Грандиозный рекорд Мбаппе на ЧМ-2026! А в конце Франция и Сенегал устроили хаос

Вице-чемпион мира вступил в игру на ЧМ-2026. Сборная Франции в 1-м туре рубилась с Сенегалом – неофициальным чемпионом Кубка Африки 2025 года. И у одного из главных фаворитов ЧМ получился не самый простой матч с командой Папа Тьява.

Состав сборной Франции способен напугать любого соперника. У Дидье Дешама есть множество вариантов в атаку. На встречу с Сенегалом он ожидаемо выпустил Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Майкла Олисе. А четвёртым футболистом в нападении стал Дезире Дуэ – он занял позицию левого вингера.

Правда, все эти звёзды куда-то испарились в первом тайме. Франция нанесла всего один удар по воротам и набила 0,02 xG (ожидаемые голы). 0 моментов в исполнении команды Дешама! Максимум, на что были способны французы, – перекат мяча. Один удар по воротам за первый тайм – худший показатель для Франции с момента сбора статистики на чемпионатах мира с 1966 года.

Франция — Сенегал Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

А вот Сенегал выглядел достойнее. Как минимум у африканцев было два классных шанса забить. В середине тайма Николас Джексон ворвался в штрафную Франции, раскачал Юпамекано и пробил в ближний угол. Мяч сначала попал в штангу, а затем – в ногу Мику Меньяну. К счастью для Франции, рикошет не подвёл – в створ мяч не влетел.

В самом конце первого тайма Исмаила Сарр оказался на убойной позиции перед воротами Франции, однако умудрился пробить над перекладиной. На перерыв Сенегал спокойно мог уйти при счёте 1:0, а то и 2:0. Но не повезло. А ещё в первом тайме российских болельщиков мог порадовать мимолётный кадр на 28-й минуте, когда на трибунах стадиона «Метлайф» был замечен наш триколор.

После перерыва Франция наконец-то пришла в себя. Пошли атаки, пошло движение. И звёзды начали оправдывать свой статус. Ключевое решение – перевод Майкла Олисе на позицию «десятки», а Усмана Дембеле – на фланг. Именно оно позволило Дешаму перезагрузить команду.

Сначала сам Олисе на 53-й минуте вошёл в штрафную Сенегала и пробил с близкой дистанции – вратарь Эдуард Менди оказался на месте. Чуть позже Майкл ассистировал Мбаппе, однако Килиан также не смог переиграть голкипера.

На 59-й минуте случился спорный эпизод. Садио Мане в подкате снёс Мбаппе в собственной штрафной. Судья Алиреза Фагани не поставил пенальти, но бригада VAR пригласила его к монитору. По повтору складывается ощущение, что капитан сенегальцев зацепил Килиана. Однако Фагани оставил своё первоначальное решение в силе! По его версии, Мбаппе сам инициировал контакт. Спорно, очень спорно.

Падение Мбаппе Фото: Кадры из трансляции

Но Франция всё равно додавила соперника. На 66-й минуте Олисе снова отдал шикарный пас вразрез, Мбаппе принял мяч и с угла вратарской пробил точно под дальнюю штангу. Этот мяч стал для Килиана 57-м за сборную Франции. Он сравнялся с лучшим бомбардиром в истории команды – Оливье Жиру! А ещё Мбаппе сравнялся по голам на чемпионатах мира с Лионелем Месси (у обоих – по 13) и обошёл самого Пеле!

После забитого мяча Франция не остановилась. 1:0 – скользкий счёт, а сенегальцы были способны воспользоваться даже небольшим шансом. Поэтому Дешам не особо спешил менять звёзд: первая перестановка случилась только на 80-й минуте, когда поле покинул Дембеле, а вместо него вышел Брэдли Баркола.

И именно вингер «ПСЖ» удвоил преимущество французов! На 82-й минуте он откликнулся на классный пас от Адриена Рабьо, оказался один перед Менди и черпачком перекинул вратаря. Вопросы по результату отпали.

Хотя концовка получилась не только эпичной, но и исторической. Сначала интригу в матче вернул 18-летний футболист «ПСЖ» Ибрагим Мбайе. Игрок сборной Сенегала вышел на замену, а на 90+5-й минуте накрутил на правом фланге Тео Эрнандеса и мощным ударом прошил Меньяна – 2:1.

А затем наступило время Мбаппе. В ответной атаке Килиан получил пас и приложился метров с 27-30 по воротам Сенегала. И попал прямо в девятку ворот Менди! 27-летний форвард забил свой 58-й мяч за сборную Франции, обошёл Жиру и стал рекордсменом по голам за национальную команду. Величие и шикарный старт для лучшего бомбардира ЧМ-2022 (сегодня, кстати, играл со специальным золотым шевроном в честь этого статуса). В самой концовке Сенегал мог забить ещё, однако мяч после неудачного рикошета не пересёк полностью линию ворот Меньяна.

Килиан Мбаппе Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Франция провела абсолютно разные по содержанию таймы. Если первые 45 минут хочется забыть, то после перерыва команда Дешама выглядела здорово. К счастью для французов, в следующем туре им предстоит матч с Ираком. Есть возможность исправить все проблемы перед решающей битвой с Норвегией и плей-офф. А Сенегалу – аплодисменты за первый тайм. Но на большее команды Тьява, увы, не хватило.