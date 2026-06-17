Исторический матч Месси! Хет-триком прибил Алжир и повторил великий рекорд ЧМ

Теперь у Лео 16 голов на чемпионатах мира – как и у Клозе. До нового рекорда всего шаг.

Аргентина и Месси устроили шоу в 1-м туре ЧМ-2026! Команда Лионеля Скалони разнесла сборную Алжира, а капитан оформил хет-трик и повторил рекорд чемпионатов мира.

Месси залечил все болячки и хорошо подготовился к турниру, поэтому, как и обещал Скалони, вышел в основе в первом же матче на ЧМ. В условной схеме 4-4-2, где Лео на самом деле свободный художник без чёткой позиции, форвард «Интер Майами» играл впереди с нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом. Тренер сборной Аргентины поставил в основу его, а не Хулиана Альвареса.

Какой же эффектный старт был у игры в Канзас-Сити! В течение семи минут команды обменялись голами. Сначала творил Месси, хотя первым его заметным действием стал… отбор на своей половине поля. Затем комбинация аргентинцев завершилась пасом Лаутаро на Лео, и тот впервые забил в этом матче – решил эпизод тремя касаниями. Однако взятие ворот отменили, так как Месси немного залез в офсайд (плечом). Сборная Алжира ответила голом Фареса Шаиби, который послал мяч в ближний угол ворот Эмилиано Мартинеса после резкого прохода и передачи Ибрахима Мазы. Но оказалось, что и форвард алжирцев забрался плечом в положение вне игры. На табло остались нули.

И всё-таки гол Месси не заставил себя долго ждать! Игра шла в средней трети – Алжиру вроде бы удавалось держать чемпионов мира на солидном расстоянии от своих ворот. Однако команда Владимира Петковича на какую-то секунду перестала контролировать Лео и поплатилась за это. Вроде бы только что Месси был рядом с собственными защитниками (опустился вглубь для розыгрыша) – и вдруг оказался совершенно свободным между линиями. Родриго Де Пауль отыскал друга прекрасным проникающим пасом, Лео протащил мяч и зарядил из-за штрафной.

Голкипер алжирцев сын Зидана Лука, игравший в защитной маске после недавнего перелома челюсти и подбородка, коснулся мяча, но спасти не сумел. Это был первый легитимный удар в матче. А Месси забил уже на пятом чемпионате мира, сыграв на шестом.

Дальше сборная Аргентины контролировала ход встречи за счёт грамотной перепасовки и старательной работы без мяча. Чемпионы мира пахали в обороне за себя и за того парня Лео. Алжир записал в свою статистику первый удар только на 40-й минуте, а вот в створ за целый тайм не попал ни разу.

Месси же до перерыва ещё однажды угрожал воротам Зидана и отметился крайне жёстким фолом на Айссе Манди, тем не менее избежал даже жёлтой карточки.

Фол Лео Месси на защитнике сборной Алжира Фото: Скриншот из трансляции

В дебюте второго тайма сборная Алжира закрепилась на чужой трети, но это продлилось недолго. Хороший отрезок ничего не дал команде Владимира Петковича. Игра раскрылась – Аргентина получила возможность атаковать на пространстве. Месси вскоре после перерыва совершил третью попытку забить: снова выстрелил из-за штрафной, когда партнёры накрыли соперника прессингом на фланге и быстро доставили мяч до Лео. Тем не менее обводящий удар в девятку аргентинскому гению не удался. Потом он вывел Лаутаро проникающим пасом на убойную позицию – Зидан совершил сейв. И форвард миланского «Интера» тут же уступил своё место Альваресу.

Интрига ещё жила, однако поймавший кураж Месси уничтожил её на исходе часа матча – оформил дубль. Лео сам раскрутил эту голевую атаку, шикарно приняв непростой мяч на фланге. Эпизод завершился тем, что Алексис Мак Аллистер пробил издали с подбора, а Месси заранее прочитал ситуацию и добил мяч, неудачно отражённый Зиданом. Этот гол стал 119-м для форварда за сборную Аргентины и 15-м на чемпионатах мира. Лео догнал Роналдо, а до повторения рекорда Мирослава Клозе оставалось забить всего один мяч.

Через несколько минут Месси зашёл на хет-трик. Оказалось, что Зидан на глазах своего отца, с грустным видом сидевшего на трибуне, решил чередовать пропущенные от Лео мячи с яркими спасениями.

Но на 76-й минуте это всё-таки случилось! Аргентина организовала контрвыпад на скорости, Месси обыгрался с Николасом Гонсалесом и отправил мяч низом в сетку – без шансов для вратаря. Лео догнал Клозе, а значит, уже не зря приехал на ЧМ-2026. Стадион в Канзас-Сити, заполненный аргентинцами, просто сошёл с ума от счастья. Впрочем, на единоличное первое место в списке бомбардиров аргентинский форвард сегодня не вышел. Скалони решил поберечь Месси – и поменял его.

Сборная Алжира так и не нагрузила работой голкипера Мартинеса. 0 ударов в створ за матч, всего 0,30 по xG. Защищалась команда Скалони столь же классно, как её лидер решал в атаке. Во 2-м туре чемпионата мира Аргентина сыграет с Австрией (22 июня), а Алжир – с Иорданией (в ночь на 23-е).