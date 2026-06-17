Лишние ворота, гимн США и проблемы с фамилиями. Незаметные детали старта Франции на ЧМ

Григорий Телингатер увидел, почувствовал и понял, почему футболом в Штатах не живут — он тут в гостях.

Перед матчем Франция – Сенегал у поля стоит ведущий с микрофоном и заводит трибуны: «Are you reeeeeeeady?» («Вы готоооооовы?») Болельщики в ответ одобрительно гудят, но в голове так и крутится фраза из культового сериала «Слово пацана»: «Вы не готовы!»

Чувствуется, что футбол сюда лишь заглянул в гости. Здесь им не живут. При объявлении состава ведущий кричит французскую фамилию «Сали́ба» – с ударением на второй слог. На Кулибали бедняга с микрофоном и вовсе сломался. Красивый стадион, яркая картинка, однако детали выдают.

Перед матчем я искал болельщиков в форме «ПСЖ», чтобы спросить, кого бы они предпочли видеть в рамке при исполнении пенальти в ворота сборной Франции – Мика Меньяна или Матвея Сафонова? Вратарь «Милана» выиграл в этом опросе со счётом 7:2, но забавно, что некоторые опрошенные говорили, что не знают этих футболистов.

В США даже во время матчей ЧМ-2026 под куполом крыши висят регбийные баннеры. Коллеги рассказывали, что после ничьей во встрече сборных Бразилии и Марокко болельщики спрашивали: а где серия пенальти? В целом ощущение, что здесь фанатов в первую очередь развлекают, а не обучают. Понятный подход. Просто эти самые детали забавляют.

Так, например, до последнего момента со стадиона не убирали запасные ворота. Они стояли прямо на лицевой линии – вплотную к угловому флажку. Напрашивались шутки, что организаторы не знали, сколько ворот нужно для игры в футбол. Это, конечно, не так. Отлично знали – просто такие нюансы не отработаны годами. На «Ацтеке» было ощущение намоленного места, на «Метлайфе» же такого не чувствуешь.

Разминка перед матчем Франция – Сенегал Фото: «Чемпионат»

А ещё немного удивило, что за 50 минут до игры на стадионе попросили всех встать и послушать гимн США. Зачем? Почему? Ну чтобы было. Хотя в плане развлечений вокруг матча – организация на отличном уровне. Удобная логистика внутри арены, разнообразное питание, приветливые стюарды.

Стал свидетелем удивительной ситуации. На трибуне возникла какая-то перепалка. Рядом были полицейские, которые пошли в сторону конфликтующих фанатов, но те быстро разобрались между собой и жестами показали, что всё в порядке. Полицейский уточнил, все ли довольны, и, получив утвердительный ответ, сделал жест руками, заводя трибуны – давайте пошумим. Все покричали и продолжили смотреть футбол. Визуально шоу смотрелось отлично. Тем более во втором тайме ещё и сборная Франции включилась. Единственное – линии газона оказались размытыми. Это мелочь, но немного странная при таком внимании американцев к картинке.

Размытые линии газона на «Метлайфе» Фото: «Чемпионат»

А вот что оставалось по-настоящему футбольным в этот день, так это футболисты и болельщики. По крайней мере, те, кто приехал издалека и мог отличить Райана Шерки от Адриена Рабьо. Трудно сказать, каких зрителей было больше. Когда на огромных мониторах появился Гарет Бэйл в вип-ложе, то реакции от трибун не последовало. Но когда показали игроков «Никс» (баскетбольной команды из Нью-Йорка, которая на днях победила в плей-офф НБА), половина арены взорвалась от радости.

Однако опытных футбольных фанатов тоже хватало. Ты это понимаешь по тому, как выдыхают болельщики во время потери мяча или в момент тонкого паса. И, кстати, на трибунах удалось встретить в том числе и мужчину с российским флагом по имени Виталий. Он выглядел весьма воодушевлённым. Пускай даже симпатизировал проигравшим в итоге сенегальцам.

Виталий не пропускает чемпионаты мира и Европы с 2008 года. Был и на легендарном матче Россия – Голландия на Евро-2008. А ещё сказал, что у него не возникло вообще никаких проблем с тем, чтобы пронести флаг. Дальше он отправляется к друзьям в Мексику на другие игры ЧМ-2026.

Ещё не закончилась первая неделя чемпионата мира, но впечатлений уже набралось прилично. И у тех, кто давно с футболом на ты, и у тех, кто с ним только знакомится. Да и у тех, кто о нём пишет – тоже.