттингем Форест» просит больше £ 100 млн, – уже новое имя. Бывший хавбек «Ньюкасла» раскрылся в новой команде – сочетает сумасшедший оборонительный объём с атакующими действиями.

Для более легковесного центра есть 21-летний Кобби Майну из «МЮ». В первой части сезона его мариновал Рубен Аморим. Но уже при Майкле Кэррике воспитанник клуба вырвался из скамеечного плена – помог команде выйти в Лигу чемпионов. Майну устойчив под давлением и может контролировать темп игры.

Для формирования чемпионского духа Тухель позвал 35-летнего Джордана Хендерсона. Многие смеялись над Саутгейтом из-за излишней веры в «английского Пирло». Однако оказалось, что и Томаса занесло в ту же степь. Почему? Всё дело в концепции немца – он строит особый психологический климат (опирается на работу специалистов, наблюдавших за футболистами во время матчей и тренировок). Хендерсон – один из лидеров раздевалки.

Джордан Хендерсон Фото: Richard Pelham/Getty Images

В роли атакующего полузащитника – Джуд Беллингем. Провёл вялый сезон в «Реале», но на бумаге выглядит идеальным хавбеком без слабых мест. В качестве альтернативы есть Морган Роджерс – дальнобойщик и дриблёр из «Астон Виллы». Также под нападающими может сыграть Эберечи Эзе из «Арсенала» (главное не давать ему бить пенальти).

Линия атаки – монструозный Кейн и вернувшийся Рашфорд

Гарри Кейн (79 голов за сборную в 114 матчах) оформил дикие 61+7 в 51 матче во всех турнирах за «Баварию». В 32 года вышел на карьерный пик – успевает абсолютно везде, опускается в опорную зону для продвигающих передач. И при этом завершает моменты на всё том же элитном уровне.

В резерве своих шансов будут ждать Олли Уоткинс из «Астон Виллы» (хорош на свободном пространстве) и Айван Тони из «Аль-Ахли» (один из лучших универсальных форвардов страны и безупречный пенальтист).

По флангам выбор такой: Букайо Сака, Маркус Рашфорд, Энтони Гордон, Нони Мадуэке. С краю также могут сыграть упомянутые выше Роджерс и Эзе. Забавным получился расклад по Рашфорду и Гордону. Воспитанник «МЮ» реанимировал карьеру в Испании, но «Барселона» не стала его выкупать. Зато вложилась в трансфер… Гордона.

Почему именно такой состав? Тухель ориентируется либо на текущую форму, либо на уникальность качеств. Сборная Англии играет в очень быстрый футбол – много прессингует, делает ставку на стандарты и быстрые розыгрыши впереди. Саутгейт ориентировался на общую сыгранность. А Тухелю нужен результат здесь и сейчас – ради этого он идёт на радикальные меры.

Мимо заявки

Целый список! Выше уже было про Магуайра. Также Тухель отцепил Люка Шоу, который справился с потоком травм и почти всегда был доступен в играх за «МЮ». Мимо ЧМ пролетели Фил Фоден, Коул Палмер, Трент Александер-Арнольд – их форма не впечатлила тренера.

А вот отказ от Адама Уортона (крутой распасовщик из «Кристал Пэлас»), Моргана Гиббс-Уайта из «Ноттингем Форест» (один из лучших атакующих хавбеков АПЛ) и Джаррода Боуэна из «Вест Хэма» (9+11 в чемпионате, несмотря на вылет команды) уже труднее объяснить. То есть Мадуэке круче Боуэна?

Ещё одна горячая тема – невызов Джеймса Гарнера, который провёл шикарный сезон в «Эвертоне». Тухель даже называл его «английским Феде Вальверде». Но на турнир не взял. Видимо, Томас кайфует от мотивационных речей Хендерсона.

В иерархии форвардов слишком низко оказался Доминик Калверт-Льюин из «Лидса» – ему не помогли даже 14 голов в АПЛ. Нишевые энтузиасты ждали в сборной 35-летнего Дэнни Уэлбека из «Брайтона» – он забил 13 мячей в чемпионате.

Прогноз на ЧМ

Есть потенциал дойти до финала. Скорее всего, от игры команды уже не будет исходить такой тяжёлый запах, как от конструкций Саутгейта. Однако в случае неудачи Тухеля просто уничтожат – припомнят и Магуайра, и Шоу, и остальных.