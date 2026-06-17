«Это наше достояние». Как российский флаг пронесли на матч ЧМ-2026 в Нью-Йорке. Видео

Сборные Франции и Сенегала выдали в 1-м туре чемпионата мира ярчайший матч с четырьмя голами и дублем Килиана Мбаппе, который после этой игры стал лучшим бомбардиром в истории «трёхцветных». Ещё одним значимым для нас событием в американском Ист-Ратерфорде стало появление на стадионе «Метлайф» российского флага. Государственный символ попал в трансляцию во время перерыва на водопой на 28-й минуте.

Мы отыскали болельщика, который пришёл на футбол с российским флагом, и побеседовали с ним. Этим человеком оказался сибиряк, живущий в Москве и посещающий все крупные футбольные турниры (чемпионаты мира и Европы) с 2008 года. Он рассказал для «Чемпионата», почему выбрал встречу именно Франции с Сенегалом и насколько сложно было пронести флаг на трибуны.

– Как вы попали на эту игру? Сложно было это сделать?

– Всегда тяжело попадать на подобные встречи. Но нет никаких препятствий, которые нельзя пройти.

– Билет через перекупщиков покупали или выиграли?

– Повезло выиграть. Я всегда хотел попасть на матч сборной Сенегала. Просто люблю Сенегал, его болельщиков. Садио Мане – великолепный игрок, прекрасный человек. Очень много делает для своей страны, своего народа. Сенегал – вообще фестивальная команда. Поэтому, конечно, было интересно. Болел сегодня за сенегальцев.

– И какие впечатления остались от игры?

– Матч классный! Немножко не повезло Сенегалу. А в целом неплохо отыграли ребята. Так бывает – это футбол.

– У вас не возникло проблем с проносом российского флага на трибуны?

– А какие могут быть проблемы? Много кто фотографировал. Всё очень дружелюбно, мирно. Это достояние наше, как и наши люди русские. Всё в порядке.

Напомним, ранее российский флаг был вывешен также в Мексике на стадионе «Ацтека» на матче открытия с участием хозяев и сборной ЮАР.