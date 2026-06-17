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Аргентина — Алжир — 1:0, матч 1-го тура ЧМ-2026, 17 июня 2026: сын Зидана Лука Зидан дебютировал на ЧМ, что за маска на лице

Сын Зидана дебютировал на ЧМ-2026 в необычной маске. Почему она так выглядит?
Константин Кринский
Лука Зидан
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Вратарь вообще мог пропустить турнир.

Интерес к матчу Аргентины – Алжир на ЧМ-2026 естественным образом строился вокруг Лионеля Месси. Легенда даже забил. Но были и другие интересные нюансы. И один такой – маска Лука Зидана.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
2-й тайм
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    

Лука, наверное, самый успешный из сыновей Зинедина Зидана. Играет за «Гранаду», в прошлом году сменил спортивное гражданство с французского на алжирское и получил предложение выступать за историческую родину. И вот – первый чемпионат мира!

На него Зидан-младший мог и не поехать. 26 апреля в матче 27-го тура Сегунды с «Альмерией» голкипер получил серьёзную травму лица, столкнувшись с форвардом соперника Талисом. Сначала у вратаря диагностировали сотрясение мозга, а потом обнаружили перелом челюсти и подбородка. Гарантий, что футболист восстановится к чемпионату мира, не было.

Какие вообще у Алжира шансы?
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В итоге Лука всё же поехал с Алжиром на ЧМ-2026. И дебютировал на нём! Правда, какое-то время придётся играть в специальной карбоновой маске, как бы окантовывающей лицо. Смотрится это весьма необычно, ведь, как правило, маски на футболистах после травм выглядят чуть иначе.

Пока маска не особо помогла Зидану – он пропустил от Месси, и на момент публикации этого материала Алжир уступает Аргентине 0:1.

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Новости. Футбол
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