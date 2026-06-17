Первые голы Холанда на ЧМ! Норвегия задавила яркий Ирак, но с обороной надо что-то делать

Сборная Норвегии стартовала на чемпионате мира с крупной победы. Эрлинг Холанд и компания разгромили Ирак, а сам форвард оформил дубль. Однако нельзя сказать, что игра команды Столе Сольбаккена восхитила – норвежцы помучились с записным аутсайдером.

У Норвегии, вопреки ожиданиям, не было никакого преимущества в начале встречи. Наоборот, лучше работал план австралийского тренера сборной Ирака Грэма Арнольда. Азиатская команда здорово подготовилась тактически к битве со скандинавами. За счёт плотной схемы 4-4-2 и жёстких единоборств в среднем блоке ей удалось отодвинуть игру на половину поля соперника. Иракцы перекрывали центр – вынуждали соперника искать пространство на флангах. Но Норвегия медленно развивала наступление, фактически не продвигала мяч, несмотря на перевес «три в два» по числу центральных полузащитников.

Ирак и нанес первый удар, показав, что может быть опасен на стандартах, пусть даже норвежцы – одна из самых высокорослых сборных на ЧМ. Затем команда Арнольда создала настоящий голевой момент за счёт взаимодействия двух нападающих Аймена Хуссейна и Али Аль-Хамади. Последний загубил свой шанс. Норвегия же впервые пробила только в середине тайма. Помогла команде Сольбаккена поменять ход игры пауза на водопой (во время которой скандинавы охлаждались с помощью оригинальных рюкзачков). Сразу после неё норвежцы придумали классную атаку с переводом мяча с правого фланга на левый, а Холанд, открывшись под кросс Давида Мёллера Вольфе, замкнул дальнюю штангу – ловко нырнул в зону между двумя защитниками. В обороне Ирака крайне неудачно сыграл центрбек Заид Тахсин, выступающий в Узбекистане за «Пахтакор», – именно он не заблокировал прострел.

Норвежцы охлаждаются во время паузы на водопой Фото: Скриншот из трансляции

Впрочем, иракцы не развалились, пропустив обидный гол, который не вытекал из логики встречи. И уже через 10 минут отыгрались. Причём, как и норвежцы, забили первым же ударом в створ. Левый хавбек Али Джасим раскачал на фланге Юлиана Рюэрсона и вознаградил передачей центрхава Амира Аль-Аммари за рывок в свободную зону. Тот подал в центр штрафной, где защитники норвежцев почему-то бросили Хуссейна. 30-летний форвард, выступающий на родине за «Аль-Карму», мастерски пробил головой.

До перерыва команда Арнольда могла забить ещё как минимум один-два гола – вот так Ирак! Тем не менее выиграла первый тайм Норвегия, дожавшая соперника на классе. Прежде всего на классе Холанда. Эрлинг оформил дубль после нелепой ошибки Тахсина и голкипера Джалала Хассана. Защитник при розыгрыше слабо покатил на вратаря, который, в свою очередь, не пошёл на мяч. Сначала даже назад попятился. В результате Холанд смог заблокировать вынос Хассана – мяч срикошетил от ноги звезды «Манчестер Сити» в сетку.

После перерыва сборной Норвегии не стало легче – иракцы и не думали уставать! Команда Арнольда играла просто, но эффективно. Меньше владея мячом, представители Азии всё равно находили возможности проводить атаки и ничего не позволяли сделать у собственных ворот. Когда случилась очередная «водная пауза» в середине тайма, у норвежцев не было ни одного удара по воротам Хассана против двух у противника и всего пять касаний в чужой штрафной. Они совсем не напоминали команду-машину, которая выносила Италию в отборочном цикле ЧМ-2026.

И «тайм-аут» опять перевернул игру в пользу сборной Норвегии! Команда Сольбаккена тут же соорудила голевой момент, не реализованный Кристианом Торстведтом. Заработала угловой – и забила после него. Стандарты всё-таки стали тем оружием, благодаря которому норвежцы сломали иракцев. Мартин Эдегор загрузил мяч с правого края в штрафную, где едва появившийся на поле защитник Мустафа Саадун плохо среагировал на движение Лео Эстигора, разогнавшегося из глубины. Тоже, кстати, вышедшего на замену игрока. Защитник «Дженоа» забил головой.

Дальше всё для сборной Норвегии было просто. В концовке требовалось лишь успокоить игру, чтобы довести дело до победы. С этой задачей команда Сольбаккена справилась на отлично. Да и иракцы, казалось, уже не верили в камбэк и атаковали на автопилоте. Более того, в компенсированное время Холанд организовал четвёртый гол. Его скидка во вратарскую на Торстведта превратила победу норвежцев в крупную. Правда, забил не свой – автогол записали на Хуссейна.

Во 2-м туре группового этапа (23 июня) Ирак сыграет с Францией, а Норвегия – с Сенегалом.