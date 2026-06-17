Спросили у болельщиков «ПСЖ» и Франции — Сафонов или Меньян. Кого они выбрали? Видео

Сборная Франции успешно стартовала на чемпионате мира в Северной Америке. В 1-м туре команда Дидье Дешама справилась с Сенегалом (3:1), хотя есть вопросы по игре до перерыва. Вратарь Мик Меньян остался без «сухаря» — пропустил на 90+5-й минуте. Как показалось, в эпизоде с пропущенным мячом голкипер мог сыграть и поувереннее.

Перед матчем наш корреспондент в США Григорий Телингатер опросил болельщиков «ПСЖ» и сборной Франции. Им задали такой вопрос: «Если бы в ворота сборной Франции назначили пенальти, кого бы вы предпочли на месте голкипера — Мика Меньяна или Матвея Сафонова?»

С результатами можно ознакомиться, посмотрев видео. Бо́льшая часть болельщиков сделала выбор в пользу основного вратаря сборной Франции. Однако нашлись и те, кто отдал предпочтение голкиперу «ПСЖ». Один из таких фанатов был в футболке национальной команды.

Немного статистики для контекста. В ворота Сафонова 41 раз назначали пенальти (сюда не включены удары в послематчевых сериях), и соперники не реализовали 10 попыток. 24,39 — процент нереализованных пенальти у Матвея. У Меньяна этот показатель чуть лучше — он отразил 16 ударов из 54 (29,63%).

Однако россиянин здорово играет в сериях пенальти. Загибаем пальцы. После переезда в Париж он отразил два удара из пяти в кубковом матче с «Лансом» (это было в конце 2024 года). В финале Межконтинентального кубка Матвей выдал незабываемый перформанс — сделал четыре сейва при пяти попытках соперника. А в прошедшем финале Лиги чемпионов Сафонову забили три человека из пяти. Получается, российский вратарь не пропустил в восьми случаях из 15 — это 53,33%!

Меньян за два предыдущих сезона ни разу не принимал участия в серии пенальти за «Милан». Но с лета 2024 года он дважды выиграл её в форме сборной Франции. На Евро-2024 Мику забили трое португальцев из четырёх, а в четвертьфинале Лиги наций — четверо хорватов из семи. Получается, соперники реализовали в общей сложности семь попыток из 11. Доля сейвов составила 36,36%.